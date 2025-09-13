Κλείσιμο

Σχετικός και ο προβληματισμός φίλου επιχειρηματία, για τις εδώ εξελίξεις τον Ιούνιο του 2027 που τελειώνει η κυβερνητική τετραετία.Αν και όπως λένε οι ειδικοί οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία πολιτικής στιγμής και δεν προεξοφλούν το εκλογικό αποτέλεσμα, οι πολιτικοί προβληματισμοί στηρίζονται αναπόφευκτα στα σημερινά δεδομένα που δεν μπορεί να είναι άλλα από τα στοιχεία των ερευνών.Αν υποθέσουμε συνεπώς πως:• Δεν αλλάζει τίποτα μέχρι τον Ιούνιο του 2027 και η χώρα συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό πολιτικής πορείας που χαράζει από τη μια η Κυβέρνηση κι από την άλλη οι πάτρωνες της αντιπολίτευσης, οι πίσω από αυτή επίδοξοι Μπερλουσκόνι δηλαδή, μιας και οι φορείς της αδυνατούν να δώσουν τόνο και γραμμή.• Ως γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων που βαρέθηκαν και εξόρισαν τον δίκαιο Αριστείδη, συνεχίζουμε να χορεύουμε πολιτικά στο ρυθμό που δίνει το θυμικό, το κόλλημα στο παρελθόν και οι «τουμπαναραίοι» του παρασκηνίου.Ας υποθέσουμε πως την Κυριακή 20 Ιουνίου 2027 κατά τις 22.00 ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα των εθνικών εκλογών από τα οποία προκύπτει πολιτικό αδιέξοδο. ΝΔ περί το 35%, ΠΑΣΟΚ περί το 15% . Από κει και πέρα ποσοστά κατά την εκτίμηση εκάστου.Πρώτο βήμα διερευνητική εντολή (άρθρο 37 Σ) στον Κυριάκο να σχηματίσει Κυβέρνηση και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Η μόνη διαφαινόμενη διέξοδος είναι Κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ - ΠΑΣΟΚ (είτε δεύτερο είτε τρίτο στην εκλογή) δεδομένου ότι η ΝΔ σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τους από δεξιά της θεομπαίχτες υβριστές της, ούτε βέβαια με τους διάφορους ψευδεπίγραφους δήθεν και αριστερόφρονες. Είναι θέμα πολιτικής φιλοσοφίας και ποιότητας. Ούτε ο Κυριάκος είναι Τσίπρας, ούτε οι νεοδημοκράτες που τον στηρίζουν είναι Συριζαίοι, να μην έχουν πρόβλημα συνεργασίας με τον Καμένο και τους συν αυτώ.Με τα σημερινά πάντα δεδομένα και με την καθυβριστική αμετροέπεια στελεχών και ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για την Κυβέρνηση και προσωπικά για τον πρωθυπουργό, δε διαφαίνεται δυνατότητα συνεργασίας με στήριξη ή συμμετοχή σε Κυβερνητικό σχήμα, υπό τον Κυριάκο. Παρά το γεγονός ότι συμπίπτει η βασική πολιτική φιλοσοφία και ο προσανατολισμός των δύο κομμάτων (Ευρώπη, Δύση, ΝΑΤΟ κλπ).Το ενδεχόμενο, εν πολλοίς εκβιαστική απαίτηση, για άλλον πρωθυπουργό από το νεοδημοκρατικό στρατόπεδο με πολιτικό εξοβελισμό του Κυριάκου, είναι ευνόητο ότι στη φάση αυτή δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό, ούτε από την ηγεσία ούτε από τους ψηφοφόρους της πλειοψηφίας.( αν δεύτερο κόμμα είναι το υπό ίδρυση με επικεφαλής τον κ. Τσίπρα, τα παραπάνω δεδομένα δεν αλλάζουν σημαντικά).Επόμενο βήμα η εντολή να δοθεί διαδοχικά στον αρχηγό του δεύτερου και ου τρίτου κόμματος του Κοινοβουλίου. Αν δεν τελεσφορήσουν οι απόπειρες και αποτύχει και η προσπάθεια σχηματισμού Κυβέρνησης, από τους αρχηγούς των κομμάτων από τον ΠτΔ, προκηρύσσονται εκλογές.Με τα δεδομένα αυτά αν το ΚΚΕ και η ΝΔ, όπως πιθανολογείται βάσιμα, υπερβαίνουν αθροιστικά τις 150 έδρες, είναι φυσικό ότι δεν μπορεί να σχηματισθεί Κυβέρνηση κατά τις 2η και 3η διερευνητικές εντολές και η προκήρυξη νέων εκλογών θα είναι αναπόφευκτη. Με βάση δε το γεγονός ότι θα βρισκόμαστε στον Ιούλιο – Αύγουστο και με τις προθεσμίες του Συντάγματος, οι εκλογές αυτές πάνε, επιεικώς, για Οκτώβριο και άντε από την αρχή.