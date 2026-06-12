Διπλό φονικό στο Αίγιο: Βρέθηκε διαλυμένο το κινητό της 54χρονης, ο Ιταλός θα ζητήσει να ανοίξουν τα ιατρικά αρχεία όλων των εμπλεκομένων
Διπλό φονικό στο Αίγιο: Βρέθηκε διαλυμένο το κινητό της 54χρονης, ο Ιταλός θα ζητήσει να ανοίξουν τα ιατρικά αρχεία όλων των εμπλεκομένων
Ο Ιταλός κατηγορούμενος ενημέρωσε τις Αρχές πως η ίδια η 54χρονη είχε καταστρέψει το κινητό τηλέφωνό της, επίσης μέσω της δικηγόρου του ζητά να εξεταστούν και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές της οικογένειας
Στο σπίτι που διαδραματίστηκε το διπλό φονικό στο Αίγιο βρέθηκε ξανά, χθες (11/06), ο Ιταλός κατηγορούμενος προκειμένου να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις και να βοηθήσει στην έρευνα των Αρχών.
Σύμφωνα με την δικηγόρο του, Μαρία Ιατροπούλου, η χθεσινή έρευνα των Αρχών στο σπίτι είχε εστιάσει στην εύρεση του κινητού τηλεφώνου της 54χρονης γυναίκας, το οποίο ίσως δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που αφορούν την υπόθεση.
«Η έρευνα είχε εστιάσει στην εύρεση του κινητού τηλεφώνου της 54χρονης. Επέστρεψαν χθες στην οικία για να το βρουν και το βρήκαν. Τα κινητά τηλέφωνα του γιου και του Ιταλού τα είχαν πάρει εξ' αρχής. Τους βοήθησε ο Ιταλός κατηγορούμενος να το βρουν» ανέφερε η κ. Ιατροπούλου στην κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα».
Ερωτηθείσα για το κινητό της 54χρονης που είχε χαθεί, σημείωσε ότι το έψαχναν από χθες και πως «Ενημέρωσε ο ίδιος ότι υπήρχε μια εμπλοκή της θανούσης με το κινητό της. Είχε η ίδια μάλλον καταστρέψει κατά ένα μεγάλο μέρος το κινητό τις προηγούμενες μέρες. Ο ίδιος βοήθησε στο να βρεθεί το κινητό της». Όταν ερωτήθηκε αν μπορεί ο ίδιος να είχε αφαιρέσει στοιχεία από το κινητό η Μαρία Ιατροπούλου απάντησε ότι «ούτε καν το είχε ακουμπήσει».
«Ο άνθρωπος προσπαθεί να συνεργαστεί, όπως μπορεί. Προσπαθεί να εξηγήσει όπως μπορεί μέσα στη δύσκολη κατάσταση που βιώνει» τόνισε η δικηγόρος στην κάμερα του Star και πρόσθεσε πως μετά το άνοιγμα των ιατρικών αρχείων, οι Αρχές θα πάρουν ενδεχομένως απαντήσεις για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας.
Σύμφωνα με την δικηγόρο του, Μαρία Ιατροπούλου, η χθεσινή έρευνα των Αρχών στο σπίτι είχε εστιάσει στην εύρεση του κινητού τηλεφώνου της 54χρονης γυναίκας, το οποίο ίσως δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που αφορούν την υπόθεση.
«Η έρευνα είχε εστιάσει στην εύρεση του κινητού τηλεφώνου της 54χρονης. Επέστρεψαν χθες στην οικία για να το βρουν και το βρήκαν. Τα κινητά τηλέφωνα του γιου και του Ιταλού τα είχαν πάρει εξ' αρχής. Τους βοήθησε ο Ιταλός κατηγορούμενος να το βρουν» ανέφερε η κ. Ιατροπούλου στην κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα».
Διαλυμένο το κινητό της 54χρονης - «Το είχε καταστρέψει η ίδια» λέει ο 65χρονοςΣε ό,τι αφορά τα ευρήματα και αν υπάρχουν νέα στοιχεία από τη δεύτερη αυτοψία που έγινε στο σπίτι, η συνήγορος του 65χρονου είπε στην κάμερα του Orangepress ότι «δεν έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα, την οποία σε κάθε περίπτωση εμείς στηρίζουμε γιατί πρέπει να βγει η αλήθεια. Το πρόβλημα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο είναι ότι δεν έχει πρόσβαση καθόλου στα δεδομένα του τηλεφώνου του και στα δεδομένα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πήραν και τον υπολογιστή του χθες, ο οποίος είχε μείνει μέσα στο σπίτι και δεν μπορεί να κάνει καμία συναλλαγή όντας πολίτης της Ιταλίας στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει διατραπεζικές συναλλαγές, δεν μπορεί να κάνει να έρθει σε επαφή με κανέναν».
Ερωτηθείσα για το κινητό της 54χρονης που είχε χαθεί, σημείωσε ότι το έψαχναν από χθες και πως «Ενημέρωσε ο ίδιος ότι υπήρχε μια εμπλοκή της θανούσης με το κινητό της. Είχε η ίδια μάλλον καταστρέψει κατά ένα μεγάλο μέρος το κινητό τις προηγούμενες μέρες. Ο ίδιος βοήθησε στο να βρεθεί το κινητό της». Όταν ερωτήθηκε αν μπορεί ο ίδιος να είχε αφαιρέσει στοιχεία από το κινητό η Μαρία Ιατροπούλου απάντησε ότι «ούτε καν το είχε ακουμπήσει».
Ανοίγουν τα ιατρικά αρχεία των εμπλεκομένωνΣύμφωνα με την κ. Ιατροπούλου, ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος ο οποίος πέρασε το κατώφλι του ανακριτή και ζήτησε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί αύριο (13/6), αναμένεται να υποβάλλει αίτημα για να ανοίξουν τα ιατρικά αρχεία όλων των εμπλεκομένων.
«Ο άνθρωπος προσπαθεί να συνεργαστεί, όπως μπορεί. Προσπαθεί να εξηγήσει όπως μπορεί μέσα στη δύσκολη κατάσταση που βιώνει» τόνισε η δικηγόρος στην κάμερα του Star και πρόσθεσε πως μετά το άνοιγμα των ιατρικών αρχείων, οι Αρχές θα πάρουν ενδεχομένως απαντήσεις για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας.
Ένα μαχαίρι περιλαμβάνεται στη δικογραφίαΔύο μαχαίρια φέρεται να βρέθηκαν στο σπίτι του εγκλήματος, το ένα ήταν κάτω από την σορό της 54χρονης γυναίκας και το άλλο καρφωμένο σε μια γλάστρα. Σε σχετική ερώτηση, η δικηγόρος ανέφερε πως μόνο το ένα από αυτά περιλαμβάνεται στη δικογραφία.
«Το μαχαίρι που ήταν καρφωμένο στη γλάστρα, νομίζω ότι δεν είναι κάπου στη δικογραφία. Το μαχαίρι που βρέθηκε κάτω από τη γυναίκα είναι αυτό που εξετάστηκε στα εργαστήρια και δεν βρέθηκε κανένα αποτύπωμα του κατηγορουμένου» είπε χαρακτηριστικά.
Όταν ερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να μην αντιλήφθηκε κάτι από τη διπλή ανθρωποκτονία που έγινε στο σπίτι, ενόσω ο ίδιος βρισκόταν στον χώρο, η Μαρία Ιατροπούλου υπογράμμισε ότι «αύριο θα δώσουμε απολογία, οποιαδήποτε πληροφορία θα σας την δώσουμε αύριο και μετά. Αρχίζουν και βγαίνουν τα πορίσματα. Όπως ξέρετε ήδη έχουμε το μαχαίρι στο οποίο δεν υπάρχει κανένα δακτυλικό αποτύπωμα, κατά δήλωση των αρχών, υπάρχει ένα αποτύπωμα στο λάπτοπ του παιδιού το οποίο είναι της μητέρας και συνεχίζουμε να περιμένουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα».
«Η διαμάχη για τα χρήματα αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα που οδήγησε στην τραγωδία, είμαι πεπεισμένος» λέει στο protothema.gr συγγενής της Μαρίας. «Αν είχε δώσει τα χρήματα στον Ιταλό από το οικόπεδο που είχε πουλήσει, ίσως και να μην τους σκότωνε. Η Μαρία, όμως έδωσε όλα τα χρήματα στον γιο της για να τον βοηθήσει στη Γερμανία», αναφέρει χαρακτηριστικά συγγενής της 54χρονης Μαρίας, αποτυπώνοντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην οικογένεια.
Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η Μαρία πούλησε πρόσφατα ένα κτήμα που διέθετε και να έδωσε το σύνολο των χρημάτων στον 26χρονο γιο της. Η εξέλιξη αυτή φέρεται να επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με τον κατηγορούμενο , ο οποίος φέρεται να πίεζε επίμονα για την επιστροφή των χρημάτων του.
Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Ερευνάται και το ενδεχόμενο ο 65χρονος να φοβόταν ότι μητέρα και γιος σχεδίαζαν να φύγουν μόνιμα για τη Γερμανία, αφήνοντάς τον πίσω στην Ελλάδα χωρίς να του επιστραφούν τα χρήματα, που όπως υποστήριζε, είχε διαθέσει για το σπίτι .
Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, το χωριό παραμένει βυθισμένο το πένθος . Όλοι ετοιμάζονται να συνοδεύσουν αύριο στην τελευταία τους κατοικία τη μητέρα και το γιο που χάθηκαν τόσο άδικα.
Ο κατηγορούμενος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που έχει προκύψει από την προανάκριση.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 65χρονος εμφανίζεται ιδιαίτερα σκληρός στη στάση που τηρεί από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του. Παρά την πίεση των ανακριτικών διαδικασιών δεν έχει μεταβάλει την αρχική του θέση και εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δεν δείχνει διατεθειμένος να ομολογήσει ή να διαφοροποιήσει έστω και στο ελάχιστο την εκδοχή που έχει δώσει από την πρώτη στιγμή.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να επαναλάβει όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς κατά την κατάθεσή του.
Όσα ανέφερε, το βράδυ πριν από τον εντοπισμό των θυμάτων βρισκόταν στο σπίτι μαζί με την 54χρονη. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγε από το υπνοδωμάτιο στο οποίο κοιμόταν με τη γυναίκα και κατευθύνθηκε στο σαλόνι όπου αποκοιμήθηκε.
«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την Μαρία και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα κατά τις 7.30 το πρωί , ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10.00 πήγα στο υπνοδωμάτιό μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με έναν γιατρό στις 11.00. Είδα ότι η Μαρία δεν ήταν στο δωμάτιο και πήγα στο δωμάτιο του 26χρονου να τους αναζητήσω. Κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με μεγάλη δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας».
Αυτή είναι η γραμμή υπεράσπισης που φέρεται να ακολουθεί μέχρι σήμερα ο 65χρονος Ιταλός απορρίπτοντας κάθε κατηγορία που τον συνδέει με το διπλό φονικό. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να αξιολογούν τα ευρήματα της υπόθεσης, τις καταθέσεις και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι τις μοιραίες ώρες.
«Να ανοίξουν τα κινητά και οι υπολογιστές»Η συνήγορός του Ιταλού κατηγορουμένου επισήμανε ότι «από χθες έχουμε ζητήσει να ανοίξουν όλα τα κινητά, όλες οι συσκευές και φυσικά και οι δύο υπολογιστές, προκειμένου να ερευνηθεί οτιδήποτε πιστεύει η ανακριτική αρχή ότι θα βοηθήσει».
Όταν ερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να μην αντιλήφθηκε κάτι από τη διπλή ανθρωποκτονία που έγινε στο σπίτι, ενόσω ο ίδιος βρισκόταν στον χώρο, η Μαρία Ιατροπούλου υπογράμμισε ότι «αύριο θα δώσουμε απολογία, οποιαδήποτε πληροφορία θα σας την δώσουμε αύριο και μετά. Αρχίζουν και βγαίνουν τα πορίσματα. Όπως ξέρετε ήδη έχουμε το μαχαίρι στο οποίο δεν υπάρχει κανένα δακτυλικό αποτύπωμα, κατά δήλωση των αρχών, υπάρχει ένα αποτύπωμα στο λάπτοπ του παιδιού το οποίο είναι της μητέρας και συνεχίζουμε να περιμένουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα».
Τι λέει συγγενής της οικογένειαςΣύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας που μιλάει στο protothema.gr ο Ιταλός σύντροφος της Μαρίας είχε συνεισφέρει σημαντικά ποσά για την ανακαίνιση του πατρικού σπιτιού της γυναίκας -στο οποίο έμεναν μαζί και έγινε το διπλό φονικό-και το τελευταίο διάστημα ζητούσε επίμονα να του επιστραφεί τουλάχιστον μέρος των χρημάτων που είχε διαθέσει .
«Η διαμάχη για τα χρήματα αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα που οδήγησε στην τραγωδία, είμαι πεπεισμένος» λέει στο protothema.gr συγγενής της Μαρίας. «Αν είχε δώσει τα χρήματα στον Ιταλό από το οικόπεδο που είχε πουλήσει, ίσως και να μην τους σκότωνε. Η Μαρία, όμως έδωσε όλα τα χρήματα στον γιο της για να τον βοηθήσει στη Γερμανία», αναφέρει χαρακτηριστικά συγγενής της 54χρονης Μαρίας, αποτυπώνοντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην οικογένεια.
Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η Μαρία πούλησε πρόσφατα ένα κτήμα που διέθετε και να έδωσε το σύνολο των χρημάτων στον 26χρονο γιο της. Η εξέλιξη αυτή φέρεται να επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με τον κατηγορούμενο , ο οποίος φέρεται να πίεζε επίμονα για την επιστροφή των χρημάτων του.
Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Ερευνάται και το ενδεχόμενο ο 65χρονος να φοβόταν ότι μητέρα και γιος σχεδίαζαν να φύγουν μόνιμα για τη Γερμανία, αφήνοντάς τον πίσω στην Ελλάδα χωρίς να του επιστραφούν τα χρήματα, που όπως υποστήριζε, είχε διαθέσει για το σπίτι .
Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, το χωριό παραμένει βυθισμένο το πένθος . Όλοι ετοιμάζονται να συνοδεύσουν αύριο στην τελευταία τους κατοικία τη μητέρα και το γιο που χάθηκαν τόσο άδικα.
Πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί ο 65χρονος ΙταλόςΤην ίδια ώρα, ενώπιον των δικαστικών αρχών του Αιγίου οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο65χρονος Ιταλός, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το διπλό φονικό που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Λίγο μετά τις 10:30 πέρασε το κατώφλι του ανακριτή όπου ζήτησε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί αύριο (13/6).
Ο κατηγορούμενος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που έχει προκύψει από την προανάκριση.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 65χρονος εμφανίζεται ιδιαίτερα σκληρός στη στάση που τηρεί από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του. Παρά την πίεση των ανακριτικών διαδικασιών δεν έχει μεταβάλει την αρχική του θέση και εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δεν δείχνει διατεθειμένος να ομολογήσει ή να διαφοροποιήσει έστω και στο ελάχιστο την εκδοχή που έχει δώσει από την πρώτη στιγμή.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να επαναλάβει όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς κατά την κατάθεσή του.
Όσα ανέφερε, το βράδυ πριν από τον εντοπισμό των θυμάτων βρισκόταν στο σπίτι μαζί με την 54χρονη. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγε από το υπνοδωμάτιο στο οποίο κοιμόταν με τη γυναίκα και κατευθύνθηκε στο σαλόνι όπου αποκοιμήθηκε.
«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την Μαρία και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα κατά τις 7.30 το πρωί , ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10.00 πήγα στο υπνοδωμάτιό μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με έναν γιατρό στις 11.00. Είδα ότι η Μαρία δεν ήταν στο δωμάτιο και πήγα στο δωμάτιο του 26χρονου να τους αναζητήσω. Κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με μεγάλη δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας».
Αυτή είναι η γραμμή υπεράσπισης που φέρεται να ακολουθεί μέχρι σήμερα ο 65χρονος Ιταλός απορρίπτοντας κάθε κατηγορία που τον συνδέει με το διπλό φονικό. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να αξιολογούν τα ευρήματα της υπόθεσης, τις καταθέσεις και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι τις μοιραίες ώρες.
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