Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική: Οκτώ συλλήψεις για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων, ανάμεσά τους και ο αρχηγός
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική: Οκτώ συλλήψεις για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων, ανάμεσά τους και ο αρχηγός
Οι αστυνομικές αρχές έχουν εντοπίσει και κατασχέσει ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς και φυσίγγια
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων.
Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή δυνάμεων της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να έχει αναπτύξει παράνομη δράση τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025.
Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.
Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή δυνάμεων της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να έχει αναπτύξει παράνομη δράση τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025.
Χειροπέδες και στον εγκέφαλο του κυκλώματοςΚατά τη διάρκεια των μέχρι τώρα ερευνών έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές έχουν εντοπίσει και κατασχέσει ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς και φυσίγγια.
Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.
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