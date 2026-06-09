Μητσοτάκης: Κοιτάζουμε προς το 2027 σε ό,τι αφορά τον χρόνο των εκλογών

Δήλωση του πρωθυπουργού για τον χρόνο των εκλογών στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov - Τι αλλάζει τα επόμενα χρόνια στην εξυπηρέτηση του πολίτη - «Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια εστία διαφθοράς, αυτό αλλάζει με την τεχνολογία» σημείωσε





Μάλιστα ο πρωθυπουργός έκανε σχόλιο και για τον χρόνο εκλογών: Σχολιάζοντας την εκτίμηση του chatgpt που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και ανέφερε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027, απάντησε: «Κοιτάζουμε προς το 2027, σωστά απάντησε το chatgpt σε ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας ώστε να διεκδικήσουμε και πάλι την ψήφο των Ελλήνων πολιτών».







Ο πολίτης έχει ενιαία πολυκαναλική εξυπηρέτηση, είτε απευθύνεται σε ΚΕΠ, είτε στο GOV, είτε τηλεφωνικά, είτε με Chatbot. Στο μέλλον θα γίνεται και εξυπηρέτηση με αναγνώριση φωνής. Επίσης, μέσα από το CRM θα τρέχουν καμπάνιες, όπως αυτή του Youth.gr.



«Αποδείξαμε ότι με την χρήση της τεχνολογίας το κράτος μπορέσει να αλλάξει ουσιαστικά», ανέφερε ο πρωθυπουργός και μίλησε για μία τεχνολογία που εξυπηρετεί τον πολίτη.







«Η τεχνολογία έτσι όπως εφαρμόζεται έχει ιδεολογικό πρόσωπο, αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες, επιτρέπει στους πολίτες απομονωνόμενων περιοχών να εξυπηρετούνται από το κράτος», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.



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«Δεν θα τα είχαμε καταφέρει χωρίς αυτό το υπουργείο και χωρίς την καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας με τα υπόλοιπα υπουργεία», τόνισε.



Η εκδήλωση, η οποία έφερε τον τίτλο «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε!», φιλοξενήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι. Εκεί παρουσιάστηκαν τα επιτεύγματα της ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα και την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και τα επόμενα βήματα που σχεδιάζονται με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στο κράτος.



Παπαστεργίου: Το Gov.gr είναι η απόδειξη ότι το κράτος μπορεί να αλλάξει Το αποτύπωμα των έξι χρόνων λειτουργίας του Gov.gr, αλλά και τα επόμενα βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την εκδήλωση.



Στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις εστίες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ειδική επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr όπου έγινε ενημέρωση για το CRM που είναι το επόμενο βήμα στην εξυπηρέτηση του πολίτη.Μάλιστα ο πρωθυπουργός έκανε σχόλιο και για τον χρόνο εκλογών: Σχολιάζοντας την εκτίμηση του chatgpt που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και ανέφερε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027, απάντησε: «Κοιτάζουμε προς το 2027, σωστά απάντησε το chatgpt σε ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας ώστε να διεκδικήσουμε και πάλι την ψήφο των Ελλήνων πολιτών».Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η εξέλιξη του gov.gr για αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων. Στην εκδήλωση τονίστηκε ότι πρώτη φορά έχει προσωποποιημένη πληροφόρηση με τα ραντεβού του και τις υπηρεσίες που συχνά επισκέπτεται, όπως σε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών.Ο πολίτης έχει ενιαία πολυκαναλική εξυπηρέτηση, είτε απευθύνεται σε ΚΕΠ, είτε στο GOV, είτε τηλεφωνικά, είτε με Chatbot. Στο μέλλον θα γίνεται και εξυπηρέτηση με αναγνώριση φωνής. Επίσης, μέσα από το CRM θα τρέχουν καμπάνιες, όπως αυτή του Youth.gr.«Αποδείξαμε ότι με την χρήση της τεχνολογίας το κράτος μπορέσει να αλλάξει ουσιαστικά», ανέφερε ο πρωθυπουργός και μίλησε για μία τεχνολογία που εξυπηρετεί τον πολίτη.«Η τεχνολογία έτσι όπως εφαρμόζεται έχει ιδεολογικό πρόσωπο, αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες, επιτρέπει στους πολίτες απομονωνόμενων περιοχών να εξυπηρετούνται από το κράτος», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.«Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια εστία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει. Η τεχνολογία όπως εφαρμόζεται έχει ιδεολογικό πρόσημο. Δίνει ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες. Η τεχνολογία είναι ευκαιρία η Ελλάδα όχι να φτάσει την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά να πρωταγωνιστήσει. Το αποδείξαμε, για παράδειγμα με το πιστοποιητικό εμβολιασμού στην περίοδο της πανδημίας», είπε ο κ. Μητσοτάκης.«Δεν θα τα είχαμε καταφέρει χωρίς αυτό το υπουργείο και χωρίς την καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας με τα υπόλοιπα υπουργεία», τόνισε.Η εκδήλωση, η οποία έφερε τον τίτλο «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε!», φιλοξενήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι. Εκεί παρουσιάστηκαν τα επιτεύγματα της ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα και την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και τα επόμενα βήματα που σχεδιάζονται με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στο κράτος.Το αποτύπωμα των έξι χρόνων λειτουργίας του Gov.gr, αλλά και τα επόμενα βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την εκδήλωση.

Ο υπουργός τόνισε ότι η επιτυχία του Gov.gr δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς, αλλά κυρίως στην αλλαγή που έχει επιφέρει στην καθημερινότητα πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων.



«Αυτό που μόλις είδαμε είναι τα αποτελέσματα για τα έξι πρώτα χρόνια λειτουργίας. Πολίτες που έχουν κερδίσει το δικαίωμα να μην πηγαίνουν σε μια δημόσια υπηρεσία, αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι που κάνουν τη δουλειά τους με λιγότερη πίεση και περισσότερη ασφάλεια. Όλοι μαζί προχωρούν σε μία νέα σχέση εμπιστοσύνης με το κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Όπως σημείωσε, το Gov.gr ξεκίνησε ως «μια μεγάλη μεταρρύθμιση εμπιστοσύνης» και πλέον αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να εξελίσσεται και να γίνεται πιο αποτελεσματικό.



«Σήμερα είναι η απόδειξη ότι το κράτος μπορεί να αλλάξει, να εξελίσσεται, να σέβεται τον χρόνο του πολίτη, να γίνεται πιο ψηφιακό και πιο αποτελεσματικό. Ο πολίτης δεν χρειάζεται πλέον να γνωρίζει πού βρίσκεται μια δημόσια υπηρεσία, αν το πρωτόκολλο είναι στον πρώτο όροφο ή στο ισόγειο, ούτε αν έχει υπογράψει ο διευθυντής. Απλώς γνωρίζει ότι η υπηρεσία είναι εκεί και λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα».