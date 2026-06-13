Κάλλιο πέντε και στο χέρι

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Μα γιατί; Το αυτονόητο. Ολα τα «κομμάτια και θρύψαλα» της λεγόμενης αντιπολίτευσης έχουν κηρύξει πόλεμο. Ο ένας εναντίον του άλλου.Ας πούμε. Ετσι και ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να κάνει το σάλτο, θα καταλήξει πρωινό στο στόμα της κυρα-Μαρίας Καρυστιανού. Η οποία, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, χλαπακιάζει με ψήφους προερχόμενες τόσο από τη φαλάκρα του Βελόπουλου όσο και από τις κρίσεις υστερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.Η κυρα-Μαρία, ως φαίνεται, είναι η απόλυτη κυρίαρχος ενός μετώπου που εκτείνεται από τις παρυφές της Δεξιάς μέχρι τα ορφανά του Ηλία Κασιδιάρη.Η πολεμική κούρσα για την κατάληψη της δεύτερης θέσης θα σταματήσει την ημέρα των εκλογικών αποτελεσμάτων. Ετσι όπως πάει το πράγμα, θα συμβούν πράματα και θάματα. Οπως, ας πούμε, η περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Οπου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, λαμβάνει μόλις το 7% στην κατηγορία της καταλληλότητας για πρωθυπουργός. Και πολύ είναι.Αμφιβάλλω αν αυτοί που τον ψηφίζουν πιστεύουν πως το κοπέλι έχει τα φόντα να κυβερνήσει αυτόν τον έρμο τόπο. Μάλλον τον ψηφίζουν με τη βεβαιότητα ότι ούτε με κιάλια αξίζει αυτή τη θέση. Αλλά και με την ακόμα πιο πανίσχυρη βεβαιότητα πως ο Κυριάκος είναι ο μόνος που στα ίσα κουβεντιάζει με τον, φέρ’ ειπείν, Μακρόν.Στο μεταξύ, και ενώ ο «σωτήρας» Αλέξης Τσίπρας λαμβάνει 17% στην κατηγορία της καταλληλότητας για πρωθυπουργός. Και ενώ η ΕΛΑΣ, όπου τα τρία γράμματα είναι μπλε και μόνο το ένα είναι κόκκινο, έχει κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση. Μάλιστα, λένε οι επαΐοντες, με δυναμική προς το 17%.Και ενώ λοιπόν βαράνε κουδούνια για την πυρκαγιά που έχει ανάψει στη Χαριλάου Τρικούπη. Και ενώ τα SOS για τη βύθιση του σκάφους είναι απανωτά, εντός των γραφείων άκρα του τάφου σιωπή. Πλην Χάρη Δούκα. Που έχει εγκαταλείψει την Αθήνα σε χιλιάδες τενεκέδες σκουπιδιών. Και έχει επίσης εγκαταλείψει εκατοντάδες δρόμους εντός του αστικού ιστού στη μοίρα χωματόδρομων χωρίων της μεταπολεμικής Ελλάδας με τα γαϊδούρια!Ο Χάρης Δούκας λοιπόν είπε πλαγίως αυτό που σκέφτονται όσοι διαθέτουν κοινό νου. Πως δηλαδή μοναδικός δρόμος για τον κλονισμό του Κυριάκου είναι η συγχώνευση των δύο παρατάξεων υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί να γίνει; Ούτε μία πιθανότητα στο δισεκατομμύριο. Γιατί ο μεν Ανδρουλάκης έχει θέσει το κόμμα του σε ομηρία. Και γιατί οι μνηστήρες περιμένουν πώς και πώς το γκρέμισμα του ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να αποκαθηλώσουν τον Ανδρουλάκη εν ριπή οφθαλμού.Ρε σεις, τους λες, με τον Τσίπρα είστε; Ναι, σου απαντάνε. Ψιθυριστά. Πώς αλλιώς θα απαλλαγούμε από το κοπέλι; Με απλά λόγια, το ΠΑΣΟΚ από σπόντα σκαρφάλωσε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αφού μονίμως έχανε από τον μακαρίτη τον ΣΥΡΙΖΑ. Και από σπόντα θα απαλλαγεί από την ηγεσία του Ανδρουλάκη!Το καλύτερο όμως είναι η αξιοθαύμαστη, μοναδική διαφημιστική καμπάνια του «σωτήρα». Χωρισμένη σε τρία τρίμηνα. Το πρώτο με τον ψίθυρο «πότε θα έρθει;». Και μαδούσαμε τη μαργαρίτα. Ολοι. Δημοσιογράφοι, τηλεοπτικοί αστέρες και social media έγραφαν, έλεγαν, σχολίαζαν την πιθανότητα επανόδου του «σωτήρα». Στο δεύτερο τρίμηνο εκδίδεται και κυκλοφορεί η «Ιθάκη». Αραγε τι λέει; Τι εννοεί; Πόσα αντίτυπα πούλησε και πάει λέγοντας.Και στο τρίτο, να σου πετιέται! Που σημαίνει ότι γι’ αυτή την τεράστια διαφημιστική καμπάνια ο Τσίπρας δεν πλήρωσε δεκάρα τσακιστή. Αγαπητοί, στη διαφήμιση ο στόχος είναι ένας: όσα περισσότερα στόματα εκφέρουν το όνομα του προϊόντος τόσο το καλύτερο. Σημασία έχει το brand name. Οχι το rebranding. Μπροστά σε αυτή την πολύμηνη δωρεάν διαφήμιση, όλες οι καμπάνιες θηριωδών εταιρειών μοιάζουν με Μίκυ Μάους.Και για να τελειώνω. Με το 30% ο Κυριάκος ως κατάλληλος πρωθυπουργός. Κόβω τον σβέρκο μου. Τη στιγμή της κάλπης, ακόμα και οι πιο εχθρικοί απέναντί του καθώς θα το ρίχνουν θα πουν: Κάλλιο πέντε και στο χέρι με Κυριάκο παρά δέκα και καρτέρει με τον «σωτήρα» τον Αλέξη!