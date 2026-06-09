Ο Ρίντλεϊ Σκοτ επιστρατεύει τον Χιου Τζάκμαν για την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Το νησί των θησαυρών»
Ο Ρίντλεϊ Σκοτ επιστρατεύει τον Χιου Τζάκμαν για την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Το νησί των θησαυρών»
Ο σταρ του Χόλιγουντ θα υποδυθεί τον θρυλικό πειρατή Λονγκ Τζον Σίλβερ στο βιβλίο του Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον
Αφού άφησε το στίγμα του ως Wolverine, P.T. Barnum, Van Helsing, Jean Valjean και πιο πρόσφατα ως Robin Hood στη μεγάλη οθόνη, ο Χιου Τζάκμαν προσθέτει ακόμα έναν κλασικό χαρακτήρα στη φιλμογραφία του, τον θρυλικό πειρατή Λονγκ Τζον Σίλβερ.
Ο Ρίντλεϊ Σκοτ επιστρατεύει τον κορυφαίο σταρ για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος «Το νησί των θησαυρών» του Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον. Ο Σκοτ θα σκηνοθετήσει την ταινία σε σενάριο του βραβευμένου με Emmy δημιουργού της σειράς «Adolescence», Τζακ Θορν, και θα αναλάβει την παραγωγή μαζί με τον Μάικλ Πρους Ο Θορν θα είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός της νέας ταινίας.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα υπόλοιπα μέλη του καστ, ούτε άλλες λεπτομέρειες για τη φιλόδοξη παραγωγή. Το αριστούργημα του Στίβενσον παραμένει από το 1883 έως σήμερα, ένα από τα πιο δημοφιλή και πολυδιασκευασμένα έργα περιπέτειας στην ιστορία της λογοτεχνίας.
Το «Treasure Island» έρχεται σε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο για τον Σκοτ, ο οποίος προετοιμάζεται για την κυκλοφορία της νέας του ταινίας, «The Dog Stars» τον προσεχή Αύγουστο, από την 20th Century.
Από την πλευρά του, ο Τζάκμαν αναμένεται να εμφανιστεί στους κινηματογράφους με την ταινία «The Death of Robin Hood» της A24. Το φιλμ υπογράφει ο Μάικλ Σαρνόσκι και θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο Ρίντλεϊ Σκοτ επιστρατεύει τον κορυφαίο σταρ για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος «Το νησί των θησαυρών» του Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον. Ο Σκοτ θα σκηνοθετήσει την ταινία σε σενάριο του βραβευμένου με Emmy δημιουργού της σειράς «Adolescence», Τζακ Θορν, και θα αναλάβει την παραγωγή μαζί με τον Μάικλ Πρους Ο Θορν θα είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός της νέας ταινίας.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα υπόλοιπα μέλη του καστ, ούτε άλλες λεπτομέρειες για τη φιλόδοξη παραγωγή. Το αριστούργημα του Στίβενσον παραμένει από το 1883 έως σήμερα, ένα από τα πιο δημοφιλή και πολυδιασκευασμένα έργα περιπέτειας στην ιστορία της λογοτεχνίας.
Hugh Jackman, Ridley Scott And Jack Thorne Set Sail For Hot 'Treasure Island' Package -- The Dish https://t.co/IJvj3O1vRq— Deadline (@DEADLINE) June 8, 2026
Από την πλευρά του, ο Τζάκμαν αναμένεται να εμφανιστεί στους κινηματογράφους με την ταινία «The Death of Robin Hood» της A24. Το φιλμ υπογράφει ο Μάικλ Σαρνόσκι και θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου.
Φωτογραφία: Shutterstock
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