Σκληρό πρέσινγκ Παππά, Πολάκη, Δούρου μετά τη στήριξη ΣΥΡΙΖΑ σε Τσίπρα: Στόχος η έξοδος «εδώ και τώρα» στελεχών προς την ΕΛΑΣ

Η μάχη χαρακωμάτων με φόντο την Κουμουνδούρου συνεχίζεται, ιδίως όσο δεν έχει εκκινήσει η μετάβαση μέρους του πολιτικού προσωπικού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς την ΕΛΑΣ, η οποία τοποθετείται μέσα στο φθινόπωρο