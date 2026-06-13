ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε με χειροκροτημάτα και φωνές το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι, μετά από δικαστική απόφαση
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Τζον Φ. Κένεντι ΗΠΑ

ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε με χειροκροτημάτα και φωνές το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι, μετά από δικαστική απόφαση

Ειδικά συνεργεία κατέβασαν την επιγραφή τα ξημερώματα στην Ουάσινγκτον - Το δικαστήριο έκρινε ότι η μετονομασία δεν μπορεί να γίνει χωρίς έγκριση του Κογκρέσου

ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε με χειροκροτημάτα και φωνές το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι, μετά από δικαστική απόφαση
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Ειδικά συνεργεία αφαίρεσαν το όνομα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι νωρίς σήμερα το πρωί, λιγότερο από έξι μήνες μετά την τοποθέτησή του στην πρόσοψη του κτιρίου, ύστερα από δικαστική απόφαση που έκρινε ότι το τοπόσημο αυτό δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς απόφαση του Κογκρέσου.

Οι εργασίες ξεκίνησαν γύρω στη 1:20 πμ (τοπική ώρα, 08:20 ώρα Ελλάδας), μερικές ώρες αφότου το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα προλάβαινε την προθεσμία που έδωσε το δικαστήριο για να αφαιρεθεί το όνομα του Τραμπ έως τις 11:59 μμ χθες βράδυ από την πρόσοψη του Κέντρου, που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Το Kennedy Center αφαίρεσε τη Δευτέρα το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον ιστότοπό του.

Το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, του οποίου πρόεδρος είναι ο Τραμπ, είχε αποφασίσει τη μετονομασία του σε «The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts» τον Δεκέμβριο.

Οι εργασίες για την τοποθέτηση του ονόματος του Τραμπ στο κτίριο ξεκίνησαν την επόμενη ημέρα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν πλήθος πολιτών να χειροκροτεί και να επευφημεί καθώς τα συνεργεία τοποθετούσαν τις σκαλωσιές για την αφαίρεση της επιγραφής.


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ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε με χειροκροτημάτα και φωνές το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι, μετά από δικαστική απόφαση

ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε με χειροκροτημάτα και φωνές το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι, μετά από δικαστική απόφαση

Το Κέντρο Κένεντι άνοιξε το 1971 ως μνημείο προς τιμήν του δολοφονηθέντος προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι.
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