Οι έπαινοι του ΔΝΤ δεν είναι ποτέ για καλό της κοινωνίας

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Κλασικά πράγματα.Την περίοδο των μνημονίων για παράδειγμα όλοι μαζί βρίζαμε το ΔΝΤ που μας δάνεισε με τοκογλυφικούς όρους και επιπλέον επέβαλλε στη χώρα μαζί με του Ευρωπαίους, καταστροφικά μνημόνια που φτώχυναν τους πολίτες, έκλεισαν χιλιάδες επιχειρήσεις και εξαφάνισαν το 25% του ΑΕΠ της χώρας. Αν δεν αποδεχόμασταν τους επώδυνους όρους(μειώσεις μισθών, συντάξεων, υποθήκη στην περιουσία του κράτους, κατάργηση εργασιακών νόμων κλπ) απλά δεν θα μας δάνειζαν ούτε το ΔΝΤ ούτε οι Ευρωπαίοι και θα μας άφηναν να χρεοκοπήσουμε και με τη βούλα. Κι είχαν το θράσος και την ωμότητα τότε, μιλώντας για αναγκαιότητες…αναδιάρθρωσης, ανασυγκρότησης, εκσυγχρονισμού και ανάταξης της οικονομίας και διάφορες τέτοιες αρλούμπες.Το ΔΝΤ λοιπόν που ήταν και είναι μέχρι σήμερα το φόβητρο της κάθε οικονομίας στον πλανήτη που αντιμετωπίζει προβλήματα,καθώς τα ανταλλάγματα και οι συμπεριφορές για διάσωση μέσω δανεισμού ,είναι χειρότερες και από τον πιο στυγνό τοκογλύφο, πήρε πίσω πρώτο- πρώτο τα χρήματα που μας δάνεισε και αποκόμισε σημαντικά κέρδη από την «επένδυση» της διάσωσης της Ελλάδας.Τα τελευταία χρόνια λοιπόν στάζουν μέλι τα χείλη των αξιωματούχων αυτού του κερδοσκοπικού οργανισμού, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας . Μόλις χθες η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, για άλλη μια φορά εξέφρασε την ικανοποίηση της για την πορεία της χώρας και μάλιστα μας ενέταξε στις…κορυφαίες οικονομίες της Ευρώπης!Ποιος να το περίμενε ε; Όμοια και όλοι οι άλλοι, δανειστές, αξιολογητές είτε είναι οίκοι, είτε είναι διεθνείς τραπεζίτες και αναλυτές. Από μπράβο και πλαταρίσματα τίποτα άλλο. Νοιώθουν φαίνεται, μεγάλη ικανοποίηση που τα λεφτά τους είναι διασφαλισμένα και τα παίρνουν πίσω στην ώρα τους και μάλιστα με το αζημίωτο. Μην ξεχνιόμαστε. Χαμηλό μεν επιτόκιο, πλην όμως πολύ αποδοτικότερο από αυτό με το οποίο δανείζονται οι ίδιοι μέσω των ομολόγων τους. Και τους αρέσει ιδιαίτερα ,πως οι ρυθμοί ανάπτυξης μας είναι υψηλοί , τηρούμε συντηρητική οικονομική πολιτική στα δημοσιονομικά μας και παράγουμε πλεονάσματα στους προϋπολογισμούς μας.Κι αυτά είναι βασικά που ενδιαφέρουν όλους αυτούς που επενδύουν στη χώρα και αγοράζουν ομόλογα μας (δείτε το σκοτωμό που έγινε χθες στην ανανέωση ενός δεκαετούς για το ποιος θα πρωτοπρολάβει).Το πως προκύπτει η ανάπτυξη και τα πλεονάσματα, δεν τους ενδιαφέρει και πολύ. Γι’ αυτούς το αποτέλεσμα μετράει. Οι αριθμοί και όχι οι άνθρωποι που βελτιώνουν με το μόχθο και το υστέρημα τους αυτούς τους αριθμούς.Εμείς όμως , οι πολίτες που συμμετέχουμε στην οικονομική και κοινωνική ζωή αυτού του τόπου, δεν «μασάμε» με τα «γλυκόλογα»της κάθε Γκεοργκίεβα, του κάθε επιτρόπου και κάθε οικονομικού αναλυτή από την άλλη άκρη του πλανήτη.Κι αυτό γιατί έχουμε υποφέρει για πολλά χρόνια, έχουμε χάσει περιουσίες, αποταμιεύσεις μιας ζωής, περιπέσαμε σε ανέχεια και κάποιοι ανάμεσα μας, δεν κατάφεραν ποτέ να ανακτήσουν έστω μικρό μέρος από τα απολεσθέντα των μνημονίων.Ναι, πάει καλύτερα τώρα η οικονομία, γιατί ετούτη η κυβέρνηση έχει βάλλει στόχο από την αρχή, να θωρακίσει την οικονομία ώστε να μην ξαναβρεθεί ποτέ ξανά στο χείλος της αβύσσου. Βέβαια, το «ποτέ» είναι μεγάλη κουβέντα και μπορεί να χάσει την αξία του μέσα σε ελάχιστο χρόνο, αν στο τιμόνι της χώρας (κούφια η ώρα) βρεθούν κάποιοι αδιόρθωτοι ανόητοι και θελήσουν να κάνουν τα ίδια πειράματα του παρελθόντος, πιστεύοντας πως αυτή τη φορά θα υπάρξει άλλο αποτέλεσμα.Εν κατακλείδι όμως, όλοι εμείς συνεχίζουμε να ματώνουμε σε φόρους και εισφορές, με χαμηλούς μισθούς, μεγάλη ακρίβεια και κόστος ζωής και μεγάλη μερίδα της κοινωνίας σε απόγνωση. Και εκόντες-άκοντες δημιουργούμε τα πλεονάσματα και την ανάπτυξη που τόσο πολύ αρέσει στο ΔΝΤ και τους δανειστές!