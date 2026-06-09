Κύκλωμα Πολεοδομίας: Προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους και οι έξι κατηγορούμενοι – Αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται
Κύκλωμα Πολεοδομίας: Προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους και οι έξι κατηγορούμενοι – Αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται
Οι κατηγορούμενοι άρχισαν να περνούν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου λίγο μετά τις 11 σήμερα το πρωί και η διαδικασία των απολογιών τους ήταν μαραθώνια, ενώ όλοι απολογήθηκαν σε ανακριτή Διαφθοράς
Το δρόμο για τις φυλακές πήραν σήμερα μετά τις απολογίες τους και οι έξι κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στον χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι κατηγορούμενοι άρχισαν να περνούν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου λίγο μετά τις 11 σήμερα το πρωί και η διαδικασία των απολογιών τους ήταν μαραθώνια.
Όλοι απολογήθηκαν σε ανακριτή Διαφθοράς και ενώ σε βάρος τους είχε ασκηθεί από την εισαγγελία ποινική δίωξη για: Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπάλληλου κατ΄ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση από κοινού, δωροδοκία κατ’ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εμπορία επιρροής άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση.
Συγκεκριμένα, προφυλακιστέοι κρίθηκαν το ζευγάρι, ο 59χρονος και η 50χρονη που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση και κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης καθώς και οι υπόλοιποι τέσσερις συγκατηγορούμενοί τους. Σύμφωνα με τις σε βάρος τους κατηγορίες φέρονται να προέβαιναν σε χρηματισμούς, δωροληψίες και δωροδοκίες ενώ κάποιοι φέρονται να ξέπλεναν παράνομα χρήματα ακόμα και με την αγορά έργων τέχνης.
Μεταξύ άλλων στην ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση αναφέρεται πως από την έρευνα «διαπιστώθηκε η σύσταση και η συνεχής δράση εγκληματικής οργάνωσης με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους που προέβαινε σε εξυπηρετήσεις αυθαιρεσιών πολεοδομικού χαρακτήρα απαιτώντας στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας χρηματικά ποσά ή ωφελήματα ως αντίτιμο κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων».
Μάλιστα, «τα μέλη της οργάνωσης απέφευγαν όπου ήταν εφικτό τη συζήτηση των παράνομων πράξεων δια τηλεφωνικής επικοινωνίας». Με σκοπό την αποφυγή καταγραφής των τηλεφωνικών τους συνομιλιών επικοινωνούσαν μέσω εφαρμογών όπως «viber», «whats up» και «telegram» ενώ χρησιμοποιούσαν και κωδικές ονομασίες όπως «καφές», «εργαλεία», «σχέδια» και «χαρτιά» όταν αναφέρονταν σε χρηματικά ποσά. Όσον αφορά τις διαζώσεις συναντήσεις «ειδικά για την παραλαβή χρημάτων τα μέλη της οργάνωσης απαιτούσαν αυτές να γίνονται σε προστατευμένο χώρο όπως εντός ο οχημάτων, σε πάρκινγκ καταστημάτων και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».
Ωστόσο, κατά τις σημερινές απολογίες τους οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται. Ενδεικτικά στην απολογία του 51χρονος κατηγορούμενος υπάλληλος ΥΔΟΜ Κηφισιάς φέρεται να υποστήριξε: «Είμαι αθώος και σε καμία περίπτωση δεν ζήτησα και δεν έλαβα χρήματα για καμία διοικητική πράξη. Αποκλειστικός σκοπός και γνώμονας για μένα ήταν η σωστή και κατά νόμο έκδοση των εκάστοτε αδειών». Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις συνομιλίες του με τον κατηγορούμενο που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση. «Οι συνομιλίες μου με τον έτερο κατηγορούμενο ήταν στο πλαίσιο συμβουλευτικής λόγω της κατά πολύ μεγαλύτερης εμπειρίας του στη θέση αυτή. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη» φέρεται να ισχυρίστηκε χαρακτηριστικά.
Ακόμη, 57χρονος κατηγορούμενος, Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Υπηρεσίας Δόμησης Κηφισιάς, φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή: «Αρνούμαι κατηγορηματικά όλες τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Επί 32 έτη που εργάζομαι στο Δήμο Κηφισιάς δεν έχω ποτέ και με κανέναν τρόπο παραβεί τα καθήκοντα μου και ούτε βεβαίως έχω λάβει ποτέ χρήματα, από τον οποιοδήποτε, προκειμένου να εκτελέσω τα καθήκοντα μου. Δυστυχώς, υπηρετώ σε μια θέση, ήτοι στην πολεοδομία του Δήμου, όπου είμαστε συχνά εκτεθειμένοι σε κάθε είδους καταγγελίες. Στην πραγματικότητα, μετά τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, είμαστε εκείνοι που δεχόμαστε τις περισσότερες καταγγελίες και μηνύσεις. Αποτέλεσμα αυτού είναι μέχρι και σήμερα να έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις και άλλες φορές ενώπιον της ποινικής δικαιοσύνης, ενώπιον πειθαρχικών οργάνων και ενώπιον της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όλες, όμως, τις φορές έχω απαλλαγεί αμετάκλητα, στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών ήδη από το προκαταρκτικό στάδιο».
Συνεχίζοντας ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε: «Δεν μπορώ παρά να εκφράσω την έκπληξη μου για το γεγονός ότι βρίσκομαι αντιμέτωπος για τόσο σοβαρές πράξεις χωρίς ωστόσο να έχει γίνει έρευνα για το εάν πράγματι έχω παραβεί, με οποιοδήποτε τρόπο, τα καθήκοντα μου για τις αποδιδόμενες σε εμένα πράξεις. Επίσης, χωρίς να έχει καν διαπιστωθεί, έστω και σε μια περίπτωση, ότι έχω λάβει παρανόμως, από τον οποιονδήποτε, χρήματα! Όλες οι αποδιδόμενες κατηγορίες, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εδράζονται αποκλειστικά και μόνο σε τηλεφωνικές μου επικοινωνίες, ως επί το πλείστον με φίλους και συναδέλφους μου, το περιεχόμενο των οποίων έχει διαστρεβλωθεί πλήρως. Κατά τα άλλα, ουδέν στοιχείο εις βάρος μου υπάρχει! Αποκλειστικά τίποτα! Παρά μόνο οι τηλεφωνικές επικοινωνίες».
Τέλος, 59χρονη κατηγορούμενη προϊσταμένη στο τμήμα εκδόσεως αδειών δόμησης στο δήμο Αμαρουσίου στην δική της απολογία κατά πληροφορίες ανέφερε: «Καθ΄ όλη την 25ετή διάρκεια παροχής των υπηρεσιών μου στον Δήμο Αμαρουσίου, δεν εζήτησα ποτέ και δεν έλαβα ποτέ και από κανέναν, κανένα χρηματικό ποσό ή άλλης μορφής παροχή, είτε για τον εαυτό μου ή για άλλον».
Όλοι απολογήθηκαν σε ανακριτή Διαφθοράς και ενώ σε βάρος τους είχε ασκηθεί από την εισαγγελία ποινική δίωξη για: Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπάλληλου κατ΄ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση από κοινού, δωροδοκία κατ’ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εμπορία επιρροής άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση.
Συγκεκριμένα, προφυλακιστέοι κρίθηκαν το ζευγάρι, ο 59χρονος και η 50χρονη που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση και κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης καθώς και οι υπόλοιποι τέσσερις συγκατηγορούμενοί τους. Σύμφωνα με τις σε βάρος τους κατηγορίες φέρονται να προέβαιναν σε χρηματισμούς, δωροληψίες και δωροδοκίες ενώ κάποιοι φέρονται να ξέπλεναν παράνομα χρήματα ακόμα και με την αγορά έργων τέχνης.
Μεταξύ άλλων στην ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση αναφέρεται πως από την έρευνα «διαπιστώθηκε η σύσταση και η συνεχής δράση εγκληματικής οργάνωσης με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους που προέβαινε σε εξυπηρετήσεις αυθαιρεσιών πολεοδομικού χαρακτήρα απαιτώντας στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας χρηματικά ποσά ή ωφελήματα ως αντίτιμο κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων».
«Διαπιστώθηκε η σύσταση και η συνεχής δράση εγκληματικής οργάνωσης»
Μάλιστα, «τα μέλη της οργάνωσης απέφευγαν όπου ήταν εφικτό τη συζήτηση των παράνομων πράξεων δια τηλεφωνικής επικοινωνίας». Με σκοπό την αποφυγή καταγραφής των τηλεφωνικών τους συνομιλιών επικοινωνούσαν μέσω εφαρμογών όπως «viber», «whats up» και «telegram» ενώ χρησιμοποιούσαν και κωδικές ονομασίες όπως «καφές», «εργαλεία», «σχέδια» και «χαρτιά» όταν αναφέρονταν σε χρηματικά ποσά. Όσον αφορά τις διαζώσεις συναντήσεις «ειδικά για την παραλαβή χρημάτων τα μέλη της οργάνωσης απαιτούσαν αυτές να γίνονται σε προστατευμένο χώρο όπως εντός ο οχημάτων, σε πάρκινγκ καταστημάτων και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».
Ωστόσο, κατά τις σημερινές απολογίες τους οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται. Ενδεικτικά στην απολογία του 51χρονος κατηγορούμενος υπάλληλος ΥΔΟΜ Κηφισιάς φέρεται να υποστήριξε: «Είμαι αθώος και σε καμία περίπτωση δεν ζήτησα και δεν έλαβα χρήματα για καμία διοικητική πράξη. Αποκλειστικός σκοπός και γνώμονας για μένα ήταν η σωστή και κατά νόμο έκδοση των εκάστοτε αδειών». Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις συνομιλίες του με τον κατηγορούμενο που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση. «Οι συνομιλίες μου με τον έτερο κατηγορούμενο ήταν στο πλαίσιο συμβουλευτικής λόγω της κατά πολύ μεγαλύτερης εμπειρίας του στη θέση αυτή. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη» φέρεται να ισχυρίστηκε χαρακτηριστικά.
Οι απολογίες
Ακόμη, 57χρονος κατηγορούμενος, Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Υπηρεσίας Δόμησης Κηφισιάς, φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή: «Αρνούμαι κατηγορηματικά όλες τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Επί 32 έτη που εργάζομαι στο Δήμο Κηφισιάς δεν έχω ποτέ και με κανέναν τρόπο παραβεί τα καθήκοντα μου και ούτε βεβαίως έχω λάβει ποτέ χρήματα, από τον οποιοδήποτε, προκειμένου να εκτελέσω τα καθήκοντα μου. Δυστυχώς, υπηρετώ σε μια θέση, ήτοι στην πολεοδομία του Δήμου, όπου είμαστε συχνά εκτεθειμένοι σε κάθε είδους καταγγελίες. Στην πραγματικότητα, μετά τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, είμαστε εκείνοι που δεχόμαστε τις περισσότερες καταγγελίες και μηνύσεις. Αποτέλεσμα αυτού είναι μέχρι και σήμερα να έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις και άλλες φορές ενώπιον της ποινικής δικαιοσύνης, ενώπιον πειθαρχικών οργάνων και ενώπιον της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όλες, όμως, τις φορές έχω απαλλαγεί αμετάκλητα, στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών ήδη από το προκαταρκτικό στάδιο».
Συνεχίζοντας ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε: «Δεν μπορώ παρά να εκφράσω την έκπληξη μου για το γεγονός ότι βρίσκομαι αντιμέτωπος για τόσο σοβαρές πράξεις χωρίς ωστόσο να έχει γίνει έρευνα για το εάν πράγματι έχω παραβεί, με οποιοδήποτε τρόπο, τα καθήκοντα μου για τις αποδιδόμενες σε εμένα πράξεις. Επίσης, χωρίς να έχει καν διαπιστωθεί, έστω και σε μια περίπτωση, ότι έχω λάβει παρανόμως, από τον οποιονδήποτε, χρήματα! Όλες οι αποδιδόμενες κατηγορίες, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εδράζονται αποκλειστικά και μόνο σε τηλεφωνικές μου επικοινωνίες, ως επί το πλείστον με φίλους και συναδέλφους μου, το περιεχόμενο των οποίων έχει διαστρεβλωθεί πλήρως. Κατά τα άλλα, ουδέν στοιχείο εις βάρος μου υπάρχει! Αποκλειστικά τίποτα! Παρά μόνο οι τηλεφωνικές επικοινωνίες».
Τέλος, 59χρονη κατηγορούμενη προϊσταμένη στο τμήμα εκδόσεως αδειών δόμησης στο δήμο Αμαρουσίου στην δική της απολογία κατά πληροφορίες ανέφερε: «Καθ΄ όλη την 25ετή διάρκεια παροχής των υπηρεσιών μου στον Δήμο Αμαρουσίου, δεν εζήτησα ποτέ και δεν έλαβα ποτέ και από κανέναν, κανένα χρηματικό ποσό ή άλλης μορφής παροχή, είτε για τον εαυτό μου ή για άλλον».
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