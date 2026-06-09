Κύκλωμα Πολεοδομίας: Προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους και οι έξι κατηγορούμενοι – Αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται

Οι κατηγορούμενοι άρχισαν να περνούν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου λίγο μετά τις 11 σήμερα το πρωί και η διαδικασία των απολογιών τους ήταν μαραθώνια, ενώ όλοι απολογήθηκαν σε ανακριτή Διαφθοράς