Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Οδηγείται στην Τροχαία για κατάθεση
Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Οδηγείται στην Τροχαία για κατάθεση
Η Porsche εμβόλισε αυτοκίνητο με υπερβολική ταχύτητα - Μία γυναίκα δίνει μάχη για τη ζωή της, ένας άντρας νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση - Η κάτοχος της Porsche είναι γυναίκα 45 ετών, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής, άγνωστο αν οδηγούσε η ίδια
Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche που εμπλέκεται στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Μουδανιών, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, αναζητούν οι Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr πρόκειται για μια 45χρονη επιχειρηματία, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο εάν η ίδια βρισκόταν στο τιμόνι τη στιγμή της σύγκρουσης.
Αυτή τη στιγμή, οδηγείται στην Τροχαία για κατάθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος της στο τροχαίο.
Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα, λίγο μετά το ύψος γνωστού εμπορικού κέντρου. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η Porsche κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και εμβόλισε το δεύτερο όχημα, το οποίο από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.
Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα – ένας άνδρας και μία γυναίκα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τη γυναίκα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Ο οδηγός της Porsche, σύμφωνα με μαρτυρίες, απεγκλωβίστηκε μόνος του, σπάζοντας την ηλιοροφή και εγκατέλειψε το σημείο πριν φτάσουν τα πρώτα περιπολικά και το ΕΚΑΒ.
Δείτε εικόνες του τροχαίου από την ΕΡΤ:
Σημειώνεται ότι η μαύρη Porsche έφερε κανονικά πινακίδες κυκλοφορίας και ως εκ τούτου ήταν γνωστό εξ αρχής στην ΕΛ.ΑΣ. σε ποιον ανήκει.
Ειδήσεις σήμερα:
Προκλητικός Φιντάν για Ελλάδα: Μας χρησιμοποιούν για φθηνή πολιτική, όποτε έχουν μπελά προκύπτει δήλωση Δένδια - Η απάντηση της Αθήνας
H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία - Τον χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά, από πού προκύπτει ο παράξενος τίτλος της
Porsche στη Θεσσαλονίκη παρέσυρε αυτοκίνητο - Ο οδηγός της έσπασε την ηλιοροφή και εξαφανίστηκε, άφησε 2 τραυματίες
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr πρόκειται για μια 45χρονη επιχειρηματία, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο εάν η ίδια βρισκόταν στο τιμόνι τη στιγμή της σύγκρουσης.
Αυτή τη στιγμή, οδηγείται στην Τροχαία για κατάθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος της στο τροχαίο.
Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα, λίγο μετά το ύψος γνωστού εμπορικού κέντρου. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η Porsche κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και εμβόλισε το δεύτερο όχημα, το οποίο από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.
Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα – ένας άνδρας και μία γυναίκα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τη γυναίκα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Ο οδηγός της Porsche, σύμφωνα με μαρτυρίες, απεγκλωβίστηκε μόνος του, σπάζοντας την ηλιοροφή και εγκατέλειψε το σημείο πριν φτάσουν τα πρώτα περιπολικά και το ΕΚΑΒ.
Δείτε εικόνες του τροχαίου από την ΕΡΤ:
Σημειώνεται ότι η μαύρη Porsche έφερε κανονικά πινακίδες κυκλοφορίας και ως εκ τούτου ήταν γνωστό εξ αρχής στην ΕΛ.ΑΣ. σε ποιον ανήκει.
Ειδήσεις σήμερα:
Προκλητικός Φιντάν για Ελλάδα: Μας χρησιμοποιούν για φθηνή πολιτική, όποτε έχουν μπελά προκύπτει δήλωση Δένδια - Η απάντηση της Αθήνας
H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία - Τον χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά, από πού προκύπτει ο παράξενος τίτλος της
Porsche στη Θεσσαλονίκη παρέσυρε αυτοκίνητο - Ο οδηγός της έσπασε την ηλιοροφή και εξαφανίστηκε, άφησε 2 τραυματίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα