Ο Μητσοτάκης άλλαξε το πρόγραμμά του για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Αυτό το ματς δεν χάνεται, μιλάω ως τηλεθεατής»
Ο Μητσοτάκης άλλαξε το πρόγραμμά του για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Αυτό το ματς δεν χάνεται, μιλάω ως τηλεθεατής»
Σε μια άκρως αυθόρμητη και μπασκετική εξομολόγηση προχώρησε ο πρωθυπουργός
Μια άκρως αυθόρμητη και μπασκετική εξομολόγηση έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν περάσει το κατώφλι του τηλεοπτικού στούντιο για να δώσει συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου η οποία προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης. Ο πρωθυπουργός συνάντησε στα παρασκήνια τον δημοσιογράφο Τάσο Τεργιάκη, ο οποίος του απέσπασε δηλώσεις για λογαριασμό της εκπομπής «Το Πρωινό» του Ant1, με την κουβέντα να πηγαίνει γρήγορα στον σημαντικό αγώνα του Game 5.
Λόγω της αγάπης του για τον Ολυμπιακό, ο κ. Μητσοτάκης παραδέχθηκε on camera ότι ανέτρεψε το επίσημο πρόγραμμά του, προκειμένου να καταφέρει να παρακολουθήσει τη μάχη των δύο «αιωνίων» αντιπάλων. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός άλλαξε την ώρα μιας προγραμματισμένης πολιτικής εκδήλωσης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το ερχόμενο Σάββατο, καθώς η ώρα διεξαγωγής του ντέρμπι συνέπιπτε με τις υποχρεώσεις του.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να εξαίρει τη συνολική πορεία των ελληνικών ομάδων στη φετινή Euroleague, κάνοντας ειδική αναφορά στη μεγάλη γιορτή που στήθηκε στη χώρα μας. «Μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ η κατάκτηση της Ευρωλίγκας και το ότι έγινε στην Αθήνα δικαιωθήκαμε και μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα», συμπλήρωσε ο ίδιος.
Λόγω της αγάπης του για τον Ολυμπιακό, ο κ. Μητσοτάκης παραδέχθηκε on camera ότι ανέτρεψε το επίσημο πρόγραμμά του, προκειμένου να καταφέρει να παρακολουθήσει τη μάχη των δύο «αιωνίων» αντιπάλων. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός άλλαξε την ώρα μιας προγραμματισμένης πολιτικής εκδήλωσης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το ερχόμενο Σάββατο, καθώς η ώρα διεξαγωγής του ντέρμπι συνέπιπτε με τις υποχρεώσεις του.
«Άλλαξα την ώρα στη Ρόδο – Να κερδίσει ο καλύτερος»«Θα είμαι σε περιοδεία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσης μου γιατί το ματς αυτό δεν μπορεί να χαθεί. Μιλάω ως τηλεθεατής. Κάποιος θα κερδίσει κάποιος θα χάσει. Να κερδίσει ο καλύτερος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κάμερα του Ant1, δείχνοντας ότι η αθλητική δράση της ημέρας προηγείται.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να εξαίρει τη συνολική πορεία των ελληνικών ομάδων στη φετινή Euroleague, κάνοντας ειδική αναφορά στη μεγάλη γιορτή που στήθηκε στη χώρα μας. «Μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ η κατάκτηση της Ευρωλίγκας και το ότι έγινε στην Αθήνα δικαιωθήκαμε και μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα», συμπλήρωσε ο ίδιος.
Πότε και πού θα δείτε το μεγάλο Game 5Η τιτάνια μάχη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που ανάγκασε ακόμα και τον πρωθυπουργό να τροποποιήσει την περιοδεία του, πλησιάζει. Το καθοριστικό Game 5, το οποίο θα αναδείξει και τον μεγάλο πρωταθλητή της σεζόν, είναι προγραμματισμένο για το ερχόμενο Σάββατο (13/6) στις 18:00, με την τηλεοπτική μετάδοση να γίνεται ζωντανά μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
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