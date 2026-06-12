Ανοιχτά Στενά του Ορμούζ, καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου, ειρήνη και στον Λίβανο: Τι περιλαμβάνει το Μνημόνιο Κατανόησης ΗΠΑ - Ιράν

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, δεν θα αποδεσμευτούν τα παγωμένα κεφάλαια της Τεχεράνης, αν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις: «Είμαστε 80%-85% βέβαιοι ότι το Μνημόνιο Κατανόησης θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες»

Οι όροι του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν περιλαμβάνουν την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.



Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται τον αξιωματούχο, το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα καταστραφεί επιτόπου και στη συνέχεια θα μεταφερθεί εκτός της χώρας. Οι όροι περιλαμβάνουν επίσης καθεστώς επιθεωρήσεων, για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη εφαρμογή της συμφωνίας.



Το Ιράν, εφόσον συμμορφωθεί, θα απαλλαγεί από τις οικονομικές πιέσεις, μεταξύ άλλων με το ξεπάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων και την άρση των κυρώσεων, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. «Οι Ιρανοί δεν λαμβάνουν τίποτα με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ή με την ίδια τη διαπραγμάτευση», τόνισε.



«Ανταμείβονται οικονομικά για τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία. Επομένως, αν παραδώσουν το πυρηνικό υλικό όπως υποσχέθηκαν, θα λάβουν κάτι. Αν αποσυναρμολογήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα ή τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις, θα πάρουν κάτι άλλο» δήλωσε ο αξιωματούχος.



«Δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα, μέχρι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά. Δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων από το Ιράν» είπε και πρόσθεσε: «Αυτό είναι που έχουν συμφωνήσει. Πρόκειται για μια συμφωνία που βασίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων».



Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για την επίλυση της διαμάχης τους, δήλωσε ακόμη και πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει να υπογράψει συμφωνία τις επόμενες ημέρες.



«Η διαπραγματευτική ομάδα μας έχει φέρει σε πολύ καλή θέση, αλλά ας δούμε, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον τερματισμό, αλλά είμαστε πολύ κοντά», δήλωσε.



Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι συμφωνηθέντες όροι εκπληρώνουν τους βασικούς στόχους του Ντόναλντ Τραμπ και πως, πλέον, οι Αμερικανοί είναι κατά 80%-85% βέβαιοι ότι το Μνημόνιο Κατανόησης θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες.



«Η ευρεία περιφερειακή ειρηνευτική συμφωνία περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της ακτής του Κόλπου και το Ισραήλ» τόνισε ακόμη ο αξιωματούχος, δηλώνοντας ότι είναι βέβαιοι ότι οι σύμμαχοι «θα συμμετάσχουν», τονίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Εάν το Ιράν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, «δεν θα περίμενα από τους Ισραηλινούς να μην απαντήσουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Όσο για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην εφαρμογή της συμφωνίας, εξήγησε: «Το ιρανικό σύστημα είναι πολύ περίπλοκο. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην ιρανική ηγεσία θέλουν να υπογράψουν τη συμφωνία -αλλά όχι όλοι».