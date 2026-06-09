Η Γκρέισι Έιμπραμς φοβόταν ότι η σχέση της με τον Πολ Μέσκαλ θα επηρέαζε τη δημιουργικότητά της
Η Γκρέισι Έιμπραμς φοβόταν ότι η σχέση της με τον Πολ Μέσκαλ θα επηρέαζε τη δημιουργικότητά της
Ανησυχούσα ότι το να νιώθω ασφαλής και σταθερή απειλούσε την ανάγκη μου να γράφω μουσική, εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια
Ανησυχίες για το πώς θα επηρέαζε η σχέση της με τον Πολ Μέσκαλ τη δημιουργικότητά της είχε η Έιμι Άμπραμς. Σε συνέντευξή της στη Vogue, η 26χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε το άγχος που είχε σχετικά με την επίδραση που θα είχε η σχέση της με τον υποψήφιο για Όσκαρ ηθοποιό.
Η Έιμπραμς εξομολογήθηκε ότι μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της The Secret of Us το 2024 ένιωθε πως είχε «μιλήσει αρκετά» μέσα από τη μουσική της. Στο παρελθόν, όπως εξήγησε, ένιωθε ανασφάλεια στις σχέσεις της.
Με τον Μέσκαλ, όμως, η επικοινωνία τους ήταν υγιής. «Ανησυχούσα ότι το να νιώθω ασφαλής και σταθερή απειλούσε την ανάγκη μου να γράφω μουσική», είπε η Έιμπραμς στο περιοδικό. «Με τρόμαξε».
Ο στενός συνεργάτης της, Άαρον Ντέσνερ, ήταν εκείνος που τη βοήθησε να βγει από αυτόν τον φαύλο κύκλο σκέψεων. «Έχω μάθει από τον Άαρον ότι είναι εντάξει να σκάβεις πιο βαθιά και να τελειοποιείς αυτό που έχεις φυσική τάση να κάνεις, ακόμη κι αν εξωτερικά φαίνεται λιγότερο λαμπερό και καινούργιο», είπε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Έιμπραμς μίλησε για το διάστημα που πέρασε στο Λονδίνο με τον Μέσκαλ, την περίοδο που εκείνος γύριζε το Hamnet. «Είναι σαν κάθε μέρα να επιστρέφεις στο σπίτι και να διαβάζεις το καλύτερο βιβλίο που γράφτηκε ποτέ. Έτσι είναι να συζητάς με κάποιον που δημιουργεί κάτι τέτοιο», πειρέγραψε. Η Έιμπραμς πρόσθεσε ότι: «Ο άνθρωπος που αγαπάς έχει την ευκαιρία να είναι περιτριγυρισμένος από μάγισσες. Είναι μαγικό».
Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός ήρθαν κοντά τον Ιούνιο του 2024. Εκείνη την περίοδο, η Έιμπραμς και ο Μέσκαλ είχαν εμφανιστεί σε εξόδους και βόλτες στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Δύο μήνες αργότερα, πηγή δήλωσε στο People ότι οι δυο τους έβγαιναν.
Στο παρελθόν, ο Μέσκαλ είχε σχέση με την τραγουδίστρια Φίμπι Μπρίτζερς, με την οποία χώρισε το 2022, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης. Η Έιμπραμς είχε επίσης προηγουμένως σχέση για πέντε χρόνια με τον τραγουδοποιό Μπλέικ Σλάτκιν, η οποία ολοκληρώθηκε επίσης το 2022.
Τον Οκτώβριο του 2024, ο Μέσκαλ είχε δηλώσει στο GQ ότι θέλει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, παρά την αναγνωρισιμότητά του. Ο σταρ είχε εξηγήσει ότι «έμαθε πως υπάρχουν πλέον ορισμένες γραμμές στην άμμο για εμένα που θα παραμείνουν αδιαπέραστες, για χάρη της ψυχικής μου ισορροπίας» και είχε προσθέσει: «Οι εικασίες ήταν κάπως τρελές τα τελευταία τόσα χρόνια. Δεν νιώθω άνετα να επιτρέψω οποιαδήποτε πρόσβαση σε αυτό το κομμάτι της ζωής μου».
Ο Μέσκαλ είχε τονίσει ότι η προσωπική του ζωή παραμένει «πολύτιμη για εμένα, επειδή έχω πολύ λίγη από αυτή». «Μπορεί να υπάρχει δημόσιο ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι πληροφορία που οφείλει να είναι δημόσια», είχε συμπληρώσει.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η Έιμπραμς εξομολογήθηκε ότι μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της The Secret of Us το 2024 ένιωθε πως είχε «μιλήσει αρκετά» μέσα από τη μουσική της. Στο παρελθόν, όπως εξήγησε, ένιωθε ανασφάλεια στις σχέσεις της.
Με τον Μέσκαλ, όμως, η επικοινωνία τους ήταν υγιής. «Ανησυχούσα ότι το να νιώθω ασφαλής και σταθερή απειλούσε την ανάγκη μου να γράφω μουσική», είπε η Έιμπραμς στο περιοδικό. «Με τρόμαξε».
Ο στενός συνεργάτης της, Άαρον Ντέσνερ, ήταν εκείνος που τη βοήθησε να βγει από αυτόν τον φαύλο κύκλο σκέψεων. «Έχω μάθει από τον Άαρον ότι είναι εντάξει να σκάβεις πιο βαθιά και να τελειοποιείς αυτό που έχεις φυσική τάση να κάνεις, ακόμη κι αν εξωτερικά φαίνεται λιγότερο λαμπερό και καινούργιο», είπε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Έιμπραμς μίλησε για το διάστημα που πέρασε στο Λονδίνο με τον Μέσκαλ, την περίοδο που εκείνος γύριζε το Hamnet. «Είναι σαν κάθε μέρα να επιστρέφεις στο σπίτι και να διαβάζεις το καλύτερο βιβλίο που γράφτηκε ποτέ. Έτσι είναι να συζητάς με κάποιον που δημιουργεί κάτι τέτοιο», πειρέγραψε. Η Έιμπραμς πρόσθεσε ότι: «Ο άνθρωπος που αγαπάς έχει την ευκαιρία να είναι περιτριγυρισμένος από μάγισσες. Είναι μαγικό».
Gracie Abrams Worried That 'Feeling Secure and Stable' with Boyfriend Paul Mescal Was 'Threatening My Drive' to Write Music https://t.co/ZS9FyG3NX8— People (@people) June 9, 2026
Στο παρελθόν, ο Μέσκαλ είχε σχέση με την τραγουδίστρια Φίμπι Μπρίτζερς, με την οποία χώρισε το 2022, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης. Η Έιμπραμς είχε επίσης προηγουμένως σχέση για πέντε χρόνια με τον τραγουδοποιό Μπλέικ Σλάτκιν, η οποία ολοκληρώθηκε επίσης το 2022.
Τον Οκτώβριο του 2024, ο Μέσκαλ είχε δηλώσει στο GQ ότι θέλει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, παρά την αναγνωρισιμότητά του. Ο σταρ είχε εξηγήσει ότι «έμαθε πως υπάρχουν πλέον ορισμένες γραμμές στην άμμο για εμένα που θα παραμείνουν αδιαπέραστες, για χάρη της ψυχικής μου ισορροπίας» και είχε προσθέσει: «Οι εικασίες ήταν κάπως τρελές τα τελευταία τόσα χρόνια. Δεν νιώθω άνετα να επιτρέψω οποιαδήποτε πρόσβαση σε αυτό το κομμάτι της ζωής μου».
Ο Μέσκαλ είχε τονίσει ότι η προσωπική του ζωή παραμένει «πολύτιμη για εμένα, επειδή έχω πολύ λίγη από αυτή». «Μπορεί να υπάρχει δημόσιο ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι πληροφορία που οφείλει να είναι δημόσια», είχε συμπληρώσει.
Φωτογραφία: Shutterstock
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