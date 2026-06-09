Marseaux για τον εθνικό τελικό της Eurovision: Υπήρχε σύγκριση μονίμως, ενώ δεν νιώθαμε έτσι, ήμασταν παρέα
Marseaux για τον εθνικό τελικό της Eurovision: Υπήρχε σύγκριση μονίμως, ενώ δεν νιώθαμε έτσι, ήμασταν παρέα
Με δυσκόλεψε πάρα πολύ όλη η φάση με τον ανταγωνισμό που μας δημιουργούσαν, σημείωσε η τραγουδίστρια
Την εμπειρία της από τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της φετινής Eurovision κατέθεσε η Marseaux. Η τραγουδίστρια ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών που διεκδίκησαν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού και δήλωσε πως τρίτοι είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα ανταγωνισμού, που δεν την έβρισκε σύμφωνη. Και αυτό γιατί ανάμεσα στους συμμετέχοντες, όπως τόνισε, είχε καλλιεργηθεί μία φιλική ατμόσφαιρα.
«Δεν μου άρεσα στον τελικό το πρώτο. Δεν μου άρεσα καθόλου. Είχα πάρα πολύ άγχος και δεν το απόλαυσα, ενώ στον τελικό όντως γούσταρα. Και όντως ήμουνα καλή, γιατί είπα “ό,τι γίνει τώρα, άσ’ το να πάει”», ανέφερε αρχικά η Marseaux στο MAD VMA Vidcast.
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι δεν την άγχωνε το αν θα αναδεικνυόταν εκπρόσωπος της Ελλάδας, αλλά η έντονη έκθεση. «Δεν είχα άγχος για το άμα θα πάω εγώ Eurovision. Είχα άγχος γιατί είχαμε εκτεθεί πάρα πολύ όλοι μας. Υπήρχε σύγκριση μονίμως, ενώ εμείς όταν βρισκόμασταν όλοι μαζί ήταν super cool. Ήμασταν παρέα, δεν νιώθαμε έτσι», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Το κλίμα ανταγωνισμού τη δυσκόλεψε ιδιαίτερα, όπως εξομολογήθηκε. Στην πραγματικότητα, εκείνη και οι υπόλοιποι τραγουδιστές είχαν γίνει μια παρέα. «Από εκεί και πέρα σου λέω, με δυσκόλεψε πάρα πολύ όλη η φάση με τον ανταγωνισμό που μας δημιουργούσανε και μας δημιούργησε αυτό το κλίμα ρε παιδί μου. Και δεν έχω μάθει να δουλεύω έτσι. Γιατί εγώ έχω μάθει να κάνω μουσική με την παρέα μου, πολύ cool, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον».
Τέλος, αποκάλυψε ότι θα επιχειρούσε ξανά στο μέλλον να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της χώρας στη Eurovision. «Θα το ξαναπροσπαθήσω γιατί όντως είναι όνειρό μου να πάω στη Eurovision. Άμα είχα ένα τραγούδι και ένα vision που πίστευα, θα πήγαινα. Μπορεί να πήγαινα και του χρόνου. Αλλά όπως νιώθω τώρα, δεν θα ξαναδήλωνα ούτε του χρόνου ούτε του παραχρόνου».
«Δεν μου άρεσα στον τελικό το πρώτο. Δεν μου άρεσα καθόλου. Είχα πάρα πολύ άγχος και δεν το απόλαυσα, ενώ στον τελικό όντως γούσταρα. Και όντως ήμουνα καλή, γιατί είπα “ό,τι γίνει τώρα, άσ’ το να πάει”», ανέφερε αρχικά η Marseaux στο MAD VMA Vidcast.
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι δεν την άγχωνε το αν θα αναδεικνυόταν εκπρόσωπος της Ελλάδας, αλλά η έντονη έκθεση. «Δεν είχα άγχος για το άμα θα πάω εγώ Eurovision. Είχα άγχος γιατί είχαμε εκτεθεί πάρα πολύ όλοι μας. Υπήρχε σύγκριση μονίμως, ενώ εμείς όταν βρισκόμασταν όλοι μαζί ήταν super cool. Ήμασταν παρέα, δεν νιώθαμε έτσι», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Το κλίμα ανταγωνισμού τη δυσκόλεψε ιδιαίτερα, όπως εξομολογήθηκε. Στην πραγματικότητα, εκείνη και οι υπόλοιποι τραγουδιστές είχαν γίνει μια παρέα. «Από εκεί και πέρα σου λέω, με δυσκόλεψε πάρα πολύ όλη η φάση με τον ανταγωνισμό που μας δημιουργούσανε και μας δημιούργησε αυτό το κλίμα ρε παιδί μου. Και δεν έχω μάθει να δουλεύω έτσι. Γιατί εγώ έχω μάθει να κάνω μουσική με την παρέα μου, πολύ cool, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον».
Τέλος, αποκάλυψε ότι θα επιχειρούσε ξανά στο μέλλον να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της χώρας στη Eurovision. «Θα το ξαναπροσπαθήσω γιατί όντως είναι όνειρό μου να πάω στη Eurovision. Άμα είχα ένα τραγούδι και ένα vision που πίστευα, θα πήγαινα. Μπορεί να πήγαινα και του χρόνου. Αλλά όπως νιώθω τώρα, δεν θα ξαναδήλωνα ούτε του χρόνου ούτε του παραχρόνου».
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