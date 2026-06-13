Μουντιάλ 2026: Η «πιο σέξι παρουσιάστρια καιρού» γιόρτασε με τα εσώρουχα τη νίκη του Μεξικού, δείτε βίντεο
Μουντιάλ 2026: Η «πιο σέξι παρουσιάστρια καιρού» γιόρτασε με τα εσώρουχα τη νίκη του Μεξικού, δείτε βίντεο
Η Μεξικανή παρουσιάστρια δημοσίευσε βίντεο στο Instagram εκφράζοντας τη στήριξή της στην εθνική ομάδα που ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026
Οι φίλαθλοι στο Μεξικό συνεχίζουν να πανηγυρίζουν τη νίκη της εθνικής τους ομάδας με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στις 11 Ιουνίου, στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που διεξήχθη στην Πόλη του Μεξικού. Ανάμεσά τους και η Γιανέτ Γκαρσία, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφιερωμένη στην εθνική ομάδα της χώρας της.
Με τον τρόπο αυτό η Γκαρσία θέλησε να εκφράσει δημόσια τη στήριξή της προς την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Μεξικού, η οποία ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.
Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της πορείας απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα, με αρκετά διεθνή μέσα να τη χαρακτηρίζουν στο παρελθόν ως την «πιο σέξι παρουσιάστρια καιρού στον κόσμο».
Το 2019 αποχώρησε από την τηλεόραση προκειμένου να αφοσιωθεί πλήρως στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, αναπτύσσοντας παράλληλα τη δραστηριότητά της σε συνδρομητικές πλατφόρμες.
Αν και σήμερα ζει στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών, η Γκαρσία δεν χάνει ευκαιρία να εκφράζει την αγάπη της για το Μεξικό.
Το Μεξικό θα δώσει το επόμενο παιχνίδι του στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Νότια Κορέα στις 18 Ιουνίου, ενώ στις 24 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει την Τσεχία.
Η ανάρτηση που έγινε viralΗ 35χρονη Μεξικανή δημοσίευσε βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει και να παίζει με μια ποδοσφαιρική μπάλα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με το μήνυμα: «VAMOS MÉXICO!⚽️ 🇲🇽».
¡Nos encanta el mundial México 2026!— Chicas Farándula (@FarandulaChicas) June 10, 2026
Yanet Garcia @Yanet pic.twitter.com/ujGh9mMP2i
Με τον τρόπο αυτό η Γκαρσία θέλησε να εκφράσει δημόσια τη στήριξή της προς την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Μεξικού, η οποία ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.
Από την τηλεόραση στη δημιουργία περιεχομένουΗ Γκαρσία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη δουλειά της ως παρουσιάστρια καιρού στο τηλεοπτικό δίκτυο Televisa Monterrey, όπου εργάστηκε από το 2013 έως το 2019.
Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της πορείας απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα, με αρκετά διεθνή μέσα να τη χαρακτηρίζουν στο παρελθόν ως την «πιο σέξι παρουσιάστρια καιρού στον κόσμο».
Το 2019 αποχώρησε από την τηλεόραση προκειμένου να αφοσιωθεί πλήρως στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, αναπτύσσοντας παράλληλα τη δραστηριότητά της σε συνδρομητικές πλατφόρμες.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Αν και σήμερα ζει στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών, η Γκαρσία δεν χάνει ευκαιρία να εκφράζει την αγάπη της για το Μεξικό.
Το Μεξικό θα δώσει το επόμενο παιχνίδι του στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Νότια Κορέα στις 18 Ιουνίου, ενώ στις 24 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει την Τσεχία.
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