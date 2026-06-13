Σκέρτσος για τα κόμματα της αντιπολίτευσης: Ξεκινήσαν ήδη να τάζουν παροχές από λεφτά που δεν υπάρχουν

«Μετά από 10 χρόνια στα θρανία των μνημονίων ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και λοιπά κόμματα δεν έχουν πάρει ακόμη αυτό το μάθημα», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας