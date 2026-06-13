Ο διαιτητής Τσιμπούρης κατήγγειλε επίθεση στο σπίτι του από κουκουλοφόρους που έγραψαν συνθήματα στον τοίχο του
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Μπάσκετ Διαιτητής

Ο διαιτητής Τσιμπούρης κατήγγειλε επίθεση στο σπίτι του από κουκουλοφόρους που έγραψαν συνθήματα στον τοίχο του

Ο Έλληνας διαιτητής προχώρησε σε καταγγελία πως τα ξημερώματα του Σαββάτου

Ο διαιτητής Τσιμπούρης κατήγγειλε επίθεση στο σπίτι του από κουκουλοφόρους που έγραψαν συνθήματα στον τοίχο του
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Ο διαιτητής  Γιάννης Τσιμπούρης έκανε καταγγελία στην αστυνομία για συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι σε τοίχους στο σπίτι του.

Ο Έλληνας διαιτητής προχώρησε σε καταγγελία πως τα ξημερώματα του Σαββάτου κουκουλοφόροι έγραψαν συνθήματα σε τοίχους έξω από το σπίτι του.

Ο Γιάννης Τσιμπούρης ήταν στη τριάδα των διαιτητών που σφύριξε τόσο το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που έγινε στο ΣΕΦ, όσο και στον τρίτο τελικό που έλαβε χώρα στην έδρα των Πειραιωτών.

Ο διαιτητής κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομική διεύθυνση Καλαμάτας και εξέφρασε τους φόβους για την ασφάλεια τόσο του ίδιου όσο και της οικογένειάς του.

Αναμένεται η αντίδραση της ΚΕΔ και της ΟΔΚΕ για το περιστατικό.

Πηγή: gazzetta.gr
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