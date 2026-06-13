Μουντιάλ 2026: Η «πιο σέξι παρουσιάστρια καιρού» γιόρτασε με τα εσώρουχα τη νίκη του Μεξικού, δείτε βίντεο

Η Μεξικανή παρουσιάστρια δημοσίευσε βίντεο στο Instagram εκφράζοντας τη στήριξή της στην εθνική ομάδα που ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026