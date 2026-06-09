Έγκλημα στο Αίγιο: Βρέθηκε μπλούζα του 65χρονου με πιθανές κηλίδες αίματος, έφερε αμυχές στα χέρια του - Αρνείται την εμπλοκή του

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και εξέτασής του φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ - Το χρονικό των δολοφονιών στο Αίγιο