Ο διαιτητής Τσιμπούρης κατήγγειλε επίθεση στο σπίτι του από κουκουλοφόρους που έγραψαν συνθήματα στον τοίχο του
Ο διαιτητής Τσιμπούρης κατήγγειλε επίθεση στο σπίτι του από κουκουλοφόρους που έγραψαν συνθήματα στον τοίχο του
Ο Έλληνας διαιτητής προχώρησε σε καταγγελία πως τα ξημερώματα του Σαββάτου
Ο διαιτητής Γιάννης Τσιμπούρης έκανε καταγγελία στην αστυνομία για συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι σε τοίχους στο σπίτι του.
Ο Έλληνας διαιτητής προχώρησε σε καταγγελία πως τα ξημερώματα του Σαββάτου κουκουλοφόροι έγραψαν συνθήματα σε τοίχους έξω από το σπίτι του.
Ο Γιάννης Τσιμπούρης ήταν στη τριάδα των διαιτητών που σφύριξε τόσο το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που έγινε στο ΣΕΦ, όσο και στον τρίτο τελικό που έλαβε χώρα στην έδρα των Πειραιωτών.
Ο διαιτητής κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομική διεύθυνση Καλαμάτας και εξέφρασε τους φόβους για την ασφάλεια τόσο του ίδιου όσο και της οικογένειάς του.
Αναμένεται η αντίδραση της ΚΕΔ και της ΟΔΚΕ για το περιστατικό.
Πηγή: gazzetta.gr
Ο Έλληνας διαιτητής προχώρησε σε καταγγελία πως τα ξημερώματα του Σαββάτου κουκουλοφόροι έγραψαν συνθήματα σε τοίχους έξω από το σπίτι του.
Ο Γιάννης Τσιμπούρης ήταν στη τριάδα των διαιτητών που σφύριξε τόσο το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που έγινε στο ΣΕΦ, όσο και στον τρίτο τελικό που έλαβε χώρα στην έδρα των Πειραιωτών.
Ο διαιτητής κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομική διεύθυνση Καλαμάτας και εξέφρασε τους φόβους για την ασφάλεια τόσο του ίδιου όσο και της οικογένειάς του.
Αναμένεται η αντίδραση της ΚΕΔ και της ΟΔΚΕ για το περιστατικό.
Πηγή: gazzetta.gr
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