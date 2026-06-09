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Η Ελ Γουντς επιστρέφει: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη spin-off σειρά της ταινίας «Η Εκδίκηση της Ξανθιάς»
Η Ελ Γουντς επιστρέφει: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη spin-off σειρά της ταινίας «Η Εκδίκηση της Ξανθιάς»
Η πλοκή εκτυλίσσεται σε λύκειο του Σιάτλ και ακολουθεί την ηρωίδα πριν βρεθεί έξω από τα νερά της στο Χάρβαρντ
Στη δημοσιότητα έδωσε το Prime Video το επίσημο τρέιλερ για το Elle, τη σειρά-prequel της ταινίας «Η Εκδίκηση της Ξανθιάς».
Η πλοκή εκτυλίσσεται σε λύκειο του Σιάτλ και έχει ως πρωταγωνίστρια τη Λέξι Μίνετρι στον ρόλο που έκανε διάσημο η Ρις Γουίδερσπουν, η οποία συμμετέχει πλέον στο πρότζεκτ ως executive producer.
Η Ελ Γουντς αφήνει πίσω της τους φίλους της και τον «κόσμο» της στο Bel-Air το 1995, όταν οι γονείς της της ανακοινώνουν ότι μετακομίζει στο Σιάτλ. Σύμφωνα με τη σύνοψη, η σειρά ακολουθεί την ηρωίδα «πριν βρεθεί έξω από τα νερά της στο Χάρβαρντ». Η ιστορία ξεκινά το 1995, όταν η Έλ «έρχεται αντιμέτωπη με δύσκολες φιλίες, απαγορευμένο ειδύλλιο και αμφιλεγόμενες στιλιστικές επιλογές».
«Μέσα από όλα αυτά, η Έλ έχει ως σημείο αναφοράς την οικογένειά της και δημιουργεί έναν ακόμη πιο στενό δεσμό με τη μητέρα της, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να ξεπεράσουν οτιδήποτε φέρει η ζωή στον δρόμο τους, αρκεί να έχουν η μία την άλλη», συνεχίζει η περιγραφή. «Με κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζει, η Έλ έρχεται πιο κοντά στην Έλ Γουντς που γνωρίζουμε και αγαπάμε σήμερα».
Δείτε το τρέιλερ
Η σειρά έρχεται 25 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση της 50χρονης σήμερας Ρις Γουίδερσπουν στον ρόλο της Έλ Γουντς στην «Εκδίκηση της Ξανθιάς» του 2001, ενώ η ηθοποιός επέστρεψε στον ίδιο χαρακτήρα το 2003 για το σίκουελ.
Εκτός από την 25χρονη Λέξι Μίνετρι, στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης η Τζουν Νταϊάν Ράφαελ στον ρόλο της μητέρας της Έλ, Εύα, ο Τομ Έβερετ Σκοτ στον ρόλο του πατέρα της, Γουάιατ, καθώς και οι Τζέικομπ Μόσκοβιτς, Γκαμπριέλ Πολικάνο, Τσάντλερ Κίνεϊ, Ζακ Λούκερ και Έιμι Πιτζ.
Το Elle έχει δημιουργηθεί από τη Λόρα Κίτρελ, η οποία υπογράφει και την παραγωγή μαζί με την Κάρολαϊν Ντρις. Η Λόρεν Νόιστατερ, η Αμάντα Μπράουν και ο Μαρκ Πλατ συμμετέχουν επίσης ως executive producers, μαζί με τη Γουίδερσπουν.
Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο Prime Video την 1η Ιουλίου.
Η πλοκή εκτυλίσσεται σε λύκειο του Σιάτλ και έχει ως πρωταγωνίστρια τη Λέξι Μίνετρι στον ρόλο που έκανε διάσημο η Ρις Γουίδερσπουν, η οποία συμμετέχει πλέον στο πρότζεκτ ως executive producer.
Η Ελ Γουντς αφήνει πίσω της τους φίλους της και τον «κόσμο» της στο Bel-Air το 1995, όταν οι γονείς της της ανακοινώνουν ότι μετακομίζει στο Σιάτλ. Σύμφωνα με τη σύνοψη, η σειρά ακολουθεί την ηρωίδα «πριν βρεθεί έξω από τα νερά της στο Χάρβαρντ». Η ιστορία ξεκινά το 1995, όταν η Έλ «έρχεται αντιμέτωπη με δύσκολες φιλίες, απαγορευμένο ειδύλλιο και αμφιλεγόμενες στιλιστικές επιλογές».
«Μέσα από όλα αυτά, η Έλ έχει ως σημείο αναφοράς την οικογένειά της και δημιουργεί έναν ακόμη πιο στενό δεσμό με τη μητέρα της, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να ξεπεράσουν οτιδήποτε φέρει η ζωή στον δρόμο τους, αρκεί να έχουν η μία την άλλη», συνεχίζει η περιγραφή. «Με κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζει, η Έλ έρχεται πιο κοντά στην Έλ Γουντς που γνωρίζουμε και αγαπάμε σήμερα».
Δείτε το τρέιλερ
Η σειρά έρχεται 25 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση της 50χρονης σήμερας Ρις Γουίδερσπουν στον ρόλο της Έλ Γουντς στην «Εκδίκηση της Ξανθιάς» του 2001, ενώ η ηθοποιός επέστρεψε στον ίδιο χαρακτήρα το 2003 για το σίκουελ.
Εκτός από την 25χρονη Λέξι Μίνετρι, στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης η Τζουν Νταϊάν Ράφαελ στον ρόλο της μητέρας της Έλ, Εύα, ο Τομ Έβερετ Σκοτ στον ρόλο του πατέρα της, Γουάιατ, καθώς και οι Τζέικομπ Μόσκοβιτς, Γκαμπριέλ Πολικάνο, Τσάντλερ Κίνεϊ, Ζακ Λούκερ και Έιμι Πιτζ.
Το Elle έχει δημιουργηθεί από τη Λόρα Κίτρελ, η οποία υπογράφει και την παραγωγή μαζί με την Κάρολαϊν Ντρις. Η Λόρεν Νόιστατερ, η Αμάντα Μπράουν και ο Μαρκ Πλατ συμμετέχουν επίσης ως executive producers, μαζί με τη Γουίδερσπουν.
Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο Prime Video την 1η Ιουλίου.
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