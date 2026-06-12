Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στο πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός, με απίθανη Φαν Ντεν Ντόμπελστιν νίκησε 17-14 στα πέναλτι τη Φερεντσβάρος, βίντεο

Η Ολλανδέζα τερματοφύλακας απέκρουσε και τα τρία πέναλτι κόντρα στην Φερεντσβάρος στη Μάλτα και έστειλε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης - Η Σάντα είχε ισοφαρίσει σε 14-14 στην κανονική διάρκεια