Η Νίκη Λάμη έκανε το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα για το φετινό καλοκαίρι, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
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Νίκη Λάμη Θάλασσα

Η Νίκη Λάμη έκανε το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα για το φετινό καλοκαίρι, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε

Και κάπως έτσι ξαναμπήκα στη θάλασσα, έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτηση που έκανε

Η Νίκη Λάμη έκανε το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα για το φετινό καλοκαίρι, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
11 ΣΧΟΛΙΑ
Το πρώτο της μπάνιο για το φετινό καλοκαίρι έκανε η Νίκη Λάμη, δείχνοντας παράλληλα εικόνες στους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Η ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο μπικίνι, έκανε μία εξόρμηση σε παραλία και πόζαρε είτε ξαπλωμένη στην αμμουδιά είτε μέσα στο νερό.  Στη συνέχεια, ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram μερικά «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα. «Και έτσι κάπως έτσι ξαναμπήκα στη θάλασσα… Ή αλλιώς η πρώτη βουτιά», έγραψε η Νίκη Λάμη στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της. 

Δείτε την ανάρτηση της Νίκης Λάμη


Η Νίκη Λάμη έκανε το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα για το φετινό καλοκαίρι, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η Νίκη Λάμη έκανε το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα για το φετινό καλοκαίρι, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η Νίκη Λάμη έκανε το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα για το φετινό καλοκαίρι, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η Νίκη Λάμη έκανε το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα για το φετινό καλοκαίρι, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η Νίκη Λάμη έκανε το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα για το φετινό καλοκαίρι, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
11 ΣΧΟΛΙΑ

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