Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στο πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός, με απίθανη Φαν Ντεν Ντόμπελστιν νίκησε 17-14 στα πέναλτι τη Φερεντσβάρος, βίντεο
Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στο πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός, με απίθανη Φαν Ντεν Ντόμπελστιν νίκησε 17-14 στα πέναλτι τη Φερεντσβάρος, βίντεο
Η Ολλανδέζα τερματοφύλακας απέκρουσε και τα τρία πέναλτι κόντρα στην Φερεντσβάρος στη Μάλτα και έστειλε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης - Η Σάντα είχε ισοφαρίσει σε 14-14 στην κανονική διάρκεια
Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στο πόλο γυναικών στέφτηκε στη Μάλτα ο Ολυμπιακός.
Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε 17-14 στα πέναλτι (14-14 κ.δ) στον τελικό με της Φερεντσβάρος και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 4 χρόνια.
Μεγάλη πρωταγωνίστρια στην διαδικασία των πέναλτι ήταν η Ολλανδέζα Μπριτ Φαν Ντεν Ντόμπελστιν η οποία είχε 3/3 αποκρούσεις και έστειλε τον Ολυμπιακό στην κορυφή.
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε πρώτη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο το 2015 και ακολούθησαν οι κούπες του 2021 και του 2022.
Αυτός είναι ο 8ος ευρωπαϊκός τίτλος στο πόλο γυναικών του Ολυμπιακού αφού έχει ακόμα 3 Σούπερ Καπ και 1 Λεν Τρόφι.
Τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα έδειξαν πως ήταν αποφασισμένα να πάρουν αυτόν τον τίτλο και από την αρχή έλεγχαν τον ρυθμό παίζοντας σπουδαίες άμυνες.
Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-1 (Τριχά, 3.11) στην 1η περίοδο και με 8-5 στις αρχές της 3ης αλλά η Φερεντσβάρος ισοφάρισε σε 8-8 με την Φάρκας στο 3.23 και προηγήθηκε 9-8 με την Γκουρισάτι (2.44).
Η Άντριους ισοφάρισε για την ελληνική ομάδα σε 9-9 (2.26) και η ίδια παίκτρια με σουτ από την περιφέρεια έγραψε το 10-9 στο 1.48' πριν το φινάλε της 3ης.
Η Ελευθερία Πλευρίτου «πλήγωσε» την παλιά της ομάδας (10-10 στο 1.29) και η Γκουρισάτι στον παραπάνω έγραψε το 11-10 για τις Ουγγαρέζες στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
Στο ξεκίνημα της 4ης η Γκουρισάτι με πέναλτι έκανε 12-10 με πέναλτι αλλά η Νίνου μείωσε στον παίκτη παραπάνω σε 12-11 στο 6.36' πριν το φινάλε του αγώνα.
Η Άντριους με το 4ο της γκολ ισοφάρισε σε 12-12 στο 4.44' αλλά η Κέστελι έγραψε το 13-12. Η Ορτίζ με γκολ από τα 6 μέτρα έδωσε προβάδισμα 2 γκολ (14-12) στην Φερεντσβάρος.
Πέμπτο γκολ για την Άντριους (αυτή την φορά στον παραπάνω) και ο Ολυμπιακός μείωσε σε 14-13 στο 1.20'. Η Σάντα με φοβερό γκολ από πλάγια θέση στον παραπάνω ισοφάρισε σε 14-14 στα 13''!
Η Φερεντσβάρος δεν σκόραρε με την Πλευρίτου στο τελευταίο δευτερόλεπτο και το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι.
Τα οχτάλεπτα: 4-3,3-2, 3-6,4-3, 3-0 πέναλτι
Η σειρά των πέναλτι: Μυριοκεφαλιτάκη 15-14, Ορτίθ (απόκρουση Φαν ντεν Ντόμπελστιν), Β. Πλευρίτου 16-14, Σίλαγκι (απόκρουση Φαν ντεν Ντόμπελστιν), Τριχά (απόκρουση Κις), Ελευθ. Πλευρίτου (απόκρουση Φαν ντεν Ντόμπελστιν), Σιούτη 17-14
Ο Ολυμπιακός είχε 4/8 με παίκτρια παραπάνω, 1/1 πέναλτι και 9 γκολ από την περιφέρεια.
Η Φερεντσβάρος είχε 2/7 με παίκτρια παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 6 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού και 2 στην κόντρα.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 1, Τριχά 2, Αντριους 5, Σιούτη 3, Δρακωτού, Νίνου 2, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς
ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ (Μαρκ Ματάις): Κις, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Μάτε, Κούρουτς-Γκουρισάτι 7, Βάλι, Κέστελι 2, Λαϊμέτερ, Κούνα, Ορτίθ 1, Φάρκας 1, Σίλαγκι, Νέσμελι, Ντε Φρις 1, Μπόντσα
Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε 17-14 στα πέναλτι (14-14 κ.δ) στον τελικό με της Φερεντσβάρος και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 4 χρόνια.
Μεγάλη πρωταγωνίστρια στην διαδικασία των πέναλτι ήταν η Ολλανδέζα Μπριτ Φαν Ντεν Ντόμπελστιν η οποία είχε 3/3 αποκρούσεις και έστειλε τον Ολυμπιακό στην κορυφή.
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε πρώτη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο το 2015 και ακολούθησαν οι κούπες του 2021 και του 2022.
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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Αυτός είναι ο 8ος ευρωπαϊκός τίτλος στο πόλο γυναικών του Ολυμπιακού αφού έχει ακόμα 3 Σούπερ Καπ και 1 Λεν Τρόφι.
Τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα έδειξαν πως ήταν αποφασισμένα να πάρουν αυτόν τον τίτλο και από την αρχή έλεγχαν τον ρυθμό παίζοντας σπουδαίες άμυνες.
Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-1 (Τριχά, 3.11) στην 1η περίοδο και με 8-5 στις αρχές της 3ης αλλά η Φερεντσβάρος ισοφάρισε σε 8-8 με την Φάρκας στο 3.23 και προηγήθηκε 9-8 με την Γκουρισάτι (2.44).
Η Άντριους ισοφάρισε για την ελληνική ομάδα σε 9-9 (2.26) και η ίδια παίκτρια με σουτ από την περιφέρεια έγραψε το 10-9 στο 1.48' πριν το φινάλε της 3ης.
Στο ξεκίνημα της 4ης η Γκουρισάτι με πέναλτι έκανε 12-10 με πέναλτι αλλά η Νίνου μείωσε στον παίκτη παραπάνω σε 12-11 στο 6.36' πριν το φινάλε του αγώνα.
Η Άντριους με το 4ο της γκολ ισοφάρισε σε 12-12 στο 4.44' αλλά η Κέστελι έγραψε το 13-12. Η Ορτίζ με γκολ από τα 6 μέτρα έδωσε προβάδισμα 2 γκολ (14-12) στην Φερεντσβάρος.
Πέμπτο γκολ για την Άντριους (αυτή την φορά στον παραπάνω) και ο Ολυμπιακός μείωσε σε 14-13 στο 1.20'. Η Σάντα με φοβερό γκολ από πλάγια θέση στον παραπάνω ισοφάρισε σε 14-14 στα 13''!
Η Φερεντσβάρος δεν σκόραρε με την Πλευρίτου στο τελευταίο δευτερόλεπτο και το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι.
Τα οχτάλεπτα: 4-3,3-2, 3-6,4-3, 3-0 πέναλτι
Η σειρά των πέναλτι: Μυριοκεφαλιτάκη 15-14, Ορτίθ (απόκρουση Φαν ντεν Ντόμπελστιν), Β. Πλευρίτου 16-14, Σίλαγκι (απόκρουση Φαν ντεν Ντόμπελστιν), Τριχά (απόκρουση Κις), Ελευθ. Πλευρίτου (απόκρουση Φαν ντεν Ντόμπελστιν), Σιούτη 17-14
Ο Ολυμπιακός είχε 4/8 με παίκτρια παραπάνω, 1/1 πέναλτι και 9 γκολ από την περιφέρεια.
Η Φερεντσβάρος είχε 2/7 με παίκτρια παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 6 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού και 2 στην κόντρα.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 1, Τριχά 2, Αντριους 5, Σιούτη 3, Δρακωτού, Νίνου 2, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς
ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ (Μαρκ Ματάις): Κις, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Μάτε, Κούρουτς-Γκουρισάτι 7, Βάλι, Κέστελι 2, Λαϊμέτερ, Κούνα, Ορτίθ 1, Φάρκας 1, Σίλαγκι, Νέσμελι, Ντε Φρις 1, Μπόντσα
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