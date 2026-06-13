Η Μπιάνκα Σενσόρι δεν άφησε τίποτα στη φαντασία: Η νέα γυμνή εμφάνιση με διάφανο φόρεμα χωρίς εσώρουχο και μάσκα στο πρόσωπό της
Η Μπιάνκα Σενσόρι δεν άφησε τίποτα στη φαντασία: Η νέα γυμνή εμφάνιση με διάφανο φόρεμα χωρίς εσώρουχο και μάσκα στο πρόσωπό της
Η αρχιτέκτονας απαθανατίστηκε σε βραδινή έξοδο στο πλευρό του Κάνιε Γουέστ
Μία νέα και άκρως αποκαλυπτική εμφάνιση έκανε η Μπιάνκα Σενσόρι, καθώς εθεάθη σε βραδινή έξοδό της με διάφανο φόρεμα χωρίς εσώρουχο και μάσκα στο πρόσωπό της.
Η 31χρονη αρχιτέκτονας και ο Κάνιε Γουέστ απαθανατίστηκαν στην Τιφλίδα πιασμένοι χέρι χέρι. Η επιλογή ρούχου που έκανε όμως η Σενσόρι τράβηξε όλα τα βλέμματα, φορώντας μαύρο φόρεμα με διάφανη ύφανση, με διακοσμητικά στοιχεία στο μπροστινό μέρος και άνοιγμα στο πίσω τμήμα, ενώ το σύνολο δεν διέθετε εσωτερική επένδυση, με αποτέλεσμα να είναι πλήρως διαφανές.
Η σύζυγος του ράπερ δεν φορούσε εσώρουχο κατά τη διάρκεια της εξόδου, ενώ το φόρεμα άφηνε εντελώς εκτεθειμένο το πίσω μέρος του σώματός της. Παρά τη διαφάνεια της ενδυματολογικής της επιλογής, η ίδια κάλυψε το πρόσωπό της με μία μαύρη μάσκα που θύμιζε γάτα, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του νέου βιντεοκλίπ του Κάνιε Γουέστ για το τραγούδι «Gemini Season», στο οποίο συμμετέχει η Μπιάνκα Σενσόρι και εμφανίζεται σε σκηνές που έχει σκηνοθετήσει η ίδια.
Στο βίντεο, η Σενσόρι εμφανίζεται καθισμένη αρχικά σε σκαμπό δίπλα σε μία αγελάδα, φορώντας λευκά εσώρουχα και ψηλοτάκουνα, ενώ στη συνέχεια καταγράφεται να συμμετέχει σε σκηνές με την αγελάδα, σε πλαίσιο σκηνοθετημένης δράσης μαζί με τον ράπερ.
Η 31χρονη αρχιτέκτονας και ο Κάνιε Γουέστ απαθανατίστηκαν στην Τιφλίδα πιασμένοι χέρι χέρι. Η επιλογή ρούχου που έκανε όμως η Σενσόρι τράβηξε όλα τα βλέμματα, φορώντας μαύρο φόρεμα με διάφανη ύφανση, με διακοσμητικά στοιχεία στο μπροστινό μέρος και άνοιγμα στο πίσω τμήμα, ενώ το σύνολο δεν διέθετε εσωτερική επένδυση, με αποτέλεσμα να είναι πλήρως διαφανές.
Η σύζυγος του ράπερ δεν φορούσε εσώρουχο κατά τη διάρκεια της εξόδου, ενώ το φόρεμα άφηνε εντελώς εκτεθειμένο το πίσω μέρος του σώματός της. Παρά τη διαφάνεια της ενδυματολογικής της επιλογής, η ίδια κάλυψε το πρόσωπό της με μία μαύρη μάσκα που θύμιζε γάτα, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Bianca Censori’s body is tea as she steps out in a daring black dress alongside her husband, Ye, ahead of his performance in Tbilisi, Georgia. pic.twitter.com/ylBpuD0QkJ— Pop Core (@TheePopCore) June 12, 2026
Naughty kitty! Kanye's wife Bianca Censori is bra and underwear free in a VERY sheer gown with a CAT mask https://t.co/ambgpRGfgv— Daily Mail (@DailyMail) June 12, 2026
Στο βίντεο, η Σενσόρι εμφανίζεται καθισμένη αρχικά σε σκαμπό δίπλα σε μία αγελάδα, φορώντας λευκά εσώρουχα και ψηλοτάκουνα, ενώ στη συνέχεια καταγράφεται να συμμετέχει σε σκηνές με την αγελάδα, σε πλαίσιο σκηνοθετημένης δράσης μαζί με τον ράπερ.
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