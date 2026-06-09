Η Έφη Θώδη τραγούδησε το «Αιγαίο» και κάλεσε την Άννα Βίσση να έρθει στο πανηγύρι της, δείτε το βίντεο
Η Έφη Θώδη τραγούδησε το «Αιγαίο» και κάλεσε την Άννα Βίσση να έρθει στο πανηγύρι της, δείτε το βίντεο
Άσε τις αρένες και έλα μια βόλτα από τα πανηγύρια να δεις τι θα πει λαοθάλασσα, έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα
Σε πανηγύρι της κάλεσε την Άννα Βίσση η Έφη Θώδη, απευθύνοντας την πρόσκλησή της μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.
Αφού είπε μερικούς στίχους από το νέο κομμάτι της τραγουδίστριας, με τίτλο «Αιγαίο», την κάλεσε να αφήσει τις συναυλίες της σε αρένες και να έρθει στο πανηγύρι που εμφανίζεται εκείνη. Εκεί, τόνισε θα ανακαλύψει τι σημαίνει «λαοθάλασσα».
«Άννα Βίσση, σε περιμένω στο πανηγύρι μου. Κοίτα τι γίνεται εδώ. Ο χαμός, Άννα Βίσση», είπε η Έφη Θώδη, ενώ στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, έγραψε: «Βίσση, άσε τις αρένες και έλα μια βόλτα από τα πανηγύρια να δεις τι θα πει λαοθάλασσα».
Δείτε το βίντεο
Αφού είπε μερικούς στίχους από το νέο κομμάτι της τραγουδίστριας, με τίτλο «Αιγαίο», την κάλεσε να αφήσει τις συναυλίες της σε αρένες και να έρθει στο πανηγύρι που εμφανίζεται εκείνη. Εκεί, τόνισε θα ανακαλύψει τι σημαίνει «λαοθάλασσα».
«Άννα Βίσση, σε περιμένω στο πανηγύρι μου. Κοίτα τι γίνεται εδώ. Ο χαμός, Άννα Βίσση», είπε η Έφη Θώδη, ενώ στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, έγραψε: «Βίσση, άσε τις αρένες και έλα μια βόλτα από τα πανηγύρια να δεις τι θα πει λαοθάλασσα».
Δείτε το βίντεο
@efi_thodi_
Βίσση, άσε τις αρένες και έλα μια βόλτα από τα πανηγύρια να δεις τι θα πει λαοθάλασσα! @annavissiofficial 😅🎤🔥 #efithodi #fyp #viral #vissi #panigi♬ Oh, wao！(860741) - Freekick Studio
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