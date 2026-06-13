Μουντιάλ 2026: Η «πιο σέξι παρουσιάστρια καιρού» γιόρτασε με τα εσώρουχα τη νίκη του Μεξικού, δείτε βίντεο
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
Μουντιάλ 2026 Εθνική Μεξικό Σέξι Παρουσιάστρια

Μουντιάλ 2026: Η «πιο σέξι παρουσιάστρια καιρού» γιόρτασε με τα εσώρουχα τη νίκη του Μεξικού, δείτε βίντεο

Η Μεξικανή παρουσιάστρια δημοσίευσε βίντεο στο Instagram εκφράζοντας τη στήριξή της στην εθνική ομάδα που ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026

Μουντιάλ 2026: Η «πιο σέξι παρουσιάστρια καιρού» γιόρτασε με τα εσώρουχα τη νίκη του Μεξικού, δείτε βίντεο
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Οι φίλαθλοι στο Μεξικό συνεχίζουν να πανηγυρίζουν τη νίκη της εθνικής τους ομάδας με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στις 11 Ιουνίου, στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που διεξήχθη στην Πόλη του Μεξικού. Ανάμεσά τους και η Γιανέτ Γκαρσία, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφιερωμένη στην εθνική ομάδα της χώρας της.

Η ανάρτηση που έγινε viral

Η 35χρονη Μεξικανή δημοσίευσε βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει και να παίζει με μια ποδοσφαιρική μπάλα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με το μήνυμα: «VAMOS MÉXICO!⚽️ 🇲🇽».




Με τον τρόπο αυτό η Γκαρσία θέλησε να εκφράσει δημόσια τη στήριξή της προς την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Μεξικού, η οποία ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.

Από την τηλεόραση στη δημιουργία περιεχομένου

Η Γκαρσία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη δουλειά της ως παρουσιάστρια καιρού στο τηλεοπτικό δίκτυο Televisa Monterrey, όπου εργάστηκε από το 2013 έως το 2019.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της πορείας απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα, με αρκετά διεθνή μέσα να τη χαρακτηρίζουν στο παρελθόν ως την «πιο σέξι παρουσιάστρια καιρού στον κόσμο».

Το 2019 αποχώρησε από την τηλεόραση προκειμένου να αφοσιωθεί πλήρως στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, αναπτύσσοντας παράλληλα τη δραστηριότητά της σε συνδρομητικές πλατφόρμες.

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Αν και σήμερα ζει στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών, η Γκαρσία δεν χάνει ευκαιρία να εκφράζει την αγάπη της για το Μεξικό.

Το Μεξικό θα δώσει το επόμενο παιχνίδι του στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Νότια Κορέα στις 18 Ιουνίου, ενώ στις 24 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει την Τσεχία.
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