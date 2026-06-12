Νέα βίντεο με UFO έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση Τραμπ - Περιλαμβάνονται και απόρρητοι φάκελοι της CIA, δείτε βίντεο
Νέα βίντεο με UFO έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση Τραμπ - Περιλαμβάνονται και απόρρητοι φάκελοι της CIA, δείτε βίντεο
Η τρίτη δέσμη των αποχαρακτηρισμένων απόρρητων αρχείων αποτελείται από 72 υποθέσεις
Στη δημοσιότητα έδωσε η κυβέρνηση Τραμπ την τρίτη δέσμη αποχαρακτηρισμένων απόρρητων αρχείων για τα UFO. Δεκάδες νέα έγγραφα, φωτογραφίες και βίντεο περιλαμβάνονται στο αρχείο της κυβέρνησης σχετικά με τις ανεξήγητες θεάσεις.
Το υλικό, όπως και τις προηγούμενες δύο φορές, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολέμου και περιλαμβάνει 72 υποθέσεις.
Να σημειωθεί, πως στην συγκεκριμένη δημοσιοποίηση αρχείων περιλαμβάνονται και απόρρητοι φάκελοι της CIA οι οποίοι αναφέρονται σε μυστηριώδεις θεάσεις χωρίς όμως να δίνεται κάποιο βίντεο.
Αναλυτικά οι περιγραφές τους
Οκτώβριος 2024: Τον Οκτώβριο του 2024, περίπου στις 18:51 τοπική ώρα στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ένας αυτόπτης μάρτυρας παρατήρησε μια πηγή φωτός κάτω από τον ορίζοντα, η οποία αιωρούνταν πάνω από μια λίμνη σε εκτιμώμενη απόσταση 2.700 ποδιών. Το φωτεινό αντικείμενο έμοιαζε με «σφαίρα που έμοιαζε με πλάσμα», η οποία άλλαζε κατά διαστήματα σχήμα και φωτεινότητα. Κατά διαστήματα, η κύρια πηγή φωτός φαινόταν να χωρίζεται σε μικρότερα φωτεινά σημεία. Ένα φωτεινό σημείο κάτω από την κύρια πηγή αιωρούνταν ακριβώς πάνω από το νερό και δεν φαινόταν να ταιριάζει με μια αντανάκλαση στην επιφάνεια. Το αντικείμενο παρέμεινε γενικά ακίνητο για περίπου 45 λεπτά πριν εξαφανιστεί. Ο αυτόπτης μάρτυρας δεν άκουσε κανένα ήχο από τα αντικείμενα. Αυτό το βίντεο τραβήχτηκε από έναν ιδιώτη με ένα iPhone και στη συνέχεια αναλύθηκε και πιστοποιήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, το βίντεο έχει περικοπεί. Εκτός από αυτό το μέτρο προστασίας της ιδιωτικής ζωής, δεν έχουν γίνει επεξεργασίες, βελτιώσεις ή αλλοιώσεις στο οπτικό περιεχόμενο.
Ιούλιος 2025: Τον Ιούλιο του 2025, περίπου στις 21:00 τοπική ώρα στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ένας αυτόπτης μάρτυρας παρατήρησε ένα έντονο φως στην πίσω αυλή του, καθώς πάρκαρε το αυτοκίνητό του επιστρέφοντας από τη δουλειά. Το φως αιωρούνταν περίπου 7,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, κάτω από μια σειρά δέντρων κοντά στο κέντρο της πίσω αυλής του, σε εκτιμώμενη απόσταση 27 μέτρων. Ο αυτόπτης μάρτυρας βγήκε για λίγο από το όχημά του πριν πάρει το τηλέφωνό του για να καταγράψει το συμβάν. Ο/η σύζυγος του αυτόπτη μάρτυρα βγήκε έξω για να εκτιμήσει την κατάσταση. Ο/η σύζυγος είδε επίσης το φως, περιγράφοντάς το ως μια «λαμπερή κόκκινη σφαίρα» διαμέτρου περίπου ενός μέτρου. Το κέντρο της κόκκινης σφαίρας φαινόταν να είναι ένας λευκός «ήλιος» περίπου στο μέγεθος μιας μπάλας μπάσκετ. Η σφαίρα ανέβηκε αργά και κινήθηκε προς τα αριστερά, και οι δύο αυτόπτες μάρτυρες παρατήρησαν μια δεύτερη, πανομοιότυπη σφαίρα, να αιωρείται πάνω από την άλλη σφαίρα. Ο αυτόπτης μάρτυρας άρχισε να καταγράφει το περιστατικό χρησιμοποιώντας ένα iPhone 14 Pro Max, τραβώντας το υλικό που εμφανίζεται σε αυτό το βίντεο. Καθώς ο αυτόπτης μάρτυρας άρχισε να καταγράφει, οι σφαίρες κινήθηκαν μαζί προς τα δυτικά πάνω από μια κοντινή γραμμή δέντρων. Οι μάρτυρες περιέγραψαν την κίνηση των σφαιρών ως αθόρυβη και ομαλή, και ότι κινούνταν σε συγχρονισμό, σαν να πετούσαν σε σχηματισμό ή να ήταν δεμένες μεταξύ τους. Καθώς οι σφαίρες χάθηκαν από το οπτικό πεδίο, και οι δύο αυτόπτες μάρτυρες τις είδαν να φαίνονται να συγχωνεύονται. Οι αυτόπτες μάρτυρες εκτίμησαν ότι οι σφαίρες κινήθηκαν από την αρχική τους θέση πριν εξαφανιστούν από το οπτικό τους πεδίο σε μια εκτιμώμενη απόσταση 75 μέτρων.
Νοέμβριος 2021: Τον Νοέμβριο του 2021, περίπου στις 05:00 τοπική ώρα στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ένας αυτόπτης μάρτυρας παρατήρησε μια φωτεινή πηγή κοντά στον ορίζοντα, σε εκτιμώμενη απόσταση 2.000 ποδιών. Η πηγή φωτός εμφανίστηκε αρχικά ως ένα μεμονωμένο έντονα φωτεινό αντικείμενο, προτού διαχωριστεί σε πολλαπλά φώτα που παρουσίαζαν ακανόνιστη περιστροφική κίνηση το ένα σε σχέση με το άλλο. Το αντικείμενο κινήθηκε αργά πλευρικά από αριστερά προς τα δεξιά κατά τη διάρκεια της παρατήρησης. Ο αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε το βίντεο με ένα iPhone 12 Pro που κρατούσε στο χέρι, με αποτέλεσμα να προκληθεί ακούσια κίνηση της κάμερας. Η τοποθεσία ήταν γνωστή στον αυτόπτη μάρτυρα και είναι αραιοκατοικημένη.
Μάρτιος 2022: Τον Μάρτιο του 2022, περίπου στις 19:20 τοπική ώρα στη βορειοανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας αυτόπτης μάρτυρας παρατήρησε δύο φωτεινές κόκκινες πηγές φωτός να αιωρούνται κοντά στον ορίζοντα, σε εκτιμώμενη απόσταση 2.500 ποδιών. Και τα δύο φωτεινά αντικείμενα παρέμειναν γενικά ακίνητα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρατήρησης. Η κάτω πηγή φωτός φαινόταν να περιστρέφεται αργά σε σχέση με την άνω πηγή φωτός, μετακινούμενη από μια φαινομενική θέση στις 6 η ώρα σε μια θέση ελαφρώς πέρα από τις 9 η ώρα. Ο αυτόπτης μάρτυρας δεν άκουσε κανέναν ήχο από τις πηγές φωτός. Ο αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε αυτό το βίντεο χρησιμοποιώντας ένα iPhone 12 Pro σε μια τοποθεσία που του είναι πολύ γνωστή, η οποία είναι αραιοκατοικημένη.
Οκτώβριος 2023: Τα βίντεο αυτά αποτελούν μια καλλιτεχνική αναπαράσταση ενός περιστατικού που αναφέρθηκε κοντά σε μια ευαίσθητη περιοχή εθνικής ασφάλειας στη δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο αφορούσε μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP) και διήρκεσε δύο ημέρες τον Οκτώβριο του 2023. Αυτή η ψηφιακή αναπαράσταση βασίζεται σε μια περιγραφή από πρώτο χέρι που παρέσχε ειδικός πράκτορας των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου. Το FBI προετοίμασε αυτή την ψηφιακή αναπαράσταση κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Πολέμου το 2026.
Το υλικό, όπως και τις προηγούμενες δύο φορές, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολέμου και περιλαμβάνει 72 υποθέσεις.
Να σημειωθεί, πως στην συγκεκριμένη δημοσιοποίηση αρχείων περιλαμβάνονται και απόρρητοι φάκελοι της CIA οι οποίοι αναφέρονται σε μυστηριώδεις θεάσεις χωρίς όμως να δίνεται κάποιο βίντεο.
Τα βίντεο του FBIΤο FBI, από την άλλη, από τον Νοέμβριο του 2021 έως και τον Ιούλιο του 2025 κατέγραψε σε βίντεο 6 περιστατικά στα οποία αποδίδεται ο τίτλος «μυστηριώδεις θεάσεις».
Αναλυτικά οι περιγραφές τους
Οκτώβριος 2024: Τον Οκτώβριο του 2024, περίπου στις 18:51 τοπική ώρα στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ένας αυτόπτης μάρτυρας παρατήρησε μια πηγή φωτός κάτω από τον ορίζοντα, η οποία αιωρούνταν πάνω από μια λίμνη σε εκτιμώμενη απόσταση 2.700 ποδιών. Το φωτεινό αντικείμενο έμοιαζε με «σφαίρα που έμοιαζε με πλάσμα», η οποία άλλαζε κατά διαστήματα σχήμα και φωτεινότητα. Κατά διαστήματα, η κύρια πηγή φωτός φαινόταν να χωρίζεται σε μικρότερα φωτεινά σημεία. Ένα φωτεινό σημείο κάτω από την κύρια πηγή αιωρούνταν ακριβώς πάνω από το νερό και δεν φαινόταν να ταιριάζει με μια αντανάκλαση στην επιφάνεια. Το αντικείμενο παρέμεινε γενικά ακίνητο για περίπου 45 λεπτά πριν εξαφανιστεί. Ο αυτόπτης μάρτυρας δεν άκουσε κανένα ήχο από τα αντικείμενα. Αυτό το βίντεο τραβήχτηκε από έναν ιδιώτη με ένα iPhone και στη συνέχεια αναλύθηκε και πιστοποιήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, το βίντεο έχει περικοπεί. Εκτός από αυτό το μέτρο προστασίας της ιδιωτικής ζωής, δεν έχουν γίνει επεξεργασίες, βελτιώσεις ή αλλοιώσεις στο οπτικό περιεχόμενο.
Ιούλιος 2025: Τον Ιούλιο του 2025, περίπου στις 21:00 τοπική ώρα στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ένας αυτόπτης μάρτυρας παρατήρησε ένα έντονο φως στην πίσω αυλή του, καθώς πάρκαρε το αυτοκίνητό του επιστρέφοντας από τη δουλειά. Το φως αιωρούνταν περίπου 7,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, κάτω από μια σειρά δέντρων κοντά στο κέντρο της πίσω αυλής του, σε εκτιμώμενη απόσταση 27 μέτρων. Ο αυτόπτης μάρτυρας βγήκε για λίγο από το όχημά του πριν πάρει το τηλέφωνό του για να καταγράψει το συμβάν. Ο/η σύζυγος του αυτόπτη μάρτυρα βγήκε έξω για να εκτιμήσει την κατάσταση. Ο/η σύζυγος είδε επίσης το φως, περιγράφοντάς το ως μια «λαμπερή κόκκινη σφαίρα» διαμέτρου περίπου ενός μέτρου. Το κέντρο της κόκκινης σφαίρας φαινόταν να είναι ένας λευκός «ήλιος» περίπου στο μέγεθος μιας μπάλας μπάσκετ. Η σφαίρα ανέβηκε αργά και κινήθηκε προς τα αριστερά, και οι δύο αυτόπτες μάρτυρες παρατήρησαν μια δεύτερη, πανομοιότυπη σφαίρα, να αιωρείται πάνω από την άλλη σφαίρα. Ο αυτόπτης μάρτυρας άρχισε να καταγράφει το περιστατικό χρησιμοποιώντας ένα iPhone 14 Pro Max, τραβώντας το υλικό που εμφανίζεται σε αυτό το βίντεο. Καθώς ο αυτόπτης μάρτυρας άρχισε να καταγράφει, οι σφαίρες κινήθηκαν μαζί προς τα δυτικά πάνω από μια κοντινή γραμμή δέντρων. Οι μάρτυρες περιέγραψαν την κίνηση των σφαιρών ως αθόρυβη και ομαλή, και ότι κινούνταν σε συγχρονισμό, σαν να πετούσαν σε σχηματισμό ή να ήταν δεμένες μεταξύ τους. Καθώς οι σφαίρες χάθηκαν από το οπτικό πεδίο, και οι δύο αυτόπτες μάρτυρες τις είδαν να φαίνονται να συγχωνεύονται. Οι αυτόπτες μάρτυρες εκτίμησαν ότι οι σφαίρες κινήθηκαν από την αρχική τους θέση πριν εξαφανιστούν από το οπτικό τους πεδίο σε μια εκτιμώμενη απόσταση 75 μέτρων.
Νοέμβριος 2021: Τον Νοέμβριο του 2021, περίπου στις 05:00 τοπική ώρα στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ένας αυτόπτης μάρτυρας παρατήρησε μια φωτεινή πηγή κοντά στον ορίζοντα, σε εκτιμώμενη απόσταση 2.000 ποδιών. Η πηγή φωτός εμφανίστηκε αρχικά ως ένα μεμονωμένο έντονα φωτεινό αντικείμενο, προτού διαχωριστεί σε πολλαπλά φώτα που παρουσίαζαν ακανόνιστη περιστροφική κίνηση το ένα σε σχέση με το άλλο. Το αντικείμενο κινήθηκε αργά πλευρικά από αριστερά προς τα δεξιά κατά τη διάρκεια της παρατήρησης. Ο αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε το βίντεο με ένα iPhone 12 Pro που κρατούσε στο χέρι, με αποτέλεσμα να προκληθεί ακούσια κίνηση της κάμερας. Η τοποθεσία ήταν γνωστή στον αυτόπτη μάρτυρα και είναι αραιοκατοικημένη.
Μάρτιος 2022: Τον Μάρτιο του 2022, περίπου στις 19:20 τοπική ώρα στη βορειοανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας αυτόπτης μάρτυρας παρατήρησε δύο φωτεινές κόκκινες πηγές φωτός να αιωρούνται κοντά στον ορίζοντα, σε εκτιμώμενη απόσταση 2.500 ποδιών. Και τα δύο φωτεινά αντικείμενα παρέμειναν γενικά ακίνητα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρατήρησης. Η κάτω πηγή φωτός φαινόταν να περιστρέφεται αργά σε σχέση με την άνω πηγή φωτός, μετακινούμενη από μια φαινομενική θέση στις 6 η ώρα σε μια θέση ελαφρώς πέρα από τις 9 η ώρα. Ο αυτόπτης μάρτυρας δεν άκουσε κανέναν ήχο από τις πηγές φωτός. Ο αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε αυτό το βίντεο χρησιμοποιώντας ένα iPhone 12 Pro σε μια τοποθεσία που του είναι πολύ γνωστή, η οποία είναι αραιοκατοικημένη.
Οκτώβριος 2023: Τα βίντεο αυτά αποτελούν μια καλλιτεχνική αναπαράσταση ενός περιστατικού που αναφέρθηκε κοντά σε μια ευαίσθητη περιοχή εθνικής ασφάλειας στη δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο αφορούσε μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP) και διήρκεσε δύο ημέρες τον Οκτώβριο του 2023. Αυτή η ψηφιακή αναπαράσταση βασίζεται σε μια περιγραφή από πρώτο χέρι που παρέσχε ειδικός πράκτορας των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου. Το FBI προετοίμασε αυτή την ψηφιακή αναπαράσταση κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Πολέμου το 2026.
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