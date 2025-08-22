bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Κλέλια Ανδριολάτου: «Για πάντα μπλε» με φόντο τη γαλάζια θάλασσα
Σπουδή στο μπλε και όλες τις αποχρώσεις του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελευταία χρονικά ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου στο Instagram, το απόγευμα της Πέμπτης.
Η δημοφιλής ηθοποιός που τροφοδοτεί συνεχώς τις τελευταίες ημέρες τα social media με φωτογραφίες από τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά, αυτή τη φορά επέλεξε να κάνει «αφιέρωμα» στο μπλε.
Φορώντας ένα γαλάζιου χρώματος ολόσωμο μαγιό, η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε πάνω σε σκάφος με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας.
«Μπλε, για πάντα μπλε» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.
