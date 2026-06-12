«Είναι επικίνδυνη περίπτωση και απορώ πώς είναι έξω» λέει η γυναίκα που δέχθηκε τη μπουνιά του 30χρονου στο Ίλιον για μια προτεραιότητα
«Είναι επικίνδυνη περίπτωση και απορώ πώς είναι έξω» λέει η γυναίκα που δέχθηκε τη μπουνιά του 30χρονου στο Ίλιον για μια προτεραιότητα
Η γυναίκα πήγε στον ιατροδικαστή για να εξεταστεί το μαυρισμένο της μάτι
Επικίνδυνη περίπτωση χαρακτήρισε τον 30χρονο, η γυναίκα που δέχθηκε τη μπουνιά του για μια προτεραιότητα στο Ίλιον, μπροστά στα έκπληκτα μάτια του παιδιού της που καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.
Η γυναίκα, μιλώντας στο Live News, εξέφρασε την απορία γιατί «είναι έξω;» ενώ θέλησε να τονίσει πως δεν έκανε καμία παραβίαση.
Όσον αφορά την κατάσταση του ματιού της μετά την μπουνιά που δέχθηκε από τον 30χρονο, η γυναίκα ανέφερε πως είναι μαυρισμένο και πως πήγε και στον ιατροδικαστή.
«Είναι πολύ επικίνδυνη περίπτωση και απορώ πώς είναι έξω. Δεν υπάρχει ούτε παραβίαση, ούτε παράβαση έκανα, ούτε όπισθεν μπορούσα να κάνω γιατί υπήρχε δρόμος κυκλοφορίας, υπήρχαν περαστικοί, και όπως βλέπετε και στο βίντεο πίσω περνάνε διπλής κατεύθυνσης αυτοκίνητα. Δεν μπορώ να κάνω όπισθεν, ο άνθρωπος ήρθε και έκατσε επίτηδες μπροστά μου. Μάρσαρε για να.... Και εγώ δεξιά είχα χώρο να πάω... Εγώ είχα δεξιά χώρο, του έλεγα πήγαινε, έχω δεξιά χώρο να μπω εκεί που είναι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, για να περάσει δίπλα μου. Γιατί είναι κάτι σύνηθες, αυτός ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης. Αυτός ήταν πολύ πιο μπροστά μου. Τουλάχιστον... πενήντα μέτρα, αρκετά μακριά. Και ήρθε επίτηδες μπροστά μου. Δεν τρακάραμε αλλά ήρθε και... μάρσαρε, και έκατσε... έτσι, σφήνα μπροστά μου» είπε χαρακτηριστικά η γυναίκα.
Όσον αφορά το μάτι της, ανέφερε: «Έχω πάει στον ιατροδικαστή σήμερα. Έχω μαυρισμένο μάτι».
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 30χρονο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ. Ιλίου και, μετά από εντολή εισαγγελέα, υπεβλήθη σε ψυχιατρική εκτίμηση. Κατόπιν διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Δαφνί.
Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης σε στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσής στα όρια των δήμων Ιλίου και Καματερού, όταν δύο οχήματα που κινούνταν σε αντίθετα βρέθηκαν αντιμέτωπα, χωρίς κανείς από τους δύο οδηγούς να δείχνει πρόθυμος να κάνει όπισθεν ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
Όπως υποστήριξε η γυναίκα οδηγός, δεν μπορούσε να υποχωρήσει καθώς το πίσω μέρος του οχήματός της θα έβγαινε σε κεντρικό δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα. Από την πλευρά του, ο άλλος οδηγός φέρεται να αρνήθηκε και αυτός με την σειρά του να κάνει όπισθεν, επικαλούμενος πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.
Στη συνέχεια ο άνδρας βγήκε από το όχημά του και απευθύνθηκε στη γυναίκα, κάνοντας παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο είχε εισέλθει στον στενό δρόμο καθώς, όπως είπε ο ίδιος, είναι επαγγελματίας οδηγός και πως έχει κάνει εγχείρηση στον τένοντα.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν η οδηγός τού ζήτησε να κάνει πίσω ώστε να λυθεί η εμπλοκή ο άνδρας εξοργίστηκε. Αφού πλησίασε το αυτοκίνητό της, κατευθύνθηκε προς το παράθυρο του οδηγού και της έριξε γροθιά στο πρόσωπο, χτυπώντας την στο μάτι. Τη στιγμή της επίθεσης, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το ανήλικο παιδί της γυναίκας.
Ακολούθως ο δράστης επέστρεψε στο όχημά του, έκανε όπισθεν και αποχώρησε.
Η γυναίκα, μιλώντας στο Live News, εξέφρασε την απορία γιατί «είναι έξω;» ενώ θέλησε να τονίσει πως δεν έκανε καμία παραβίαση.
Όσον αφορά την κατάσταση του ματιού της μετά την μπουνιά που δέχθηκε από τον 30χρονο, η γυναίκα ανέφερε πως είναι μαυρισμένο και πως πήγε και στον ιατροδικαστή.
«Είναι πολύ επικίνδυνη περίπτωση και απορώ πώς είναι έξω. Δεν υπάρχει ούτε παραβίαση, ούτε παράβαση έκανα, ούτε όπισθεν μπορούσα να κάνω γιατί υπήρχε δρόμος κυκλοφορίας, υπήρχαν περαστικοί, και όπως βλέπετε και στο βίντεο πίσω περνάνε διπλής κατεύθυνσης αυτοκίνητα. Δεν μπορώ να κάνω όπισθεν, ο άνθρωπος ήρθε και έκατσε επίτηδες μπροστά μου. Μάρσαρε για να.... Και εγώ δεξιά είχα χώρο να πάω... Εγώ είχα δεξιά χώρο, του έλεγα πήγαινε, έχω δεξιά χώρο να μπω εκεί που είναι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, για να περάσει δίπλα μου. Γιατί είναι κάτι σύνηθες, αυτός ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης. Αυτός ήταν πολύ πιο μπροστά μου. Τουλάχιστον... πενήντα μέτρα, αρκετά μακριά. Και ήρθε επίτηδες μπροστά μου. Δεν τρακάραμε αλλά ήρθε και... μάρσαρε, και έκατσε... έτσι, σφήνα μπροστά μου» είπε χαρακτηριστικά η γυναίκα.
Όσον αφορά το μάτι της, ανέφερε: «Έχω πάει στον ιατροδικαστή σήμερα. Έχω μαυρισμένο μάτι».
Στο Δαφνί ο 30χρονοςΕντοπίστηκε και συνελήφθη χθες, Πέμπτη (11/6) ο οδηγός που το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ίλιον μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 30χρονο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ. Ιλίου και, μετά από εντολή εισαγγελέα, υπεβλήθη σε ψυχιατρική εκτίμηση. Κατόπιν διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Δαφνί.
@protothema.gr
❗ Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο οδηγός που το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ίλιον μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. 👉 https://bit.ly/440wd0q #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης σε στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσής στα όρια των δήμων Ιλίου και Καματερού, όταν δύο οχήματα που κινούνταν σε αντίθετα βρέθηκαν αντιμέτωπα, χωρίς κανείς από τους δύο οδηγούς να δείχνει πρόθυμος να κάνει όπισθεν ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
Όπως υποστήριξε η γυναίκα οδηγός, δεν μπορούσε να υποχωρήσει καθώς το πίσω μέρος του οχήματός της θα έβγαινε σε κεντρικό δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα. Από την πλευρά του, ο άλλος οδηγός φέρεται να αρνήθηκε και αυτός με την σειρά του να κάνει όπισθεν, επικαλούμενος πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.
Στη συνέχεια ο άνδρας βγήκε από το όχημά του και απευθύνθηκε στη γυναίκα, κάνοντας παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο είχε εισέλθει στον στενό δρόμο καθώς, όπως είπε ο ίδιος, είναι επαγγελματίας οδηγός και πως έχει κάνει εγχείρηση στον τένοντα.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν η οδηγός τού ζήτησε να κάνει πίσω ώστε να λυθεί η εμπλοκή ο άνδρας εξοργίστηκε. Αφού πλησίασε το αυτοκίνητό της, κατευθύνθηκε προς το παράθυρο του οδηγού και της έριξε γροθιά στο πρόσωπο, χτυπώντας την στο μάτι. Τη στιγμή της επίθεσης, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το ανήλικο παιδί της γυναίκας.
Ακολούθως ο δράστης επέστρεψε στο όχημά του, έκανε όπισθεν και αποχώρησε.
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