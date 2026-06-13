Αλέξης Γεωργούλης: Θέλω να δω τη Βίκυ Σταυροπούλου όταν θα ακούει τη λέξη γιαγιά - Τι είπε για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα

Παράλληλα, ο

ηθοποιός

μίλησε και για τις δυσκολίες της μετακίνησής του προς τον γάμο, σημειώνοντας ότι μετά

την παράσταση στο θέατρο Άλσος

θα χρειαστεί να

μεταφερθεί

σ

τη Μεσσηνία: «





Το Σάββατο 13 Ιουνίου, η ηθοποιός και παρουσιάστρια έκανε ένα





».Το Σάββατο 13 Ιουνίου, η ηθοποιός και παρουσιάστρια έκανε ένα πάρτι πριν από τον γάμο της , στο οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων η μητέρα της και ο Άρης Καβατζίκης, ο οποίος ανάρτησε φωτογραφικό υλικό στα social media. Στις εικόνες, η Δανάη Μπάρκα εμφανίστηκε να φοράει ένα λευκό μακρύ φόρεμα και να χαμογελάει στο πλευρό των καλεσμένων της.

Μετά το θέατρο, θα πρέπει να κατευθυνθούμε προς τα κάτω. Τώρα πώς θα είμαστε κιόλας; Γιατί άμα είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, βαριέμαι να οδηγώ. Πρέπει να οδηγήσει κάποιος άλλος. Αν προσφέρεται κανείς να μας πάει, άμα θέλει να οδηγήσει, να με πάρει και μένα μαζί. Δεν ξέρω καν πού είναι η εκκλησία. GPS δεν το έχω πάρει ακόμα