Ο Μασκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη, η μετοχή της Space X έκλεισε με άνοδο 19,34% στο ντεμπούτο της στη Wall Street
Ο Μασκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη, η μετοχή της Space X έκλεισε με άνοδο 19,34% στο ντεμπούτο της στη Wall Street
Ο Έλον Μασκ υποσχέθηκε να μεταφέρει ανθρώπους στον Άρη - Η μετοχή άνοιξε στα 150 δολάρια, σημείωσε άνοδο έως και 176,52$ κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και έκλεισε στα 161,11$. - Η αποτίμηση της εταιρείας του Έλον Μασκ κινείται πλέον κοντά στα 2 τρισ. δολάρια
Οι μετοχές της SpaceX κατέγραψαν ισχυρά κέρδη κατά το ντεμπούτο τους στη Wall Street, ανεβάζοντας την χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας πάνω από τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια και κάνοντας τον Έλον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον πλανήτη!
Η SpaceX άνοιξε στα 150 δολάρια ανά μετοχή, σημείωσε άνοδο έως και 176,52 δολάρια κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και έκλεισε στα 161,11 δολάρια. Οι μετοχές μείωσαν κάποια κέρδη ενόψει του κλεισίματος, αλλά έκλεισαν με άνοδο 19,34% από την τιμή-στόχο της IPO των 135 δολαρίων.
Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) ήταν επιτυχής, ανέφεραν οι αναλυτές, δεδομένων των υγιών κερδών, της περιορισμένης μεταβλητότητας και της ρεκόρ δραστηριότητας και ζήτησης από τους ιδιώτες επενδυτές. Η SpaceX είναι πλέον η έκτη μεγαλύτερη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Έλον Μασκ και η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος επιχειρησιακών λειτουργιών (COO) της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, χτύπησαν το καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης την Παρασκευή, με τον Μασκ να βρίσκεται στο Τέξας και τη Σότγουελ στο Nasdaq της Νέας Υόρκης. Ο ιδιοκτήτης της SpaceX που έδωσε το σύνθημα της εκκίνησης σήμερα για την ιστορική είσοδο στο Χρηματιστήριο της αεροδιαστημικής εταιρείας, υποσχέθηκε να μεταφέρει τους ανθρώπους στον πλανήτη Άρη.
«Η SpaceX θέλει να μπορέσει να σας μεταφέρει στη Σελήνη, στον Άρη και τελικά ακόμα πιο μακριά και είμαι πεπεισμένος πως μαζί με την απίστευτη ομάδα που διαθέτουμε εδώ στη SpaceX, θα το καταφέρουμε για εσάς» δήλωσε ο Μασκ, από την έδρα της εταιρείας, στο Στάρμπεϊς (Τέξας), στιγμές πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στη Wall Street.
Ο Έλον Μασκ, μιλώντας από το Starbase στο Τέξας πριν από το άνοιγμα της αγοράς, χαρακτήρισε δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι «μια μικρή εταιρεία» φτάνει πλέον να εισάγεται στο χρηματιστήριο μέσω του μεγαλύτερου IPO στην ιστορία. Με το γνωστό του ύφος, πρόσθεσε ότι αν κάποιος του έλεγε πως θα συνέβαινε αυτό, θα θεωρούσε ότι «πρέπει να καπνίζει πολύ καλό κρακ», καθώς πίστευε πως η εταιρεία θα αποτύχει.
Η κίνηση της αγοράς ήταν «σύμφωνη με τις προσδοκίες», δήλωσε ο David Fetherstonhaugh, εκτελεστικός αντιπρόεδρος επενδύσεων στη VistaShares.
Η SpaceX άνοιξε στα 150 δολάρια ανά μετοχή, σημείωσε άνοδο έως και 176,52 δολάρια κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και έκλεισε στα 161,11 δολάρια. Οι μετοχές μείωσαν κάποια κέρδη ενόψει του κλεισίματος, αλλά έκλεισαν με άνοδο 19,34% από την τιμή-στόχο της IPO των 135 δολαρίων.
Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) ήταν επιτυχής, ανέφεραν οι αναλυτές, δεδομένων των υγιών κερδών, της περιορισμένης μεταβλητότητας και της ρεκόρ δραστηριότητας και ζήτησης από τους ιδιώτες επενδυτές. Η SpaceX είναι πλέον η έκτη μεγαλύτερη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Έλον Μασκ και η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος επιχειρησιακών λειτουργιών (COO) της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, χτύπησαν το καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης την Παρασκευή, με τον Μασκ να βρίσκεται στο Τέξας και τη Σότγουελ στο Nasdaq της Νέας Υόρκης. Ο ιδιοκτήτης της SpaceX που έδωσε το σύνθημα της εκκίνησης σήμερα για την ιστορική είσοδο στο Χρηματιστήριο της αεροδιαστημικής εταιρείας, υποσχέθηκε να μεταφέρει τους ανθρώπους στον πλανήτη Άρη.
Elon Musk and SpaceX rang the Nasdaq opening bell in New York City and Texas hours before shares of the company are set to make their debut in the world's biggest IPO. READ: https://t.co/1PIj0vEYq3 pic.twitter.com/vM7RevrXoW— Reuters Business (@ReutersBiz) June 12, 2026
Follow today’s $SPCX events → https://t.co/xwwzZlEt1o— SpaceX (@SpaceX) June 12, 2026
Ο Έλον Μασκ, μιλώντας από το Starbase στο Τέξας πριν από το άνοιγμα της αγοράς, χαρακτήρισε δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι «μια μικρή εταιρεία» φτάνει πλέον να εισάγεται στο χρηματιστήριο μέσω του μεγαλύτερου IPO στην ιστορία. Με το γνωστό του ύφος, πρόσθεσε ότι αν κάποιος του έλεγε πως θα συνέβαινε αυτό, θα θεωρούσε ότι «πρέπει να καπνίζει πολύ καλό κρακ», καθώς πίστευε πως η εταιρεία θα αποτύχει.
June 12, 2026«Αν εξετάσετε την αρχική ζήτηση για τις μετοχές, νομίζω ότι αυτό ήταν στην πραγματικότητα το πιθανό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Χάουαρντ Τσαν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Kurv Investment Management. Η Kurv Investment Management σχεδιάζει να λανσάρει ένα ETF με έκθεση στην SpaceX τον Ιούνιο.
Η κίνηση της αγοράς ήταν «σύμφωνη με τις προσδοκίες», δήλωσε ο David Fetherstonhaugh, εκτελεστικός αντιπρόεδρος επενδύσεων στη VistaShares.
Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τη διαδικασία, μεγάλες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, κρατικά επενδυτικά ταμεία του Κόλπου, hedge funds και ιδιώτες επενδυτές διεκδίκησαν συμμετοχή στο IPO. Οι εντολές από μεμονωμένους επενδυτές ξεπέρασαν τα 100 δισ. δολάρια, με σημαντικό μέρος των μετοχών να κατευθύνεται στη λιανική επενδυτική βάση.
Η είσοδος της SpaceX στον Nasdaq έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Wall Street, καθώς οι μετοχές εταιρειών με πολύ υψηλές αποτιμήσεις, που κατέγραψαν θεαματική άνοδο τον τελευταίο χρόνο, παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω ανησυχιών ότι η αγορά έχει υπερθερμανθεί.
Για τον λόγο αυτό, η πορεία της SpaceX τις επόμενες συνεδριάσεις αντιμετωπίζεται ως κρίσιμο τεστ για την όρεξη των επενδυτών απέναντι σε τεράστιες εισαγωγές εταιρειών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Το αποτέλεσμα θα παρακολουθηθεί στενά και από άλλους μεγάλους παίκτες του κλάδου, καθώς η Anthropic, δημιουργός του Claude, και η OpenAI, εταιρεία πίσω από το ChatGPT, φέρονται να σχεδιάζουν τις δικές τους μελλοντικές δημόσιες εγγραφές.
Η SpaceX μετατρέπεται έτσι από μία εταιρεία που για χρόνια λειτουργούσε κυρίως με ιδιωτικά κεφάλαια και κρατικά συμβόλαια σε έναν από τους μεγαλύτερους εισηγμένους ομίλους παγκοσμίως, με δραστηριότητες που εκτείνονται από τις εκτοξεύσεις πυραύλων και το δορυφορικό ίντερνετ Starlink έως ευρύτερα σχέδια στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Το ντεμπούτο της δεν είναι απλώς ένα ακόμη χρηματιστηριακό γεγονός· είναι μια δοκιμασία για το αν η Wall Street παραμένει διατεθειμένη να πληρώνει εξαιρετικά υψηλές αποτιμήσεις για εταιρείες που υπόσχονται να διαμορφώσουν την επόμενη τεχνολογική εποχή.
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