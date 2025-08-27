Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις διακοπές της και ποζάρει με μπικίνι - Δείτε τις φωτογραφίες
Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις διακοπές της και ποζάρει με μπικίνι - Δείτε τις φωτογραφίες
Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε το μοντέλο και ηθοποιός από την καθημερινότητά της
Νέα στιγμιότυπα με μπικίνι μοιράστηκε η Κλέλια Ανδριολάτου με τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές.
Το μοντέλο και ηθοποιός είναι πολύ ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας πολύ συχνά στους ακολούθους της την καθημερινότητά της.
Το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου έδειξε πώς ξεκίνησε η ημέρα της, με την Κλέλια Ανδριολάτου να φωτογραφίζεται αρχικά σε ένα σιδερένιο κρεβάτι, ενώ σε άλλες λήψεις έκανε γυμναστική.
Δείτε την ανάρτησή της
Το μοντέλο και ηθοποιός είναι πολύ ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας πολύ συχνά στους ακολούθους της την καθημερινότητά της.
Το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου έδειξε πώς ξεκίνησε η ημέρα της, με την Κλέλια Ανδριολάτου να φωτογραφίζεται αρχικά σε ένα σιδερένιο κρεβάτι, ενώ σε άλλες λήψεις έκανε γυμναστική.
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικίαση ακινήτου – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί
Politico: Ο Τραμπ ξεκίνησε τον αιώνα της ταπείνωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Οι ομοιότητες με την υποταγή της Κίνας στη Βρετανία
Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχειρούν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν τη Μονή Σινά
Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικίαση ακινήτου – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί
Politico: Ο Τραμπ ξεκίνησε τον αιώνα της ταπείνωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Οι ομοιότητες με την υποταγή της Κίνας στη Βρετανία
Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχειρούν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν τη Μονή Σινά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα