Τι επιδιώκουν οι Τούρκοι «προστατεύοντας» το πεδίο της Μάχης στον Γρανικό ποταμό, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε τους Πέρσες

Ερωτήματα για το ενδιαφέρον της Άγκυρας, αφού κατά την εποχή που διεξήχθη η σύγκρουση, το τουρκικό έθνος δεν είχε ακόμη εμφανιστεί στην ιστορική σκηνή