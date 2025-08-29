Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Οδηγείται στην Τροχαία για κατάθεση

Η Porsche εμβόλισε αυτοκίνητο με υπερβολική ταχύτητα - Μία γυναίκα δίνει μάχη για τη ζωή της, ένας άντρας νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση - Η κάτοχος της Porsche είναι γυναίκα 45 ετών, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής, άγνωστο αν οδηγούσε η ίδια