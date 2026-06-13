Αλέξης Γεωργούλης: Θέλω να δω τη Βίκυ Σταυροπούλου όταν θα ακούει τη λέξη γιαγιά - Τι είπε για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα
Αλέξης Γεωργούλης: Θέλω να δω τη Βίκυ Σταυροπούλου όταν θα ακούει τη λέξη γιαγιά - Τι είπε για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα
Όταν συναντηθήκαμε πρώτη φορά με τη Δανάη, ήταν πολύ μικρούλα και τώρα είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος, είπε ο ηθοποιός
Με αφορμή τον επικείμενο γάμο της Δανάης Μπάρκα, ο Αλέξης Γεωργούλης έκανε ένα σχόλιο για τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου εκφράζοντας την επιθυμία του να δει την αντίδρασή της στο ενδεχόμενο να ακούσει τη λέξη «γιαγιά».
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» που προβλήθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου, μιλώντας τόσο για τον γάμο της ηθοποιού και παρουσιάστριας με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση, ο οποίος θα γίνει στη στη Μεσσηνία, αλλά και για τη σχέση του με τη μητέρα της.
Ο Αλέξης Γεωργούλης αρχικά επιβεβαίωσε ότι θα βρεθεί στο μυστήριο και στη συνέχεια εξέφρασε την επιθυμία του να αποκτήσει η Βίκυ Σταυροπούλου ένα εγγόνι. Όπως είπε: «Όταν συναντηθήκαμε πρώτη φορά με τη Δανάη, ήταν πολύ μικρούλα. Και τώρα που έχει φτιάξει τον χαρακτήρα της, είναι γυναίκα, άνθρωπος ολοκληρωμένος, έχει την καριέρα της, τα πάντα. Και λες “κοίταξε να δεις τώρα” πώς παρακολουθείς έναν άνθρωπο που μεγαλώνει. Θέλω να πω “γιαγιά” κάποια στιγμή τη Βίκυ Σταυροπούλου. Μάλλον να τη δω, όταν θα ακούει τη λέξη “γιαγιά”».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ο ηθοποιός μίλησε και για τις δυσκολίες της μετακίνησής του προς τον γάμο, σημειώνοντας ότι μετά την παράσταση στο θέατρο Άλσος θα χρειαστεί να μεταφερθεί στη Μεσσηνία: «Μετά το θέατρο, θα πρέπει να κατευθυνθούμε προς τα κάτω. Τώρα πώς θα είμαστε κιόλας; Γιατί άμα είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, βαριέμαι να οδηγώ. Πρέπει να οδηγήσει κάποιος άλλος. Αν προσφέρεται κανείς να μας πάει, άμα θέλει να οδηγήσει, να με πάρει και μένα μαζί. Δεν ξέρω καν πού είναι η εκκλησία. GPS δεν το έχω πάρει ακόμα».
Το Σάββατο 13 Ιουνίου, η ηθοποιός και παρουσιάστρια έκανε ένα πάρτι πριν από τον γάμο της, στο οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων η μητέρα της και ο Άρης Καβατζίκης, ο οποίος ανάρτησε φωτογραφικό υλικό στα social media. Στις εικόνες, η Δανάη Μπάρκα εμφανίστηκε να φοράει ένα λευκό μακρύ φόρεμα και να χαμογελάει στο πλευρό των καλεσμένων της.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» που προβλήθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου, μιλώντας τόσο για τον γάμο της ηθοποιού και παρουσιάστριας με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση, ο οποίος θα γίνει στη στη Μεσσηνία, αλλά και για τη σχέση του με τη μητέρα της.
Ο Αλέξης Γεωργούλης αρχικά επιβεβαίωσε ότι θα βρεθεί στο μυστήριο και στη συνέχεια εξέφρασε την επιθυμία του να αποκτήσει η Βίκυ Σταυροπούλου ένα εγγόνι. Όπως είπε: «Όταν συναντηθήκαμε πρώτη φορά με τη Δανάη, ήταν πολύ μικρούλα. Και τώρα που έχει φτιάξει τον χαρακτήρα της, είναι γυναίκα, άνθρωπος ολοκληρωμένος, έχει την καριέρα της, τα πάντα. Και λες “κοίταξε να δεις τώρα” πώς παρακολουθείς έναν άνθρωπο που μεγαλώνει. Θέλω να πω “γιαγιά” κάποια στιγμή τη Βίκυ Σταυροπούλου. Μάλλον να τη δω, όταν θα ακούει τη λέξη “γιαγιά”».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ο ηθοποιός μίλησε και για τις δυσκολίες της μετακίνησής του προς τον γάμο, σημειώνοντας ότι μετά την παράσταση στο θέατρο Άλσος θα χρειαστεί να μεταφερθεί στη Μεσσηνία: «Μετά το θέατρο, θα πρέπει να κατευθυνθούμε προς τα κάτω. Τώρα πώς θα είμαστε κιόλας; Γιατί άμα είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, βαριέμαι να οδηγώ. Πρέπει να οδηγήσει κάποιος άλλος. Αν προσφέρεται κανείς να μας πάει, άμα θέλει να οδηγήσει, να με πάρει και μένα μαζί. Δεν ξέρω καν πού είναι η εκκλησία. GPS δεν το έχω πάρει ακόμα».
Το Σάββατο 13 Ιουνίου, η ηθοποιός και παρουσιάστρια έκανε ένα πάρτι πριν από τον γάμο της, στο οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων η μητέρα της και ο Άρης Καβατζίκης, ο οποίος ανάρτησε φωτογραφικό υλικό στα social media. Στις εικόνες, η Δανάη Μπάρκα εμφανίστηκε να φοράει ένα λευκό μακρύ φόρεμα και να χαμογελάει στο πλευρό των καλεσμένων της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα