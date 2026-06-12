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Γάμος υπερπαραγωγή στο Λαγονήσι για τον Χρήστο Αποστολόπουλο και την Εβίνα Τσακίρη, δείτε βίντεο από το γλέντι
Γάμος υπερπαραγωγή στο Λαγονήσι για τον Χρήστο Αποστολόπουλο και την Εβίνα Τσακίρη, δείτε βίντεο από το γλέντι
Το μυστήριο τελέστηκε στο ιδιωτικό εκκλησάκι της οικογένειας Αποστολόπουλου, το οποίο βρίσκεται μέσα στο εντυπωσιακό κτήμα τους στο Λαγονήσι - Υψηλοί προσκεκλημένοι στη δεξίωση
Έναν λαμπερό γάμο με εκατοντάδες προσκεκλημένους έκαναν απόψε στο Λαγονήσι ο Χρήστος Αποστολόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, και η δικηγόρος Εβίνα Τσακίρη.
Το μυστήριο τελέστηκε στο ιδιωτικό εκκλησάκι της οικογένειας Αποστολόπουλου, το οποίο βρίσκεται μέσα στο εντυπωσιακό κτήμα τους στο Λαγονήσι. Αμέσως μετά ακολούθησε η δεξίωση, σε ένα σκηνικό που συνδύαζε κομψότητα και πολυτέλεια.
Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο Δημήτρης Σταματόπουλος, ξάδελφος του γαμπρού και σκηνοθέτης της Κατερίνας Καινούργιου, καθώς και ο αδερφός του γαμπρού και πρόεδρος του ΔΣ του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Βασίλης Αποστολόπουλος.
Στη δεξίωση έδωσαν το «παρών» περίπου 700 καλεσμένοι από τον επιχειρηματικό, κοινωνικό και επαγγελματικό κόσμο. Την επιμέλεια της δεξίωσης και του ιδιαίτερα προσεγμένου «art de la table» είχε η Φαίη Βαλίδη.
Το νυφικό έφερε την υπογραφή της Σήλιας Κριθαριώτη, ενώ τις μπομπονιέρες επιμελήθηκε η Νίκη Καποπούλου του The Art Dose, σε συνεργασία με την καλλιτέχνιδα Κλημεντίνη. Πρόκειται για ένα πορσελάνινο δισκάκι, σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη βραδιά, το οποίο προσφέρθηκε ως αναμνηστικό στους καλεσμένους.
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς ανέλαβε η Δέσποινα Βανδή.
Δείτε βίντεο
Δείτε φωτογραφίες από τον γάμο
Το μυστήριο τελέστηκε στο ιδιωτικό εκκλησάκι της οικογένειας Αποστολόπουλου, το οποίο βρίσκεται μέσα στο εντυπωσιακό κτήμα τους στο Λαγονήσι. Αμέσως μετά ακολούθησε η δεξίωση, σε ένα σκηνικό που συνδύαζε κομψότητα και πολυτέλεια.
Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο Δημήτρης Σταματόπουλος, ξάδελφος του γαμπρού και σκηνοθέτης της Κατερίνας Καινούργιου, καθώς και ο αδερφός του γαμπρού και πρόεδρος του ΔΣ του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Βασίλης Αποστολόπουλος.
Στη δεξίωση έδωσαν το «παρών» περίπου 700 καλεσμένοι από τον επιχειρηματικό, κοινωνικό και επαγγελματικό κόσμο. Την επιμέλεια της δεξίωσης και του ιδιαίτερα προσεγμένου «art de la table» είχε η Φαίη Βαλίδη.
Το νυφικό έφερε την υπογραφή της Σήλιας Κριθαριώτη, ενώ τις μπομπονιέρες επιμελήθηκε η Νίκη Καποπούλου του The Art Dose, σε συνεργασία με την καλλιτέχνιδα Κλημεντίνη. Πρόκειται για ένα πορσελάνινο δισκάκι, σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη βραδιά, το οποίο προσφέρθηκε ως αναμνηστικό στους καλεσμένους.
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς ανέλαβε η Δέσποινα Βανδή.
Δείτε βίντεο
Δείτε φωτογραφίες από τον γάμο
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