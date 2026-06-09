Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Ενοχλεί τον κόσμο που έχω πολλά παραπάνω κιλά και δεν ντρέπομαι
Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Ενοχλεί τον κόσμο που έχω πολλά παραπάνω κιλά και δεν ντρέπομαι
Νιώθουν ότι θα έπρεπε να ντρέπομαι και να μη ζω τη ζωή μου, συμπλήρωσε η πρώην παίκτρια του Big Brother
Η άνεση που νιώθει με το σώμα της είναι σύμφωνα με την Αφροδίτη Γεροκωνσταντή ο λόγος που δέχεται αρνητικά σχόλια για την εξωτερική της εμφάνιση. Η πρώην παίκτρια του Big Brother υποστήριξε ότι πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν να ανεχτούν τη στάση της. Αντιθέτως, θα περίμεναν από εκείνη να ντρέπεται και να κρατά χαμηλούς τόνους.
Σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Τρίτη 9 Ιουνίου, η Αφορδίτη Γεροκωνσταντή είπε χαρακτηριστικά: «Ενοχλεί τον κόσμο που έχω πολλά παραπάνω κιλά και νιώθουν ότι θα έπρεπε, για αυτούς, να ντρέπομαι και να μη ζω τη ζωή μου. Λένε ότι προωθώ την παχυσαρκία. Βγαίνω εγώ, χορεύω και λέει ο άλλος: “Έλεος με το λίπος της”. Δεν θα έπρεπε εκείνος να ντρέπεται;».
Συνεχίζοντας, τόνισε ότι δεν θα ένιωθε ποτέ ντροπή για το σώμα της, αφού το συγκεκριμένο συναίσθημα τη συνοδεύει, μόνο όταν αδικεί κάποιον. «Έχω μάθει να ντρέπομαι από το σπίτι μου μόνο αν αδικήσω κάποιον άνθρωπο. Βγαίνει ο κάθε χαζοβιόλης να μας πει πώς είμαι; Έχω πει ότι δεν θα με αρρωστήσουν παραπάνω απ’ όσο οι συνθήκες έτσι και αλλιώς και δεν θα τους δώσω αυτό το δικαίωμα», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Τρίτη 9 Ιουνίου, η Αφορδίτη Γεροκωνσταντή είπε χαρακτηριστικά: «Ενοχλεί τον κόσμο που έχω πολλά παραπάνω κιλά και νιώθουν ότι θα έπρεπε, για αυτούς, να ντρέπομαι και να μη ζω τη ζωή μου. Λένε ότι προωθώ την παχυσαρκία. Βγαίνω εγώ, χορεύω και λέει ο άλλος: “Έλεος με το λίπος της”. Δεν θα έπρεπε εκείνος να ντρέπεται;».
Συνεχίζοντας, τόνισε ότι δεν θα ένιωθε ποτέ ντροπή για το σώμα της, αφού το συγκεκριμένο συναίσθημα τη συνοδεύει, μόνο όταν αδικεί κάποιον. «Έχω μάθει να ντρέπομαι από το σπίτι μου μόνο αν αδικήσω κάποιον άνθρωπο. Βγαίνει ο κάθε χαζοβιόλης να μας πει πώς είμαι; Έχω πει ότι δεν θα με αρρωστήσουν παραπάνω απ’ όσο οι συνθήκες έτσι και αλλιώς και δεν θα τους δώσω αυτό το δικαίωμα», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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