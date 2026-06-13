Σκέρτσος για τα κόμματα της αντιπολίτευσης: Ξεκινήσαν ήδη να τάζουν παροχές από λεφτά που δεν υπάρχουν
Σκέρτσος για τα κόμματα της αντιπολίτευσης: Ξεκινήσαν ήδη να τάζουν παροχές από λεφτά που δεν υπάρχουν
«Μετά από 10 χρόνια στα θρανία των μνημονίων ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και λοιπά κόμματα δεν έχουν πάρει ακόμη αυτό το μάθημα», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας
Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, με αφορμή τη συζήτηση για την οικονομική πολιτική και τις κοινωνικές παροχές, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτουν αξιόπιστο σχέδιο για την αύξηση του ΑΕΠ, την προσέλκυση επενδύσεων και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της οικονομίας.
Σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Επικρατείας αντιπαραβάλλει το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η κοινωνική πολιτική μπορεί να στηριχθεί μόνο σε μια οικονομία που αναπτύσσεται χωρίς νέα ελλείμματα και αύξηση του δημόσιου χρέους.
«Ξεκινήσαν ήδη να τάζουν παροχές από λεφτά που δεν υπάρχουν», αναφέρει ο Άκης Σκέρτσος μεταξύ άλλων.
«Μια από τις θεμελιώδεις διαφορές της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παλιότερα και νεότερα, είναι ότι κανένα από αυτά δεν διαθέτει πρόταση αύξησης του ΑΕΠ της χώρας και μεγέθυνσης της οικονομίας και των επενδύσεων.
Ξεκινήσαν ήδη να τάζουν παροχές από λεφτά που δεν υπάρχουν αντί να αναρωτηθούν το εξής απλό: «γιατί το 2023 το ρεαλιστικό και υπεύθυνο κυβερνητικό πρόγραμμα των 8 δις της ΝΔ κέρδισε το ανεύθυνο και ακοστολόγητο πρόγραμμα των 80 δις του ΣΥΡΙΖΑ;».
Ας το ξαναπούμε, λοιπόν, για να το εμπεδώσουν: η κοινωνική πολιτική έχει ως προϋπόθεση την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Για να μπορείς να δώσεις περισσότερα χρήματα στην υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές, την άμυνα, πρέπει να διαθέτεις πρόταση για την αύξηση της «πίτας» χωρίς νέα ελλείμματα και αύξηση του χρέους.
Είναι θλιβερό ότι μετά από 10 χρόνια στα θρανία των μνημονίων ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και λοιπά κόμματα δεν έχουν πάρει ακόμη αυτό το μάθημα. Πρώτα η ανάπτυξη και μετά η αναδιανομή. Στοιχειώδες».
Σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Επικρατείας αντιπαραβάλλει το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η κοινωνική πολιτική μπορεί να στηριχθεί μόνο σε μια οικονομία που αναπτύσσεται χωρίς νέα ελλείμματα και αύξηση του δημόσιου χρέους.
«Ξεκινήσαν ήδη να τάζουν παροχές από λεφτά που δεν υπάρχουν», αναφέρει ο Άκης Σκέρτσος μεταξύ άλλων.
«Μια από τις θεμελιώδεις διαφορές της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παλιότερα και νεότερα, είναι ότι κανένα από αυτά δεν διαθέτει πρόταση αύξησης του ΑΕΠ της χώρας και μεγέθυνσης της οικονομίας και των επενδύσεων.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου:
Ξεκινήσαν ήδη να τάζουν παροχές από λεφτά που δεν υπάρχουν αντί να αναρωτηθούν το εξής απλό: «γιατί το 2023 το ρεαλιστικό και υπεύθυνο κυβερνητικό πρόγραμμα των 8 δις της ΝΔ κέρδισε το ανεύθυνο και ακοστολόγητο πρόγραμμα των 80 δις του ΣΥΡΙΖΑ;».
Ας το ξαναπούμε, λοιπόν, για να το εμπεδώσουν: η κοινωνική πολιτική έχει ως προϋπόθεση την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Για να μπορείς να δώσεις περισσότερα χρήματα στην υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές, την άμυνα, πρέπει να διαθέτεις πρόταση για την αύξηση της «πίτας» χωρίς νέα ελλείμματα και αύξηση του χρέους.
Είναι θλιβερό ότι μετά από 10 χρόνια στα θρανία των μνημονίων ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και λοιπά κόμματα δεν έχουν πάρει ακόμη αυτό το μάθημα. Πρώτα η ανάπτυξη και μετά η αναδιανομή. Στοιχειώδες».
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