Δανάη Μπάρκα: Οι φωτογραφίες από το πάρτι πριν από τον γάμο της
Δανάη Μπάρκα: Οι φωτογραφίες από το πάρτι πριν από τον γάμο της
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια πόζαρε με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου και αγαπημένα της πρόσωπα
Λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, η Δανάη Μπάρκα και ο σύντροφός της, Φάνης Μπότσης διοργάνωσαν ένα πάρτι για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Το ζευγάρι που αναμένεται να παντρευτεί το Σάββατο 13 Ιουνίου, γιόρτασε το βράδυ της Παρασκευής παρουσία φίλων και συγγενών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η μητέρα της ηθοποιού και παρουσιάστριας, Βίκυ Σταυροπούλου.
Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media ο Άρης Καβατζίκης, κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες με τη Δανάη Μπάρκα να φοράει ένα λευκό μακρύ φόρεμα και να χαμογελάει στο πλευρό των καλεσμένων της. «Αγάπη μας νύφη» έγραψε ο δημοσιογράφος πάνω σε ένα Instagram story.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Δανάη Μπάρκα έχει αναφέρει όλο αυτό το διάστημα πως δεν είχε άγχος για τις ετοιμασίες του γάμου της. Σε βίντεο που ανάρτησε πρόσφατα στα social media εμφανίστηκε να χορεύει λίγο πριν από την πρόβα νυφικού της το «ωραία που είναι η νύφη μας».
Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης δήλωσε χαρούμενος με την εξέλιξη στην προσωπική ζωή της. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο ευχάριστο γεγονός και αποκάλυψε ότι εκείνος και ο πατέρας της θα τη συνοδεύσουν στην εκκλησία και θα την παραδώσουν στον γαμπρό. Η Δανάη Μπάρκα είχε μιλήσει άλλωστε στο παρελθόν για το δέσιμό της με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, δηλώνοντας ότι είναι κάτι παραπάνω από πατέρας.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τον γάμο της. «Διάφοροι με ρωτάνε και λέω πως είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η Δανάη είναι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη. Δηλαδή έναν έρωτα. Από κει και πέρα, ο γάμος είναι κάτι που έχω πάντα στο μυαλό μου σαν κάτι δευτερεύον. Θα τη συνοδεύσω και εγώ και ο μπαμπάς της στην εκκλησία, ίσως», είπε.
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δεν κάνει συχνά κοινές αναρτήσεις με τον σύντροφό της. Στις 6 Ιανουαρίου ανάρτησε μία φωτογραφία τους στα social media, θέλοντας να του ευχηθεί δημόσια για την ονομαστική του εορτή. Στο στιγμιότυπο το ζευγάρι πόζαρε πιασμένο αγκαζέ, χαμογελώντας στον φακό.
Το ζευγάρι που αναμένεται να παντρευτεί το Σάββατο 13 Ιουνίου, γιόρτασε το βράδυ της Παρασκευής παρουσία φίλων και συγγενών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η μητέρα της ηθοποιού και παρουσιάστριας, Βίκυ Σταυροπούλου.
Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media ο Άρης Καβατζίκης, κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες με τη Δανάη Μπάρκα να φοράει ένα λευκό μακρύ φόρεμα και να χαμογελάει στο πλευρό των καλεσμένων της. «Αγάπη μας νύφη» έγραψε ο δημοσιογράφος πάνω σε ένα Instagram story.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Δανάη Μπάρκα έχει αναφέρει όλο αυτό το διάστημα πως δεν είχε άγχος για τις ετοιμασίες του γάμου της. Σε βίντεο που ανάρτησε πρόσφατα στα social media εμφανίστηκε να χορεύει λίγο πριν από την πρόβα νυφικού της το «ωραία που είναι η νύφη μας».
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τον γάμο της. «Διάφοροι με ρωτάνε και λέω πως είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η Δανάη είναι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη. Δηλαδή έναν έρωτα. Από κει και πέρα, ο γάμος είναι κάτι που έχω πάντα στο μυαλό μου σαν κάτι δευτερεύον. Θα τη συνοδεύσω και εγώ και ο μπαμπάς της στην εκκλησία, ίσως», είπε.
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δεν κάνει συχνά κοινές αναρτήσεις με τον σύντροφό της. Στις 6 Ιανουαρίου ανάρτησε μία φωτογραφία τους στα social media, θέλοντας να του ευχηθεί δημόσια για την ονομαστική του εορτή. Στο στιγμιότυπο το ζευγάρι πόζαρε πιασμένο αγκαζέ, χαμογελώντας στον φακό.
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