ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Κλέλια Ανδριολάτου: «Για πάντα μπλε» με φόντο τη γαλάζια θάλασσα
GALA
Κλέλια Ανδριολάτου Instagram Μαγιό

Κλέλια Ανδριολάτου: «Για πάντα μπλε» με φόντο τη γαλάζια θάλασσα

Φορώντας ένα γαλάζιου χρώματος ολόσωμο μαγιό, η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε πάνω σε σκάφος με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας

Κλέλια Ανδριολάτου: «Για πάντα μπλε» με φόντο τη γαλάζια θάλασσα
70 ΣΧΟΛΙΑ
Σπουδή στο μπλε και όλες τις αποχρώσεις του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελευταία χρονικά ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου στο Instagram, το απόγευμα της Πέμπτης.

Η δημοφιλής ηθοποιός που τροφοδοτεί συνεχώς τις τελευταίες ημέρες τα social media με φωτογραφίες από τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά, αυτή τη φορά επέλεξε να κάνει «αφιέρωμα» στο μπλε.

Κλέλια Ανδριολάτου: «Για πάντα μπλε» με φόντο τη γαλάζια θάλασσα
Κλέλια Ανδριολάτου: «Για πάντα μπλε» με φόντο τη γαλάζια θάλασσα
Κλέλια Ανδριολάτου: «Για πάντα μπλε» με φόντο τη γαλάζια θάλασσα
Κλέλια Ανδριολάτου: «Για πάντα μπλε» με φόντο τη γαλάζια θάλασσα
Κλέλια Ανδριολάτου: «Για πάντα μπλε» με φόντο τη γαλάζια θάλασσα


Φορώντας ένα γαλάζιου χρώματος ολόσωμο μαγιό, η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε πάνω σε σκάφος με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας.

«Μπλε, για πάντα μπλε» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Κλέλια Ανδριολάτου: «Για πάντα μπλε» με φόντο τη γαλάζια θάλασσα


Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Προβάδισμα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό, όρθια στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ, πιο δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ - Δείτε τα γκολ

Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου

«Κωδικό όνομα: Αφροδίτη» - Τα άγνωστα παιχνίδια κατασκόπων στην Αθήνα: Όταν η ΕΛΑΣ συνέλαβε πράκτορα της CIA στην Οδό Μηθύμνης
70 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης