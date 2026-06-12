Ο Μητσοτάκης άλλαξε το πρόγραμμά του για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Αυτό το ματς δεν χάνεται, μιλάω ως τηλεθεατής»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Ολυμπιακός

Ο Μητσοτάκης άλλαξε το πρόγραμμά του για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Αυτό το ματς δεν χάνεται, μιλάω ως τηλεθεατής»

Σε μια άκρως αυθόρμητη και μπασκετική εξομολόγηση προχώρησε ο πρωθυπουργός

Ο Μητσοτάκης άλλαξε το πρόγραμμά του για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Αυτό το ματς δεν χάνεται, μιλάω ως τηλεθεατής»
95 ΣΧΟΛΙΑ
Μια άκρως αυθόρμητη και μπασκετική εξομολόγηση έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν περάσει το κατώφλι του τηλεοπτικού στούντιο για να δώσει συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου η οποία προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης. Ο πρωθυπουργός συνάντησε στα παρασκήνια τον δημοσιογράφο Τάσο Τεργιάκη, ο οποίος του απέσπασε δηλώσεις για λογαριασμό της εκπομπής «Το Πρωινό» του Ant1, με την κουβέντα να πηγαίνει γρήγορα στον σημαντικό αγώνα του Game 5.

Λόγω της αγάπης του για τον Ολυμπιακό, ο κ. Μητσοτάκης παραδέχθηκε on camera ότι ανέτρεψε το επίσημο πρόγραμμά του, προκειμένου να καταφέρει να παρακολουθήσει τη μάχη των δύο «αιωνίων» αντιπάλων. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός άλλαξε την ώρα μιας προγραμματισμένης πολιτικής εκδήλωσης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το ερχόμενο Σάββατο, καθώς η ώρα διεξαγωγής του ντέρμπι συνέπιπτε με τις υποχρεώσεις του.



«Άλλαξα την ώρα στη Ρόδο – Να κερδίσει ο καλύτερος»

«Θα είμαι σε περιοδεία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσης μου γιατί το ματς αυτό δεν μπορεί να χαθεί. Μιλάω ως τηλεθεατής. Κάποιος θα κερδίσει κάποιος θα χάσει. Να κερδίσει ο καλύτερος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κάμερα του Ant1, δείχνοντας ότι η αθλητική δράση της ημέρας προηγείται.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να εξαίρει τη συνολική πορεία των ελληνικών ομάδων στη φετινή Euroleague, κάνοντας ειδική αναφορά στη μεγάλη γιορτή που στήθηκε στη χώρα μας. «Μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ η κατάκτηση της Ευρωλίγκας και το ότι έγινε στην Αθήνα δικαιωθήκαμε και μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Πότε και πού θα δείτε το μεγάλο Game 5

Η τιτάνια μάχη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που ανάγκασε ακόμα και τον πρωθυπουργό να τροποποιήσει την περιοδεία του, πλησιάζει. Το καθοριστικό Game 5, το οποίο θα αναδείξει και τον μεγάλο πρωταθλητή της σεζόν, είναι προγραμματισμένο για το ερχόμενο Σάββατο (13/6) στις 18:00, με την τηλεοπτική μετάδοση να γίνεται ζωντανά μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
95 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης