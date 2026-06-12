Διπλό φονικό στο Αίγιο: Βρέθηκε διαλυμένο το κινητό της 54χρονης, ο Ιταλός θα ζητήσει να ανοίξουν τα ιατρικά αρχεία όλων των εμπλεκομένων

Ο Ιταλός κατηγορούμενος ενημέρωσε τις Αρχές πως η ίδια η 54χρονη είχε καταστρέψει το κινητό τηλέφωνό της, επίσης μέσω της δικηγόρου του ζητά να εξεταστούν και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές της οικογένειας