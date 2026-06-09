Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φωτογραφίζεται με τον γιο του: Στο τέλος της ημέρας, αυτός είναι όλος μου ο κόσμος, γράφει
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φωτογραφίζεται με τον γιο του: Στο τέλος της ημέρας, αυτός είναι όλος μου ο κόσμος, γράφει
Το πρώην μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στιγμές από την καθημερινότητά του με το παιδί του
Φωτογραφίες από μία βόλτα με τον γιο του, Πάρη, δημοσίευσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στο Instagram.
Πέρα από τις εικόνες που ανάρτησε, το πρώην μοντέλο εξομολογήθηκε μέσα από την ανάρτησή του πως όσα πράγματα και αν έχει καταφέρει, όλος του ο κόσμος στρέφεται γύρω από τον γιο του. «Δεν με νοιάζει πόσα έχω καταφέρει. Στο τέλος της ημέρας, αυτός είναι όλος μου ο κόσμος», ήταν τα λόγια με τα οποία ο Δημήτρης Αλεξάνδρου συνόδευσε τα στιγμιότυπα που ανέβασε.
Δείτε τις φωτογραφίες
Πέρα από τις εικόνες που ανάρτησε, το πρώην μοντέλο εξομολογήθηκε μέσα από την ανάρτησή του πως όσα πράγματα και αν έχει καταφέρει, όλος του ο κόσμος στρέφεται γύρω από τον γιο του. «Δεν με νοιάζει πόσα έχω καταφέρει. Στο τέλος της ημέρας, αυτός είναι όλος μου ο κόσμος», ήταν τα λόγια με τα οποία ο Δημήτρης Αλεξάνδρου συνόδευσε τα στιγμιότυπα που ανέβασε.
Δείτε τις φωτογραφίες
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