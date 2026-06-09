Επτά ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις και τώρα ο χρόνος αρχίζει να πιέζει

Με τον καινούριο προπονητή ο Παναθηναϊκός ήταν on time. Αποδείχθηκε ότι είχε κάνει από νωρίς την προεργασία του. Ερευνα αγοράς, συνεντεύξεις, συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, Νίστρουπ, τέλος. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είχε κλείσει τον Δανό κόουτς νωρίτερα απ΄ότι κάποιος θα περίμενε. Με τις μεταγραφές όμως; Εκεί είναι ακόμα πίσω. Αρκετά πίσω!Προφανώς, μιλάμε για το «τώρα». Για την τρέχουσα εβδομάδα στην οποία ο Παναθηναϊκός καλείται να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο – τρεις μεταγραφές. Πέρασε ο καιρός, πέρασαν οι διακοπές! Στις 15 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η εκκίνηση της νέας σεζόν για τους (μη διεθνείς) παίκτες και στις 22 Ιουνίου η αποστολή πετάει για το Απελντορν… Δεδομένο είναι ότι ο Νίστρουπ δεν θα έχει όλους τους νέους παίκτες διαθέσιμους στην Ολλανδία. Δεδομένο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει με πολλούς «παλιούς» στο δεύτερο (23 και 30 Ιουλίου), ίσως και στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League (6 και 13 Αυγούστου). Και με τους «παλιούς», άλλωστε, αυτούς τους γύρους πρέπει να τους περάσει, δεν είναι κατώτερου επιπέδου παίκτες από τους αντιπάλους τους! Όμως κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουν και οι υπογραφές με τις ανακοινώσεις, διότι εκτός από το ότι προκύπτουν… πρακτικά προβλήματα (για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός δεν έχει αυτή τη στιγμή αναπληρωματικό δεξιό και αριστερό μπακ, ούτε βασικό κίπερ), πρέπει κάποια στιγμή να χτιστεί και το νέο σύνολο.Τα θέματα του Τσάπρα και του Ζαγαρίτη παραμένουν ανοιχτά, μαζί με τις προτάσεις του Νίστρουπ για τις δυο θέσεις. Ανοιχτό είναι και του Βλαχοδήμου (πιθανότατα θα παραμείνει ο Τσάβες), με «ανταγωνιστή» για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα επίσης κίπερ - πρόταση του Δανού κόουτς. Ανοιχτά είναι τα ζητήματα και του Χατζηδιάκου για το κέντρο της άμυνας και των Γένσεν - Καμαρά στη μεσαία γραμμή, όπως και του Σκοπιανού Ράστοντερ της Τουν για την επίθεση. Η μεταγραφή εξτρέμ θα αργήσει διότι εξαρτάται από την παρουσία του Πελίστρι στο Μουντιάλ και τις ενδεχόμενες προσφορές που θα προκύψουν, μα και ο Ουρουγουανός, όπως και πολλοί άλλοι θα αξιολογηθούν από τον Νίστρουπ...Κάπως έτσι οι εφετινές μεταγραφές του Τριφυλλιού μπορούν να επιμεριστούν σε δύο κατηγορίες. Στις «απαραίτητες» και στις «πιθανές» σε δεύτερο χρονικό στάδιο, ανάλογα με την εικόνα που θα σχηματίσει ο Δανός στις προπονήσεις και στα φιλικά για ορισμένους παίκτες. Για τον Τουμπά και τον Πάλμερ – Μπράουν, επί παραδείγματι. Για τον Σιώπη, τον Τσέριν, τον Μπακασέτα, τον Παντελίδη… Πιθανότατα οι περισσότεροι εξ’ αυτών θα παραμείνουν στο ρόστερ (έστω και ως εναλλακτικές λύσεις), ίσως όμως κάποιοι αποχωρήσουν. Αυτές οι αποφάσεις δεν θα ληφθούν τον… Αύγουστο. Θα τους δει τρεις – τέσσερις εβδομάδες (το πολύ), ο νέος προπονητής, θα αποφασίσει και ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει για την κάλυψη των «έξτρα» αναγκών του.Μαζί μ’ όλους αυτούς θα δει και την κατάσταση του Σίριλ Ντέσερς που είναι τελείως «ξεχωριστή» περίπτωση. Διότι ο Νίστρουπ πρέπει όχι μόνο να «μάθει» έναν φορ με τον οποίο δεν έχει συνεργαστεί ώστε να σχηματοποιήσει στο πλάνο του τι θέλει να κάνει στην επιθετική γραμμή της ομάδας, αλλά και να διαπιστώσει μαζί με τους γυμναστές και το ιατρικό τιμ αν ο Νιγηριανός μπορεί να προσφέρει, πόσο μπορεί να προσφέρει κι αν θα δημιουργηθεί η ανάγκη απόκτησης και δεύτερου επιθετικού, αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι ο Σφιντέρσκι και ο Πάντοβιτς θα αποχωρήσουν…Είναι ένα κρίσιμο χρονικό σημείο αυτό για τον Παναθηναϊκό στον εφετινό μεταγραφικό σχεδιασμό του. Διότι σπανίως όλα πάνε καλά, σπανίως όλα πάνε στραβά και τις περισσότερες φορές οι τεχνικοί διευθυντές καλούνται να πάρουν δύσκολες και καθοριστικές αποφάσεις ως προς το χρονικό πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τους παίκτες και τις ομάδες τους. Διότι, όπως φαίνεται, «ελεύθερους» δεν έχει διεκδικήσει έως τώρα…