Δημήτρης Παπάζογλου: Η Μαρινέλλα μου είχε πει «αντί να περιμένω τον θάνατο στο σπίτι μου καλύτερα να φύγω στη σκηνή»
Δημήτρης Παπάζογλου: Η Μαρινέλλα μου είχε πει «αντί να περιμένω τον θάνατο στο σπίτι μου καλύτερα να φύγω στη σκηνή»
Δείτε το βίντεο με όσα είπε ο χορευτής για την αείμνηστη ερμηνεύτρια
Μία σκέψη που του είχε εκμυστηρευτεί η Μαρινέλλα μοιράστηκε ο Δημήτρης Παπάζογλου. Ο χορευτής αποκάλυψε ότι η αείμνηστη ερμηνεύτρια είχε εκφράσει την επιθυμία της να πεθάνει πάνω στη σκηνή. Όπως του είχε πει, αφού ήταν σε θέση να τραγουδάει, δεν ήθελε να παραιτηθεί και να περιμένει το τέλος της μέσα στο σπίτι.
Μιλώντας για τη Μαρινέλλα, ο Δημήτρης Παπάζογλου τόνισε ότι καλώντας τον στο σπίτι της τις γιορτές αποδείκνυε τη φιλία της και την εκτίμηση που έτρεφε για εκείνον. «Το γεγονός ότι με καλούσε στις γιορτές, Χριστούγεννα και Πάσχα, να τρώω με την οικογένειά της ήταν μεγάλη απόδειξη φιλίας και εκτίμησης», είπε αρχικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τρίτη 9 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Στη συνέχεια, ο χορευτής τόνισε πως η σπουδαία ερμηνεύτρια δεν ήθελε να περιμένει τον θάνατο στο σπίτι της, αλλά πάνω στη σκηνή. «Η Μαρινέλλα είχε πει μια φοβερή φράση. Μου έλεγε ''Άκου να σου πω, Δημητράκη μου, αφού αυτό δουλεύει ακόμα, από το να περιμένω τον θάνατο στο σπίτι μου, καλύτερα να πεθάνω στη σκηνή».
Όσον αφορά δε στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, εξομολογήθηκε ότι στην αρχή τον φόβιζε, ενώ ο ίδιος έκανε προσπάθειες για να την καταλάβει. Όσο πέρναγε ο καιρός όμως, έχτιζαν μία σχέση, την οποία χαρακτήριζε η αγάπη. «Φοβόμουν την Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεν την ήξερα και προσπαθούσα να την ψυχολογήσω. Αλλά με δούλευε κιόλας. Μου έλεγε '' Κύριε, Παπάζογλου, δεν χρειάζεται να δείχνετε ότι είστε τόσο κουρασμένος''. Μετά η σχέση μου μαζί της ήταν πάρα πολύ αγαπησιάρικη».
Μιλώντας για τη Μαρινέλλα, ο Δημήτρης Παπάζογλου τόνισε ότι καλώντας τον στο σπίτι της τις γιορτές αποδείκνυε τη φιλία της και την εκτίμηση που έτρεφε για εκείνον. «Το γεγονός ότι με καλούσε στις γιορτές, Χριστούγεννα και Πάσχα, να τρώω με την οικογένειά της ήταν μεγάλη απόδειξη φιλίας και εκτίμησης», είπε αρχικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τρίτη 9 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Στη συνέχεια, ο χορευτής τόνισε πως η σπουδαία ερμηνεύτρια δεν ήθελε να περιμένει τον θάνατο στο σπίτι της, αλλά πάνω στη σκηνή. «Η Μαρινέλλα είχε πει μια φοβερή φράση. Μου έλεγε ''Άκου να σου πω, Δημητράκη μου, αφού αυτό δουλεύει ακόμα, από το να περιμένω τον θάνατο στο σπίτι μου, καλύτερα να πεθάνω στη σκηνή».
Όσον αφορά δε στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, εξομολογήθηκε ότι στην αρχή τον φόβιζε, ενώ ο ίδιος έκανε προσπάθειες για να την καταλάβει. Όσο πέρναγε ο καιρός όμως, έχτιζαν μία σχέση, την οποία χαρακτήριζε η αγάπη. «Φοβόμουν την Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεν την ήξερα και προσπαθούσα να την ψυχολογήσω. Αλλά με δούλευε κιόλας. Μου έλεγε '' Κύριε, Παπάζογλου, δεν χρειάζεται να δείχνετε ότι είστε τόσο κουρασμένος''. Μετά η σχέση μου μαζί της ήταν πάρα πολύ αγαπησιάρικη».
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