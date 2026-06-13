Axios: Γιατί η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για το τέλος του πολέμου προκαλεί «πονοκέφαλο» στον Νετανιάχου

Η επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν φαίνεται να φέρνει σε δύσκολη θέση τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με το Axios να αποκαλύπτει το παρασκήνιο της επικοινωνίας του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τις ανησυχίες που επικρατούν στο Ισραήλ