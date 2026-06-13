Πέθανε ο καπετάν Γιάννης, ιδιοκτήτης του θρυλικού «Σκοπελίτη»

Θλίψη σκόρπισε στις Κυκλάδες η είδηση του θανάτου του Ιωάννη Σκοπελίτη, του αγαπητού καπετάν Γιάννη που για δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τις Μικρές Κυκλάδες και τους κατοίκους τους





Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα





Το πλοίο «Σκοπελίτης» δεν ήταν απλώς ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα σύμβολο για τις Κυκλάδες και αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των νησιωτών.





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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο το μεσημέρι.



Κικίλιας: «Ο καπετάν Γιάννης Σκοπελίτης κράτησε τα απομακρυσμένα νησιά ενωμένα» Τη θλίψη του για την απώλεια του καπετάνιου Γιάννη Σκοπελίτη εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.



Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στις Κυκλάδες η είδηση του θανάτου του Ιωάννη Σκοπελίτη, γνωστού σε όλους ως «καπετάν Γιάννη», ιδιοκτήτη του ιστορικού πλοίου «Σκοπελίτης» , που για δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Μικρών Κυκλάδων.Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cycladeslive.gr , o καπετάν Γιάννης συνέδεσε το όνομά του με τη θαλάσσια συγκοινωνία των νησιών, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες και συμβάλλοντας καθοριστικά στην καθημερινή σύνδεση των τοπικών κοινωνιών.Το πλοίο «Σκοπελίτης» δεν ήταν απλώς ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα σύμβολο για τις Κυκλάδες και αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των νησιωτών.Η είδηση της απώλειάς του σκόρπισε συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, με πολλούς να τον αποχαιρετούν ως έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση τη θάλασσα και τον τόπο του.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο το μεσημέρι.Τη θλίψη του για την απώλεια του καπετάνιου Γιάννη Σκοπελίτη εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τον εκλιπόντα ως μια εμβληματική μορφή για τις Μικρές Κυκλάδες, επισημαίνοντας ότι για τους κατοίκους των νησιών δεν ήταν απλώς ένας καπετάνιος, αλλά ο άνθρωπος που ενσάρκωνε τη διαρκή σύνδεση των απομακρυσμένων νησιών με την υπόλοιπη Ελλάδα, αψηφώντας συχνά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τις προκλήσεις της θάλασσας.



«Υπάρχουν νέα που τα διαβάζεις και νιώθεις ότι έφυγε κάτι από την Ελλάδα που αγαπάς. Για τους κατοίκους των Μικρών Κυκλάδων ο Γιάννης Σκοπελίτης δεν ήταν απλώς ένας καπετάνιος. Ήταν αυτός που αντιπροσώπευε την υπόσχεση ότι κανένα νησί δεν μένει μόνο του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κικίλιας.



Ο υπουργός υπογράμμισε ότι άνθρωποι όπως ο Γιάννης Σκοπελίτης συμβολίζουν τις αξίες της νησιωτικής Ελλάδας και κρατούν ζωντανή την παράδοση της προσφοράς και της αλληλεγγύης, ενώ εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένειά του και όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.



Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Σκοπελίτης υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ακτοπλοΐας των Κυκλάδων και το όνομά του ταυτίστηκε με τη σύνδεση των Μικρών Κυκλάδων με τη Νάξο και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου.



Γιος του θρυλικού καπετάν Μήτσου Σκοπελίτη από το Κουφονήσι, συνέχισε την οικογενειακή παράδοση που ξεκίνησε το 1956, όταν ο πατέρας του ανέλαβε με το μικρό σκάφος «Παναγία - Πανορμίτης» τη μεταφορά επιβατών, αγαθών και εφοδίων στα απομονωμένα νησιά των Μικρών Κυκλάδων.



Μεγαλωμένος στη θάλασσα, ο Γιάννης Σκοπελίτης ανέλαβε από τη δεκαετία του 1980 ενεργό ρόλο στη γραμμή και αργότερα βρέθηκε στο τιμόνι της ναυτιλιακής εταιρείας Small Cyclades Lines, συνεχίζοντας το έργο της οικογένειας. Υπό τη δική του καθοδήγηση, το πλοίο «Express Skopelitis» εξελίχθηκε σε σύμβολο των Μικρών Κυκλάδων, εξυπηρετώντας καθημερινά τη Δονούσα, την Ηρακλειά, τη Σχοινούσα, τα Κουφονήσια και τη Νάξο.