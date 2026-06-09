Στο σφυρί για 66.250 λίρες η Τζάγκουαρ της Νταϊάνας, με αυτήν είχε εμφανιστεί φορώντας το «φόρεμα της εκδίκησης»

Ήταν το όχημα με το οποίο πήγαινε σε όλο το Λονδίνο για τρία χρόνια μέχρι τον θάνατό της το 1997





Τον Ιούνιο του 1994, η Νταϊάνα βγήκε από το







Περισσότερες από τρεις δεκαετίες αργότερα, το κλασικό Τζάγκουαρ πωλήθηκε για 66.250 λίρες σε δημοπρασία που διοργάνωσε η The Market στο νότιο Οξφορντσάιρ.







Το αυτοκίνητο αποτέλεσε το σκηνικό μιας από τις πιο διάσημες εμφανίσεις της Νταϊάνα, όταν βγήκε από αυτό φορώντας ένα κατά παραγγελία μαύρο μεταξωτό και σιφόν κοκτέιλ φόρεμα με γυμνούς ώμους και πλισέ λεπτομέρειες.



Το ένδυμα έμεινε στην ιστορία ως το «φόρεμα της εκδίκησης» χάρη στα μέσα ενημέρωσης. Πριν από τη δημοπρασία, ο διευθύνων σύμβουλος της The Market, Μαρκ Λάιβσι, δήλωσε:



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Όπως εξήγησε, η Νταϊάνα χρησιμοποιούσε το όχημα για περίπου τρία χρόνια, μέχρι τον θάνατό της το 1997, και αυτό «έπαιξε ρόλο σε ορισμένες από τις πιο διάσημες στιγμές της».



«Με αυτό μεταφερόταν σε όλο το Λονδίνο και το Ηνωμένο Βασίλειο και από αυτό βγήκε φορώντας το μαύρο “φόρεμα της εκδίκησης”, μετά την εξομολόγηση του Καρόλου στα μέσα ενημέρωσης νωρίτερα εκείνη την ημέρα», είπε.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιστορία του αυτοκινήτου «το καθιστά πραγματικά ξεχωριστό».



Το αυτοκίνητο με το οποίο εμφανίστηκε η πριγκίπισσα Νταϊάνα φορώντας το περίφημο «φόρεμα της εκδίκησης» («revenge dress») μετά τις δημόσιες αποκαλύψεις για τη σχέση του τότε πρίγκιπα, τώρα βασιλιά Καρόλου με την Καμίλα , πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 66.250 λιρών.Τον Ιούνιο του 1994, η Νταϊάνα βγήκε από το Τζάγκουαρ XJ40 της φορώντας το εμβληματικό αυτό φόρεμα, λίγες μόλις ώρες αφότου ο τότε πρίγκιπας Κάρολος παραδέχθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη την εξωσυζυγική του σχέση με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.Περισσότερες από τρεις δεκαετίες αργότερα, το κλασικό Τζάγκουαρ πωλήθηκε για 66.250 λίρες σε δημοπρασία που διοργάνωσε η The Market στο νότιο Οξφορντσάιρ.Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι το όχημα αγοράστηκε τη Δευτέρα από συλλέκτη με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο , σε τιμή 16 φορές υψηλότερη από την αρχική εκτίμηση, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για μοντέλο Τζάγκουαρ XJ.Το αυτοκίνητο αποτέλεσε το σκηνικό μιας από τις πιο διάσημες εμφανίσεις της Νταϊάνα, όταν βγήκε από αυτό φορώντας ένα κατά παραγγελία μαύρο μεταξωτό και σιφόν κοκτέιλ φόρεμα με γυμνούς ώμους και πλισέ λεπτομέρειες.Το ένδυμα έμεινε στην ιστορία ως το «φόρεμα της εκδίκησης» χάρη στα μέσα ενημέρωσης. Πριν από τη δημοπρασία, ο διευθύνων σύμβουλος της The Market, Μαρκ Λάιβσι, δήλωσε:«Από τη μία πλευρά πρόκειται για ένα Τζάγκουαρ του 1994 και από την άλλη για ένα πρώην βασιλικό αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε η αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα».Όπως εξήγησε, η Νταϊάνα χρησιμοποιούσε το όχημα για περίπου τρία χρόνια, μέχρι τον θάνατό της το 1997, και αυτό «έπαιξε ρόλο σε ορισμένες από τις πιο διάσημες στιγμές της».«Με αυτό μεταφερόταν σε όλο το Λονδίνο και το Ηνωμένο Βασίλειο και από αυτό βγήκε φορώντας το μαύρο “φόρεμα της εκδίκησης”, μετά την εξομολόγηση του Καρόλου στα μέσα ενημέρωσης νωρίτερα εκείνη την ημέρα», είπε.Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιστορία του αυτοκινήτου «το καθιστά πραγματικά ξεχωριστό».

«Όποτε συναντάμε ή πλησιάζουμε ένα πραγματικά διάσημο πρόσωπο, νιώθουμε κάτι ιδιαίτερο. Το να έχεις ή ακόμη και να κατέχεις κάτι που του ανήκε, προσθέτει τεράστια αξία», πρόσθεσε.



Το Τζάγκουαρ δεν είναι το πρώτο όχημα διασημότητας που πωλείται από τη The Market. Στο παρελθόν, ο οίκος δημοπρασιών έχει πουλήσει επίσης το Ρέινγζ Ρόβερ του George Michael και την Κάντιλακ του Έλβις Πρίσλει.