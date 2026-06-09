Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου πόζαρε με μαγιό στη θάλασσα: Είχε παγώσει το είναι μου αλλά δεν μπόρεσα να αντισταθώ
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου πόζαρε με μαγιό στη θάλασσα: Είχε παγώσει το είναι μου αλλά δεν μπόρεσα να αντισταθώ
Η ηθοποιός ανέβασε φωτογραφία από τις διακοπές της στο Instagram
Με μαγιό στη θάλασσα πόζαρε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, δηλώνοντας πως παρόλο που είχε παγώσει ολόκληρη, δεν μπόρεσε να αντισταθεί και έκανε βουτιά.
Η ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία από τις διακοπές που έκανε, απολαμβάνοντας το πρώτο καλοκαίρι της ως μητέρα, εννέα μήνες μετά τη γέννηση του γιου της, φορώντας ένα εμπριμέ μπικίνι.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έγραψε χαρακτηριστικά: «Είχε παγώσει το είναι μου αλλά δεν μπόρεσα να αντισταθώ σε τέτοια θάλασσα».
Δείτε τη φωτογραφία
Πριν από μερικές ημέρες η ηθοποιός ανέβασε ακόμη περισσότερες φωτογραφίες από τις διακοπές της, με το μωρό της αλλά και με τον σύζυγό της, Κίμωνα Κουρή.
Η ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία από τις διακοπές που έκανε, απολαμβάνοντας το πρώτο καλοκαίρι της ως μητέρα, εννέα μήνες μετά τη γέννηση του γιου της, φορώντας ένα εμπριμέ μπικίνι.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έγραψε χαρακτηριστικά: «Είχε παγώσει το είναι μου αλλά δεν μπόρεσα να αντισταθώ σε τέτοια θάλασσα».
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πριν από μερικές ημέρες η ηθοποιός ανέβασε ακόμη περισσότερες φωτογραφίες από τις διακοπές της, με το μωρό της αλλά και με τον σύζυγό της, Κίμωνα Κουρή.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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