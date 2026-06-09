Σύνταγμα: Εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της χώρας
ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταγμα: Εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της χώρας

Δείτε τι έγινε στο ολοήμερο party με χορηγούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Pepper και Happy

Σύνταγμα: Εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της χώρας
Με δυνατά vibes, ενθουσιασμό και εντυπωσιακή προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn, στο Σύνταγμα. Με μια λαμπερή γιορτή, το νέο κατάστημα της Allwyn άνοιξε και επισήμως τις πόρτες του, δίνοντας παράλληλα το στίγμα της νέας εποχής για το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταγμα: Εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της χώρας
Ολοήμερο party στα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn στο Σύνταγμα

Σύνταγμα: Εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της χώρας
Ολοήμερο party στα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn στο Σύνταγμα

Σύνταγμα: Εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της χώρας
Αναμνηστικές φωτογραφίες στο ξεχωριστό photobooth

Σύνταγμα: Εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της χώρας
Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης ψυχαγώγησαν το κοινό μέσα από ζωντανές εκπομπές

Εκεί όπου η καρδιά της πόλης δεν σταματά ποτέ να χτυπά, στην πλατεία Συντάγματος, εκατοντάδες επισκέπτες απόλαυσαν ένα ολοήμερο party, γεμάτο μουσική, κέφι και θετική ενέργεια. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το κατάστημα του αύριο, που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία των πελατών μέσα από έναν μοναδικό, σύγχρονο χώρο, σχεδιασμένο με στόχο να προσφέρει άνεση και διαδραστικότητα.

Σύνταγμα: Εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της χώρας
Ολοήμερο party στα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn στο Σύνταγμα

Σύνταγμα: Εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της χώρας
Ολοήμερο party στα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn στο Σύνταγμα

Σύνταγμα: Εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της χώρας
Βίκυ Χατζάκη και Σωτήρης Καλυβάτσης διατηρήσαν αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών με live εκπομπές

Σύνταγμα: Εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της χώρας
Αναμνηστικές φωτογραφίες στο ξεχωριστό photobooth

Χορηγοί του ξεχωριστού event ήταν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Pepper και Happy, με τους Τάκη Γιαννούτσο, Θοδωρή Βαμβακάρη, Βίκυ Χατζάκη και Σωτήρη Καλυβάτση να ψυχαγωγούν τον κόσμο μέσα από ζωντανές εκπομπές. Ο DJ Spector ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διάθεση και τα… ντεσιμπέλ με τα μουσικά του set, ενώ τα giveaways και οι εκπλήξεις διατήρησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σύνταγμα: Εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της χώρας
Η ομάδα της Allwyn

Σύνταγμα: Εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της χώρας
Ολοήμερο party στα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn στο Σύνταγμα

Σύνταγμα: Εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της χώρας
Ολοήμερο party στα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn στο Σύνταγμα

Δείτε τα highlights από τα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn, στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της χώρας:

Εγκαίνια Νέου Καταστήματος Allwyn στο Σύνταγμα | Highlights από το ολοήμερο party

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