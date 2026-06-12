Ο Μασκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη, η μετοχή της Space X έκλεισε με άνοδο 19,34% στο ντεμπούτο της στη Wall Street

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τη διαδικασία, μεγάλες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, κρατικά επενδυτικά ταμεία του Κόλπου, hedge funds και ιδιώτες επενδυτές διεκδίκησαν συμμετοχή στο IPO. Οι εντολές από μεμονωμένους επενδυτές ξεπέρασαν τα 100 δισ. δολάρια, με σημαντικό μέρος των μετοχών να κατευθύνεται στη λιανική επενδυτική βάση.Η είσοδος της SpaceX στον Nasdaq έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Wall Street, καθώς οι μετοχές εταιρειών με πολύ υψηλές αποτιμήσεις, που κατέγραψαν θεαματική άνοδο τον τελευταίο χρόνο, παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω ανησυχιών ότι η αγορά έχει υπερθερμανθεί.Για τον λόγο αυτό, η πορεία της SpaceX τις επόμενες συνεδριάσεις αντιμετωπίζεται ως κρίσιμο τεστ για την όρεξη των επενδυτών απέναντι σε τεράστιες εισαγωγές εταιρειών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Το αποτέλεσμα θα παρακολουθηθεί στενά και από άλλους μεγάλους παίκτες του κλάδου, καθώς η Anthropic, δημιουργός του Claude, και η OpenAI, εταιρεία πίσω από το ChatGPT, φέρονται να σχεδιάζουν τις δικές τους μελλοντικές δημόσιες εγγραφές.Η SpaceX μετατρέπεται έτσι από μία εταιρεία που για χρόνια λειτουργούσε κυρίως με ιδιωτικά κεφάλαια και κρατικά συμβόλαια σε έναν από τους μεγαλύτερους εισηγμένους ομίλους παγκοσμίως, με δραστηριότητες που εκτείνονται από τις εκτοξεύσεις πυραύλων και το δορυφορικό ίντερνετ Starlink έως ευρύτερα σχέδια στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Το ντεμπούτο της δεν είναι απλώς ένα ακόμη χρηματιστηριακό γεγονός· είναι μια δοκιμασία για το αν η Wall Street παραμένει διατεθειμένη να πληρώνει εξαιρετικά υψηλές αποτιμήσεις για εταιρείες που υπόσχονται να διαμορφώσουν την επόμενη τεχνολογική εποχή.