Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει τόπλες πάνω σε σκάφος - Δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και απολαμβάνει τις διακοπές της
Τις καλοκαιρινές της διακοπές συνεχίζει η Κλέλια Ανδριολάτου και μοιράζεται συχνά, φωτογραφίες από τα νησιά που επισκέπτεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.
Αν και δεν είναι γνωστό σε ποιο νησί βρίσκεται αυτές τις ημέρες, η ηθοποιός φροντίζει να δίνει μια γεύση στους θαυμαστές της από το πώς περνάει το καλοκαίρι της. Σε νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μάλιστα, ανέβασε και μερικά πιο αποκαλυπτικά στιγμιότυπα.
Πιο συγκεκριμένα, η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε πάνω σε ένα σκάφος φορώντας το κάτω μέρος του μαγιό της, ένα λευκό παρεό κι ένα μεγάλο πορτοκαλί, ψάθινο καπέλο. Η ηθοποιός πόζαρε τόπλες στον φακό, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, φαίνεται να κρατά στα χέρια της ένα ποτό.
Η ηθοποιός δεν έγραψε τίποτα στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, παρά μόνο πρόσθεσε ένα emoji σε σχήμα πορτοκαλιού, σαν αναφορά στο καπέλο της.
