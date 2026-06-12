Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα: Θα τη συνοδεύσουμε εγώ και ο μπαμπάς της στην εκκλησία
Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα: Θα τη συνοδεύσουμε εγώ και ο μπαμπάς της στην εκκλησία
Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι ευτυχισμένη, δήλωσε ο ηθοποιός
Χαρούμενος με την εξέλιξη στην προσωπική ζωή της Δανάης Μπάρκα, που θα παντρευτεί αύριο, Σάββατο 13 Ιουνίου, τον αγαπημένο της, δήλωσε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.
Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο ευχάριστο γεγονός και αποκάλυψε ότι εκείνος και ο πατέρας της θα τη συνοδεύσουν στην εκκλησία και θα την παραδώσουν στον γαμπρό.
Η Δανάη Μπάρκα είχε μιλήσει άλλωστε στο παρελθόν για το δέσιμό της με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, δηλώνοντας ότι είναι κάτι παραπάνω από πατέρας.
Ο Χρήστος Πατζηπαναγιώτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής 12 Ιουνίου και ρωτήθηκε για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα. «Διάφοροι με ρωτάνε και λέω πως είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η Δανάη είναι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη. Δηλαδή έναν έρωτα. Από κει και πέρα, ο γάμος είναι κάτι που έχω πάντα στο μυαλό μου σαν κάτι δευτερεύον. Θα τη συνοδεύσω και εγώ και ο μπαμπάς της στην εκκλησία, ίσως», είπε αρχικά.
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Εκφράζοντας τη συγκίνησή του, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Σε μια τέτοια στιγμή θα συγκινηθείς με την έννοια ότι μετά από τόσα χρόνια, που μεγαλώνεις ένα παιδί, έρχεται μια στιγμή που βρήκε έναν άνθρωπο που τον αγαπάει. Αυτό, αυτόματα, περνάει στη μνήμη σου και τρέχει όλη η ιστορία».
Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι η απόφαση του ζευγαριού να προχωρήσει σε γάμο δεν τον εξέπληξε, αφού έβλεπε ότι αυτή η σχέση έχει προοπτική. «Λίγο πριν, όταν είχα μάθει τη σχέση και είχα αρχίσει να τη βλέπω και να τους συναναστρέφομαι κάπως, είχα καταλάβει ότι υπάρχει κάτι πολύ καυτό και δυνατό. Δηλαδή δεν μου έκανε εντύπωση η απόφαση του γάμου. Ναι, το ψιλοπερίμενα».
Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο ευχάριστο γεγονός και αποκάλυψε ότι εκείνος και ο πατέρας της θα τη συνοδεύσουν στην εκκλησία και θα την παραδώσουν στον γαμπρό.
Η Δανάη Μπάρκα είχε μιλήσει άλλωστε στο παρελθόν για το δέσιμό της με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, δηλώνοντας ότι είναι κάτι παραπάνω από πατέρας.
Ο Χρήστος Πατζηπαναγιώτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής 12 Ιουνίου και ρωτήθηκε για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα. «Διάφοροι με ρωτάνε και λέω πως είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η Δανάη είναι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη. Δηλαδή έναν έρωτα. Από κει και πέρα, ο γάμος είναι κάτι που έχω πάντα στο μυαλό μου σαν κάτι δευτερεύον. Θα τη συνοδεύσω και εγώ και ο μπαμπάς της στην εκκλησία, ίσως», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Εκφράζοντας τη συγκίνησή του, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Σε μια τέτοια στιγμή θα συγκινηθείς με την έννοια ότι μετά από τόσα χρόνια, που μεγαλώνεις ένα παιδί, έρχεται μια στιγμή που βρήκε έναν άνθρωπο που τον αγαπάει. Αυτό, αυτόματα, περνάει στη μνήμη σου και τρέχει όλη η ιστορία».
Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι η απόφαση του ζευγαριού να προχωρήσει σε γάμο δεν τον εξέπληξε, αφού έβλεπε ότι αυτή η σχέση έχει προοπτική. «Λίγο πριν, όταν είχα μάθει τη σχέση και είχα αρχίσει να τη βλέπω και να τους συναναστρέφομαι κάπως, είχα καταλάβει ότι υπάρχει κάτι πολύ καυτό και δυνατό. Δηλαδή δεν μου έκανε εντύπωση η απόφαση του γάμου. Ναι, το ψιλοπερίμενα».
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