Σκληρό πρέσινγκ Παππά, Πολάκη, Δούρου μετά τη στήριξη ΣΥΡΙΖΑ σε Τσίπρα: Στόχος η έξοδος «εδώ και τώρα» στελεχών προς την ΕΛΑΣ
Σκληρό πρέσινγκ Παππά, Πολάκη, Δούρου μετά τη στήριξη ΣΥΡΙΖΑ σε Τσίπρα: Στόχος η έξοδος «εδώ και τώρα» στελεχών προς την ΕΛΑΣ
Η μάχη χαρακωμάτων με φόντο την Κουμουνδούρου συνεχίζεται, ιδίως όσο δεν έχει εκκινήσει η μετάβαση μέρους του πολιτικού προσωπικού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς την ΕΛΑΣ, η οποία τοποθετείται μέσα στο φθινόπωρο
Μόνο τα όπλα δεν φέρονται διατεθειμένοι να καταθέσουν Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου, από κοινού με εκείνα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που τους υποστηρίζουν απέναντι στην πλειοψηφία του κόμματος, με φόντο την νωπή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής περί στήριξης της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Αν και η τροπολογία που κατέθεσαν στη διάρκεια της συνεδρίασης του καθοδηγητικού οργάνου τα τρία κορυφαία στελέχη απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, εντούτοις η μάχη χαρακωμάτων με φόντο την Κουμουνδούρου συνεχίζεται, ιδίως όσο δεν έχει εκκινήσει η μετάβαση μέρους του πολιτικού προσωπικού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία τοποθετείται μέσα στο φθινόπωρο.
Στόχος των στελεχών που μειοψήφησαν δεν είναι άλλος από την αυτόνομη εκλογική κάθοδο του κόμματος, την οποία θεωρούν ότι μπορούν να εξασφαλίσουν και στο… παρά πέντε (χωρίς τη Θεοπούλα που «μετακόμισε» στην ΕΛΑΣ) εφόσον αφενός καταφέρουν την μαζική έξοδο των στελεχών που επιθυμούν να πλαισιώσουν τον Αλέξη Τσίπρα το συντομότερο δυνατόν και αφετέρου διατηρήσουν την αυτοτέλεια του κόμματος και μαζί την υλικοτεχνική υποδομή του, είτε αυτό αφορά τις κομματικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα, είτε το «στρατηγείο» της Πλατείας Κουμουνδούρου μαζί με την κρατική επιχορήγηση και τα κομματικά ΜΜΕ.
Στην κατεύθυνση αυτή, Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς έχουν πυκνώσει -όχι τυχαία- τις τελευταίες ώρες τις δημόσιες εμφανίσεις τους, ζητώντας έναν οδικό χάρτη για το επόμενο διάστημα και μαζί την εξειδίκευση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ τα χαρτιά του αναμένεται να ανοίξει σήμερα και ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στο OPEN, ο βασικός αντίπαλος του Σωκράτη Φάμελλου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Ο ίδιος εξήγησε ακόμη πως «όταν γεννιέται κάτι καινούργιο υπάρχουν κάποια στάδια που μπορεί να είναι άχαρα, μπορεί σε κάποιο τοκετό να έχουμε πάντα ωδίνες, σημασία είναι το αποτέλεσμα να είναι ελπιδοφόρο και να είναι αντάξιο της προσδοκίας μιας μερίδας του ελληνικού λαού», καταλήγοντας πως ζητούμενο είναι «να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος απέναντι στην κυβέρνηση και προφανώς αυτός που το εκφράζει είναι ο Αλέξης Τσίπρας».
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσίπρας αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη κομματική εκδήλωση της ΕΛΑΣ μετά το Θησείο την ερχόμενη Δευτέρα στην Κοκκινιά, με το επιτελείο του να έχει καταστρώσει ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδειών μέσα στο καλοκαίρι, με πρώτους σταθμούς περιφέρειες και πόλεις με ισχυρά εκλογικά ερείσματα του πάλαι ποτέ ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Ταυτόχρονα, θέμα ημερών είναι και τα προσωρινά όργανα της ΕΛΑΣ, όπως μετέδωσε το protothema.gr, ενώ με έντονους ρυθμούς προχωρά και η κατάρτιση των κομματικών ψηφοδελτίων, για τα οποία «πρώτη ύλη» αποτελεί το σύνολο των 300+1 υπογραφών της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος.
Αν και η τροπολογία που κατέθεσαν στη διάρκεια της συνεδρίασης του καθοδηγητικού οργάνου τα τρία κορυφαία στελέχη απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, εντούτοις η μάχη χαρακωμάτων με φόντο την Κουμουνδούρου συνεχίζεται, ιδίως όσο δεν έχει εκκινήσει η μετάβαση μέρους του πολιτικού προσωπικού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία τοποθετείται μέσα στο φθινόπωρο.
Στόχος των στελεχών που μειοψήφησαν δεν είναι άλλος από την αυτόνομη εκλογική κάθοδο του κόμματος, την οποία θεωρούν ότι μπορούν να εξασφαλίσουν και στο… παρά πέντε (χωρίς τη Θεοπούλα που «μετακόμισε» στην ΕΛΑΣ) εφόσον αφενός καταφέρουν την μαζική έξοδο των στελεχών που επιθυμούν να πλαισιώσουν τον Αλέξη Τσίπρα το συντομότερο δυνατόν και αφετέρου διατηρήσουν την αυτοτέλεια του κόμματος και μαζί την υλικοτεχνική υποδομή του, είτε αυτό αφορά τις κομματικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα, είτε το «στρατηγείο» της Πλατείας Κουμουνδούρου μαζί με την κρατική επιχορήγηση και τα κομματικά ΜΜΕ.
Στην κατεύθυνση αυτή, Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς έχουν πυκνώσει -όχι τυχαία- τις τελευταίες ώρες τις δημόσιες εμφανίσεις τους, ζητώντας έναν οδικό χάρτη για το επόμενο διάστημα και μαζί την εξειδίκευση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ τα χαρτιά του αναμένεται να ανοίξει σήμερα και ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στο OPEN, ο βασικός αντίπαλος του Σωκράτη Φάμελλου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Πυρά σε Φάμελλο και ΖαχαριάδηΠαράλληλα, τα στελέχη της μειοψηφίας βάλλουν μετωπικά κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου και του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, Κώστα Ζαχαριάδη, με τον Νίκο Παππά να δηλώνει χθες στο ertnews πως «ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος Τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του, δεν γνωρίζω. Έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει στις τηλεοράσεις». Την ίδια ώρα, «πρέπει συλλογικά να γίνει μια συζήτηση και να συγκροτηθεί ένα μέτωπο» τόνισε ο κ. Παππάς, επισημαίνοντας ότι «χρειάζεται τουλάχιστον διευκρινίσεις» η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
«Συντεταγμένος διάλογος»Για τους διαφωνούντες με την απόφαση του καθοδηγητικού οργάνου, αυτό που θα πρέπει να υπάρξει το επόμενο διάστημα είναι «συντεταγμένος διάλογος» με την πλευρά Τσίπρα, παρότι η Αμαλίας έχει αποκλείσει τη λογική της συνεργασίας κομμάτων, μια «κόκκινη γραμμή» από την οποία δε φαίνεται διατεθειμένη να υπαναχωρήσει. Παράλληλα, εντείνεται και η κινητικότητα εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καθώς τουλάχιστον έξι βουλευτές βρέθηκαν στην πόρτα της ανεξαρτητοποίησης, αν και από την ΕΛΑΣ δε φαίνεται να επιβραβεύονται «κινήσεις καμικάζι» εν μέσω θέρους.
Οι «ωδίνες» της ΕΛΑΣΜιλώντας πάντως, χθες στα Παραπολιτικά Fm, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Συμεών Κεδίκογλου ανέφερε πως «αν θέλουμε να υπηρετήσουμε το σενάριο της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου αυτό πιο καλά το κάνουμε στη φάση αυτή ως βουλευτές παρά ως απλοί πολίτες», τοποθετώντας τις όποιες εξελίξεις τον Σεπτέμβρη.
Ο ίδιος εξήγησε ακόμη πως «όταν γεννιέται κάτι καινούργιο υπάρχουν κάποια στάδια που μπορεί να είναι άχαρα, μπορεί σε κάποιο τοκετό να έχουμε πάντα ωδίνες, σημασία είναι το αποτέλεσμα να είναι ελπιδοφόρο και να είναι αντάξιο της προσδοκίας μιας μερίδας του ελληνικού λαού», καταλήγοντας πως ζητούμενο είναι «να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος απέναντι στην κυβέρνηση και προφανώς αυτός που το εκφράζει είναι ο Αλέξης Τσίπρας».
Στην Κοκκινιά ο ΤσίπραςΠαρά τις αναταράξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο πρώην πρωθυπουργός ακολουθεί σταθερά τον σχεδιασμό του, επιχειρώντας να πιάσει το νήμα από τα εκλογικά του προπύργια, με πρώτο τη Β΄εκλογική περιφέρεια του Πειραιά.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσίπρας αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη κομματική εκδήλωση της ΕΛΑΣ μετά το Θησείο την ερχόμενη Δευτέρα στην Κοκκινιά, με το επιτελείο του να έχει καταστρώσει ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδειών μέσα στο καλοκαίρι, με πρώτους σταθμούς περιφέρειες και πόλεις με ισχυρά εκλογικά ερείσματα του πάλαι ποτέ ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Ταυτόχρονα, θέμα ημερών είναι και τα προσωρινά όργανα της ΕΛΑΣ, όπως μετέδωσε το protothema.gr, ενώ με έντονους ρυθμούς προχωρά και η κατάρτιση των κομματικών ψηφοδελτίων, για τα οποία «πρώτη ύλη» αποτελεί το σύνολο των 300+1 υπογραφών της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος.
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