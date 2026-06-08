Τα πλεονεκτήματα Μάτος-Βιεϊρίνια και ο προπονητής

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Για να είμαστε ακριβείς ο Μάτος θα είναι ο CEO, ο απόλυτα επικεφαλής, ο άνθρωπος που από πάνω του θα έχει μόνο τον Ιβάν Σαββίδη. Θα είναι εκείνος που πλέον θα ορίζει την στρατηγική του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας του ΠΑΟΚ με όλες τις αρχές που το διέπουν. Μαζί του ως τεχνικός διευθυντής και υπεύθυνος για την καθημερινότητα ο Αντρέ Βιεϊρίνια.Ας δούμε τους λόγους που επιλέχθηκαν και τα βασικά προτερήματά τους:- Έχουν απόλυτη γνώση του ΠΑΟΚτσήδικου πεδίου, όλης της φιλοσοφίας και των ιδιαιτεροτήτων που έχει ο Οργανισμός, ο κόσμος, η ιδιοκτησία, αλλά και το ελληνικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον- Είναι νέοι στο παραγοντικό κομμάτι και πολύ φιλόδοξοι για να πετύχουν και να αποδείξουν ότι μπορούν και εκτός γηπέδου- Ο Μάτος ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το παραγοντικό κομμάτι στη Βάσκο Ντα Γκάμα και έχει εικόνα- Ο Βιεϊρίνια ασχολήθηκε από μόνος του την περασμένη χρονιά με την αναζήτηση και την ανάλυση παικτών εκτός και εντός ΠΑΟΚ, έχοντας πολύ καλή άποψη για τις ακαδημίες και το υλικό τους- Οι δύο έχουν άριστη σχέση και πάντα είχαν άμεση επαφή με τον Ιβάν Σαββίδη- Παρά το ότι αναλαμβάνουν νέες θέσεις δεν χρειάζονται τόσο χρόνο προσαρμογής στο περιβάλλον του ΠΑΟΚΟ Σαββίδης ήθελε αλλαγές και επανεκκίνηση, επεδίωκε νέες δομές και βρήκε λύση στο ποδοσφαιρικό τμήμα με δύο ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τον ΠΑΟΚ, τις ανάγκες του και το τι ακριβώς οφείλουν να κάνουν. Αρκεί αυτό για την επιτυχία; Φυσικά και όχι! Κάθε αρχή και δύσκολη και εδώ όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ένα εντελώς νέο περιβάλλον, όπου θα πρέπει να ταιριάξουν αρκετοί άνθρωποι μαζί. Η χημεία είναι ζητούμενο.Και με τον προπονητή τι γίνεται; Οι περισσότεροι στο άκουσμα των ονομάτων Μάτος και Βιεϊρίνια τι είπαν; «Τα παιδιά του Ραζβάν». Έτσι είναι στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, από εκεί και πέρα όμως κανείς μέχρι και τώρα στις αρχές της εβδομάδας δεν είναι σίγουρος για την παραμονή του Ρουμάνου προπονητή! Αλήθεια είναι ότι κι αυτό πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει. Ο Μάτος έφθασε ήδη στη Θεσσαλονίκη και είναι δεδομένο ότι στην πρώτη Δευτεριάτικη σύσκεψη με τον Σαββίδη και τον Βιεϊρίνια θα ξεκαθαρίσουν κι αυτό το ζήτημα.