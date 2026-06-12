Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στην Κηφισιά για χρέη προς το κύκλωμα των ανηλίκων που διακινούσαν ναρκωτικά

Στις συνομιλίες που «αλίευσαν» οι

ακούγονται οι κατηγορούμενοι να μιλούν για αγοραπωλησίες ναρκωτικών τόσο με συνεργάτες τους, όσο και με πελάτες του κυκλώματος. Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος μεταξύ δύο κατηγορουμένων στον οποίο ένας εξ’ αυτών αναφέρεται στα «επιχειρηματικά του σχέδια.

Μ1: Θα σου δώσω ένα σαραντάευρω και να μου δώσεις το τάληρο και να σου χρωστάω 100. Θα στα δώσω, ακούς; Μέχρι αύριο μεθαύριο θα στα δώσω. Θα στα δώσω γιατί περιμένω άλλα 90 ευρώ τώρα.

Μ2: Εντάξει ρε.

Μ1: Να σας το δώσω να πάτε να πάρετε μια πενηντάρα γιατί του αλλουνού έχει ψιλοτελειώσει, έχουνε μείνει 2-3 ‘τζι’. Του πήρα το σου-κου 9 ‘τζι’

μ...

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Μ2: Γάμ... τα.

Μ1: Κάτσαν και κάτι πάσες, ντάξει. Ρε μπρο αυτό, άκου, θα σου δώσω τα λεφτά. Πόσα λεφτά έχεις τώρα εσύ;

Μ2: 60

Μ1: 60 έχεις; Και είναι άλλα 135, 195.

Μ2: Έχω κέρδος 45 ευρώ

Μ1: Εντάξει κομπλέ είναι, να σου πω, να σου δώσω άμα είναι ακούς

Μ2: Μμμ.

Μ1: Τώρα ο Λ. τελειώνει σκέψου. Άμα του δώσω και τα λεφτά του Λ., θα έχει ο Λ. 200 κάτι, 200 σκέψου

Μ2: Ναι

Μ1: Να σου δώσω άμα είναι σήμερα, αύριο άμα είναι άλλα 90 ευρώ, αύριο άμα είναι, να στα έχω δώσει, να πας να πάρεις την πενηντάρα να μπορείτε να κάνετε και δουλειά μαλάκα γιατί εγώ σκέψου τώρα μέχρι τη Παρασκευή θα σου δώσω όλα τα λεφτά

Μ2: Γιατί δεν παίρνουμε μια κατοστάρα τώρα που έχει φύγει ο Λ.;

Μ1: Και οι τρεις;

Μ2: Ναι.

Μ1: Ήμουν με τη γκόμενα ρε, την πήγα εδώ στη στάση, αδερφέ ρε μπρο δεν έχω καθόλου μετρητό εγώ τώρα, καθόλου γάμησε τα και να κάνουμε και αυτό με τα ‘vape’ μπρο, να πάμε να πάρουμε τα 100 ‘vape’

Μ2: Ναι

Μ1: Άκου μπρο, εγώ τώρα έχω μπει στο ‘low king mode’. Σου λέω θέλω 2 εβδομάδες μάξ και έρχομαι στο prime. Και θέλω μετά να στήσω 10 δουλειές μέχρι τον Ιούνιο να κόβω 10 χιλιάρικα το μήνα, να ξέρεις, θα του γαμ... τη μάνα, μετά ορκίζομαι θα σας δίνω λεφτά και θα παίρνετε τις πενηντάρες. Δώρο θα στις παίρνω θα δείς, θα δεις μπρο. Θα δεις θα κάνω comeback το boss.

Μ2: Μακάρι.