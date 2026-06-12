Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στην Κηφισιά για χρέη προς το κύκλωμα των ανηλίκων που διακινούσαν ναρκωτικά
Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στην Κηφισιά για χρέη προς το κύκλωμα των ανηλίκων που διακινούσαν ναρκωτικά
Η πρώτη εγκληματική οργάνωση δρούσε σε Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσο, Νέα Ερυθραία ενώ διέθετε σαφή ιεραρχική δομή με αρχηγό, δύο υπαρχηγούς και υπηρεσιακά μέλη - Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση διακινούσε ναρκωτικά στους Θρακομακεδόνες
Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό ανηλίκων από τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Το τμήμα άμεσης επέμβασης ναρκωτικών εξάρθρωσε δύο εγκληματικές οργανώσεις που αποτελούνταν κυρίως από ανήλικους και διακινούσαν κάνναβη, κοκαΐνη και φαρμακευτικά δισκία σε μαθητές σε πλατείες, παιδικές χαρές, ακόμα και σε σχολεία στα βόρεια προάστια της Αθήνας.
Η πρώτη εγκληματική οργάνωση δρούσε σε Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσο, Νέα Ερυθραία ενώ διέθετε σαφή ιεραρχική δομή με αρχηγό, δύο υπαρχηγούς και υπηρεσιακά μέλη. Ο αρχηγός μόλις 21 ετών, είχε τον πλήρη έλεγχο της εγκληματικής δραστηριότητας, είχε τον πλήρη έλεγχο των εσόδων και φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα supercar αξίας άνω των 150.000 ευρώ στο οποίο έκρυβε τις ναρκωτικές ουσίες.
Ο 19χρονος υπαρχηγός ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση των ναρκωτικών. Ο 17χρονος υπαρχηγός είχε την ευθύνη εποπτείας των ανήλικων μελών, της διανομής των ουσιών και της συλλογής των χρημάτων από τις πωλήσεις.
Σε βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο MEGA, απεικονίζεται ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης με μέλη της οργάνωσης να ξυλοκοπούν άγρια δύο άτομα στην Κηφισιά. Το ένα έχει πέσει στο έδαφος το κλωτσούν και το γρονθοκοπούν ενώ σέρνεται. Όσο για τον λόγο που ξυλοκόπησαν τους δύο, ήταν επειδή τους χρωστούσαν χρήματα.
Τα μέλη της οργάνωσης έκρυβαν τα ναρκωτικά σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο μόνιμα έξω από το σπίτι του 17χρονου. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν ιδιοκτησίας ατόμου που απεβίωσε.
Όσον αφορά τη δεύτερη εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της δραστηριοποιούνταν κυρίως στην περιοχή των Θρακομακεδόνων. Αρχηγός ήταν ένας 19χρονος και μέλη ένας 15χρονος και ένας 14χρονος. Ως κεντρικό χώρο απόκρυψης και αποθήκευσης χρησιμοποιούσαν εγκαταλελειμμένο σπίτι στους Θρακομακεδόνες.
Η ΕΛΑΣ συνέλαβε εννέα άτομα από τις δύο οργανώσεις ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμα δύο.
Στις συνομιλίες που «αλίευσαν» οι αστυνομικοί και παρουσίασε το protothema.gr, ακούγονται οι κατηγορούμενοι να μιλούν για αγοραπωλησίες ναρκωτικών τόσο με συνεργάτες τους, όσο και με πελάτες του κυκλώματος. Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος μεταξύ δύο κατηγορουμένων στον οποίο ένας εξ’ αυτών αναφέρεται στα «επιχειρηματικά του σχέδια.
Μ1: Θα σου δώσω ένα σαραντάευρω και να μου δώσεις το τάληρο και να σου χρωστάω 100. Θα στα δώσω, ακούς; Μέχρι αύριο μεθαύριο θα στα δώσω. Θα στα δώσω γιατί περιμένω άλλα 90 ευρώ τώρα.
Μ2: Εντάξει ρε.
Μ1: Να σας το δώσω να πάτε να πάρετε μια πενηντάρα γιατί του αλλουνού έχει ψιλοτελειώσει, έχουνε μείνει 2-3 ‘τζι’. Του πήρα το σου-κου 9 ‘τζι’ μ....
Μ2: Γάμ... τα.
Μ1: Κάτσαν και κάτι πάσες, ντάξει. Ρε μπρο αυτό, άκου, θα σου δώσω τα λεφτά. Πόσα λεφτά έχεις τώρα εσύ;
Μ2: 60
Μ1: 60 έχεις; Και είναι άλλα 135, 195.
Μ2: Έχω κέρδος 45 ευρώ
Μ1: Εντάξει κομπλέ είναι, να σου πω, να σου δώσω άμα είναι ακούς
Μ2: Μμμ.
Μ1: Τώρα ο Λ. τελειώνει σκέψου. Άμα του δώσω και τα λεφτά του Λ., θα έχει ο Λ. 200 κάτι, 200 σκέψου
Μ2: Ναι
Μ1: Να σου δώσω άμα είναι σήμερα, αύριο άμα είναι άλλα 90 ευρώ, αύριο άμα είναι, να στα έχω δώσει, να πας να πάρεις την πενηντάρα να μπορείτε να κάνετε και δουλειά μαλάκα γιατί εγώ σκέψου τώρα μέχρι τη Παρασκευή θα σου δώσω όλα τα λεφτά
Μ2: Γιατί δεν παίρνουμε μια κατοστάρα τώρα που έχει φύγει ο Λ.;
Μ1: Και οι τρεις;
Μ2: Ναι.
Μ1: Ήμουν με τη γκόμενα ρε, την πήγα εδώ στη στάση, αδερφέ ρε μπρο δεν έχω καθόλου μετρητό εγώ τώρα, καθόλου γάμησε τα και να κάνουμε και αυτό με τα ‘vape’ μπρο, να πάμε να πάρουμε τα 100 ‘vape’
Μ2: Ναι
Μ1: Άκου μπρο, εγώ τώρα έχω μπει στο ‘low king mode’. Σου λέω θέλω 2 εβδομάδες μάξ και έρχομαι στο prime. Και θέλω μετά να στήσω 10 δουλειές μέχρι τον Ιούνιο να κόβω 10 χιλιάρικα το μήνα, να ξέρεις, θα του γαμ... τη μάνα, μετά ορκίζομαι θα σας δίνω λεφτά και θα παίρνετε τις πενηντάρες. Δώρο θα στις παίρνω θα δείς, θα δεις μπρο. Θα δεις θα κάνω comeback το boss.
Μ2: Μακάρι.
Ενδεικτική είναι και μια συνομιλία μεταξύ ενός κατηγορούμενου και ενός αγνώστου που συζητούν για τις επιδόσεις του πολυτελούς BMW που διέθετε το κύκλωμα και την... ποιότητα του προϊόντος.
Μ1: Άκου να δεις τι γίνεται. Πάμε εκεί με τον Γ. να πάρουμε και μπρο, έρχεται ο Α., ωραία; Μπαίνουμε μέσα στο i8
Άγνωστος: Στο i8;
Μ1: Ναι, γκάζωνε γάμα τα ο τυπάς αδερφέ, τώρα σου λέω
Άγνωστος: Ναι το φαντάζομαι, ξέρεις αυτό μέχρι πόσα τελικιάζει μπρο;
Μ1: Μπρο σου λέω πάει, πήγαινε τάπες ρε, είχαμε χεστεί πάνω μας
Άγνωστος: Αυτό τερματίζει 250 και, τι μου λες
Μ1: Μπρο οι πόρτες ξέρεις ότι ανοίγανε πάνω;
Άγνωστος: Ναι μπρο, έχω μπει σε i-8, έχω ανεβάσει και φωτογραφίες με i-8
Μ1: Ναι μπρο και μπαίνουμε εκεί τέλος πάντων μπλα μπλα μπλα. Πάμε σε ένα, μπρο πάμε σε κάτι αλάνες στη μέση του πουθενά και είναι ένα παρκαρισμένο BMW εκεί ρε.
Άγνωστος: Ναι
Μ1: Και του λέει του Γ. πήγαινε πάρ’το. Που λέει ο Γ.; Δεν υπάρχει τίποτα. Μέσα στο πορτ-παγκάζ του BMW ρε. Και μπρο ανοίγει το πορτ-παγκάζ και έχει 10 τσάντες αδερφέ
Άγνωστος: Τι είχε;
Μ1: 10 τσάντες. Αδερφέ είχε πάρα πολλά. Και μπρο, παίρνει ξέρω γω ένα από κει, παίρνει την κατοστάρα και παίρνει 2. Πήρε 2 τσάντες για να δούμε ποιο προτιμάμε, κατάλαβες
Άγνωστος: Μμμ
Μ1: Και μ.... είναι αυτό το ‘Cherry’ το οποίο δεν σου άρεσε το ‘Fake Cherry’ ρε μ....
...
Μ1: Αυτό εδώ το μπιτς μπρο, δεν έχει ξαναυπάρξει στην Αθήνα τέτοιο, είναι πρώτη φορά που έρχεται.
Άγνωστος: Το ‘Cherry’ το κατουρημένο;
Μ1: Όχι ρε, δεν πήραμε αυτό ρε.
Άγνωστος: Τι πήρατε;
Μ1: Πήραμε το άλλο ρε. Ρε αν το σπάσεις στη μέση έχει κρυσταλλάκια αδερφέ μέσα
Άγνωστος: Ρε μαλάκα αυτό κεταμίνη είναι, δεν είναι κρυσταλλάκια
Μ1: Όχι ρε έχει κρυσταλλάκια, πέφτουν τα κρυσταλλάκια, γυαλίζουν, πως να στο πω.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια συνομιλία στην οποία ακούγονται δύο κατηγορούμενοι να μιλούν για «πάσες».
Μ1: Έλα.
Μ2: Έλα. Του Β. του βγήκανε…πόσες σου βγήκανε;
Μ3: 24 πάσες.
Μ1: Πώς γίνεται, ρε μαλάκα; Αφού είχαμε 50g εκεί μέσα.
Μ2: Δεν ξέρω, bro.
Μ1: Ρε μαλάκα, με κ...., ρε μ...; Ήταν 50 εκεί μέσα. Με δουλεύεις τώρα;
Μ2: Ρε αδερφέ, τί να σου πω, ρε bro; Εδώ τα χωρίσαμε μόλις και είμαστε, 24 οι πάσες ο Β. και από 23, άλλες…άλλες 10 εγώ.
Μ1: Περίμενε, ρε. Χθες, δηλαδή, θες να μου πεις ότι από τη μία σακουλίτσα μας βγήκανε 32…
Μ2: Κάτσε να σου μετρήσω όλες τις μπλε. Όλες τις μπλε να σου μετρήσω. Περίμενε.
Μ1: Περίμενε…σε ρωτάω κάτι. Σε ρωτάω κάτι με την λογική σου.
Μ2: Ναι…
Μ1: Χθες μας βγήκανε 21 σε σένα και 32 σε μένα απ΄τη μία και σήμερα απ΄ την άλλη σου βγήκανε…ε…σου βγήκανε…24 στον Β. και 10 σε σένα. Δηλαδή 34. Ενώ χθες μας βγήκανε 55.
Μ2: Ναι, μήπως είχε παραπάνω στη δικιά σας;
Μ1: Όχι, bro. Το είδαμε. Ήταν ίδιες.
Η πρώτη εγκληματική οργάνωση δρούσε σε Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσο, Νέα Ερυθραία ενώ διέθετε σαφή ιεραρχική δομή με αρχηγό, δύο υπαρχηγούς και υπηρεσιακά μέλη. Ο αρχηγός μόλις 21 ετών, είχε τον πλήρη έλεγχο της εγκληματικής δραστηριότητας, είχε τον πλήρη έλεγχο των εσόδων και φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα supercar αξίας άνω των 150.000 ευρώ στο οποίο έκρυβε τις ναρκωτικές ουσίες.
Ο 19χρονος υπαρχηγός ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση των ναρκωτικών. Ο 17χρονος υπαρχηγός είχε την ευθύνη εποπτείας των ανήλικων μελών, της διανομής των ουσιών και της συλλογής των χρημάτων από τις πωλήσεις.
Σε βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο MEGA, απεικονίζεται ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης με μέλη της οργάνωσης να ξυλοκοπούν άγρια δύο άτομα στην Κηφισιά. Το ένα έχει πέσει στο έδαφος το κλωτσούν και το γρονθοκοπούν ενώ σέρνεται. Όσο για τον λόγο που ξυλοκόπησαν τους δύο, ήταν επειδή τους χρωστούσαν χρήματα.
Τα μέλη της οργάνωσης έκρυβαν τα ναρκωτικά σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο μόνιμα έξω από το σπίτι του 17χρονου. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν ιδιοκτησίας ατόμου που απεβίωσε.
Όσον αφορά τη δεύτερη εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της δραστηριοποιούνταν κυρίως στην περιοχή των Θρακομακεδόνων. Αρχηγός ήταν ένας 19χρονος και μέλη ένας 15χρονος και ένας 14χρονος. Ως κεντρικό χώρο απόκρυψης και αποθήκευσης χρησιμοποιούσαν εγκαταλελειμμένο σπίτι στους Θρακομακεδόνες.
Η ΕΛΑΣ συνέλαβε εννέα άτομα από τις δύο οργανώσεις ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμα δύο.
Στις συνομιλίες που «αλίευσαν» οι αστυνομικοί και παρουσίασε το protothema.gr, ακούγονται οι κατηγορούμενοι να μιλούν για αγοραπωλησίες ναρκωτικών τόσο με συνεργάτες τους, όσο και με πελάτες του κυκλώματος. Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος μεταξύ δύο κατηγορουμένων στον οποίο ένας εξ’ αυτών αναφέρεται στα «επιχειρηματικά του σχέδια.
«Θέλω μετά να στήσω 10 δουλειές να κόβω 10.000 ευρώ το μήνα»
Μ1: Θα σου δώσω ένα σαραντάευρω και να μου δώσεις το τάληρο και να σου χρωστάω 100. Θα στα δώσω, ακούς; Μέχρι αύριο μεθαύριο θα στα δώσω. Θα στα δώσω γιατί περιμένω άλλα 90 ευρώ τώρα.
Μ2: Εντάξει ρε.
Μ1: Να σας το δώσω να πάτε να πάρετε μια πενηντάρα γιατί του αλλουνού έχει ψιλοτελειώσει, έχουνε μείνει 2-3 ‘τζι’. Του πήρα το σου-κου 9 ‘τζι’ μ....
Μ2: Γάμ... τα.
Μ1: Κάτσαν και κάτι πάσες, ντάξει. Ρε μπρο αυτό, άκου, θα σου δώσω τα λεφτά. Πόσα λεφτά έχεις τώρα εσύ;
Μ2: 60
Μ1: 60 έχεις; Και είναι άλλα 135, 195.
Μ2: Έχω κέρδος 45 ευρώ
Μ1: Εντάξει κομπλέ είναι, να σου πω, να σου δώσω άμα είναι ακούς
Μ2: Μμμ.
Μ1: Τώρα ο Λ. τελειώνει σκέψου. Άμα του δώσω και τα λεφτά του Λ., θα έχει ο Λ. 200 κάτι, 200 σκέψου
Μ2: Ναι
Μ1: Να σου δώσω άμα είναι σήμερα, αύριο άμα είναι άλλα 90 ευρώ, αύριο άμα είναι, να στα έχω δώσει, να πας να πάρεις την πενηντάρα να μπορείτε να κάνετε και δουλειά μαλάκα γιατί εγώ σκέψου τώρα μέχρι τη Παρασκευή θα σου δώσω όλα τα λεφτά
Μ2: Γιατί δεν παίρνουμε μια κατοστάρα τώρα που έχει φύγει ο Λ.;
Μ1: Και οι τρεις;
Μ2: Ναι.
Μ1: Ήμουν με τη γκόμενα ρε, την πήγα εδώ στη στάση, αδερφέ ρε μπρο δεν έχω καθόλου μετρητό εγώ τώρα, καθόλου γάμησε τα και να κάνουμε και αυτό με τα ‘vape’ μπρο, να πάμε να πάρουμε τα 100 ‘vape’
Μ2: Ναι
Μ1: Άκου μπρο, εγώ τώρα έχω μπει στο ‘low king mode’. Σου λέω θέλω 2 εβδομάδες μάξ και έρχομαι στο prime. Και θέλω μετά να στήσω 10 δουλειές μέχρι τον Ιούνιο να κόβω 10 χιλιάρικα το μήνα, να ξέρεις, θα του γαμ... τη μάνα, μετά ορκίζομαι θα σας δίνω λεφτά και θα παίρνετε τις πενηντάρες. Δώρο θα στις παίρνω θα δείς, θα δεις μπρο. Θα δεις θα κάνω comeback το boss.
Μ2: Μακάρι.
Μ1: Άκου να δεις τι γίνεται. Πάμε εκεί με τον Γ. να πάρουμε και μπρο, έρχεται ο Α., ωραία; Μπαίνουμε μέσα στο i8
Άγνωστος: Στο i8;
Μ1: Ναι, γκάζωνε γάμα τα ο τυπάς αδερφέ, τώρα σου λέω
Άγνωστος: Ναι το φαντάζομαι, ξέρεις αυτό μέχρι πόσα τελικιάζει μπρο;
Μ1: Μπρο σου λέω πάει, πήγαινε τάπες ρε, είχαμε χεστεί πάνω μας
Άγνωστος: Αυτό τερματίζει 250 και, τι μου λες
Μ1: Μπρο οι πόρτες ξέρεις ότι ανοίγανε πάνω;
Άγνωστος: Ναι μπρο, έχω μπει σε i-8, έχω ανεβάσει και φωτογραφίες με i-8
Μ1: Ναι μπρο και μπαίνουμε εκεί τέλος πάντων μπλα μπλα μπλα. Πάμε σε ένα, μπρο πάμε σε κάτι αλάνες στη μέση του πουθενά και είναι ένα παρκαρισμένο BMW εκεί ρε.
Άγνωστος: Ναι
Μ1: Και του λέει του Γ. πήγαινε πάρ’το. Που λέει ο Γ.; Δεν υπάρχει τίποτα. Μέσα στο πορτ-παγκάζ του BMW ρε. Και μπρο ανοίγει το πορτ-παγκάζ και έχει 10 τσάντες αδερφέ
Άγνωστος: Τι είχε;
Μ1: 10 τσάντες. Αδερφέ είχε πάρα πολλά. Και μπρο, παίρνει ξέρω γω ένα από κει, παίρνει την κατοστάρα και παίρνει 2. Πήρε 2 τσάντες για να δούμε ποιο προτιμάμε, κατάλαβες
Άγνωστος: Μμμ
Μ1: Και μ.... είναι αυτό το ‘Cherry’ το οποίο δεν σου άρεσε το ‘Fake Cherry’ ρε μ....
...
Μ1: Αυτό εδώ το μπιτς μπρο, δεν έχει ξαναυπάρξει στην Αθήνα τέτοιο, είναι πρώτη φορά που έρχεται.
Άγνωστος: Το ‘Cherry’ το κατουρημένο;
Μ1: Όχι ρε, δεν πήραμε αυτό ρε.
Άγνωστος: Τι πήρατε;
Μ1: Πήραμε το άλλο ρε. Ρε αν το σπάσεις στη μέση έχει κρυσταλλάκια αδερφέ μέσα
Άγνωστος: Ρε μαλάκα αυτό κεταμίνη είναι, δεν είναι κρυσταλλάκια
Μ1: Όχι ρε έχει κρυσταλλάκια, πέφτουν τα κρυσταλλάκια, γυαλίζουν, πως να στο πω.
Μ1: Έλα.
Μ2: Έλα. Του Β. του βγήκανε…πόσες σου βγήκανε;
Μ3: 24 πάσες.
Μ1: Πώς γίνεται, ρε μαλάκα; Αφού είχαμε 50g εκεί μέσα.
Μ2: Δεν ξέρω, bro.
Μ1: Ρε μαλάκα, με κ...., ρε μ...; Ήταν 50 εκεί μέσα. Με δουλεύεις τώρα;
Μ2: Ρε αδερφέ, τί να σου πω, ρε bro; Εδώ τα χωρίσαμε μόλις και είμαστε, 24 οι πάσες ο Β. και από 23, άλλες…άλλες 10 εγώ.
Μ1: Περίμενε, ρε. Χθες, δηλαδή, θες να μου πεις ότι από τη μία σακουλίτσα μας βγήκανε 32…
Μ2: Κάτσε να σου μετρήσω όλες τις μπλε. Όλες τις μπλε να σου μετρήσω. Περίμενε.
Μ1: Περίμενε…σε ρωτάω κάτι. Σε ρωτάω κάτι με την λογική σου.
Μ2: Ναι…
Μ1: Χθες μας βγήκανε 21 σε σένα και 32 σε μένα απ΄τη μία και σήμερα απ΄ την άλλη σου βγήκανε…ε…σου βγήκανε…24 στον Β. και 10 σε σένα. Δηλαδή 34. Ενώ χθες μας βγήκανε 55.
Μ2: Ναι, μήπως είχε παραπάνω στη δικιά σας;
Μ1: Όχι, bro. Το είδαμε. Ήταν ίδιες.
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