Εφυγε για να γυρίσει… ώσπου να φύγει… Οριστικά

Οταν έχεις να κάνεις με τετράκις απορριφθέντα πολιτικό, επιχειρούντα την αναπαλαίωσή του, αναρωτιέσαι: Γιατί, ρε παιδάκι μου, εγκατέλειψες αστόργως, το τέκνο σου, ΣΥΡΙΖΑ; Εφυγες από τη Βουλή, χάνοντας και έντεκα μισθούς. Γίνεται να μην ανησυχώ, σφόδρα, πώς τα βγάζει πέρα;Θηριώδη τα έξοδα: γραφεία, γραμματείες, υποστηρικτικό προσωπικό, ασφάλεια, αυτοκίνητα, βενζίνες, μετακινήσεις, ξενοδοχεία, επώνυμα λινά σακάκια, διαφήμιση -προβολή λέγεται στην πολιτική-, βιντεάκια, ακόμη και… μίσθωση τρολ. Εντελώς μεταξύ μας, τον θαυμάζω. Ξέρετε σε ποια εργώδη διαδικασία υποβλήθηκε -άμουσος ων και αγεωμέτρητος- υπαγορεύοντας μια «Οδύσσεια» εκατοντάδων σελίδων για να χρησιμοποιηθεί ως όχημα της επιστροφής του; Τι να σου κάνει κι αυτός. Μήπως ξέρει κι άλλη δουλειά να κάνει; Ο Μαραντζίδης έγινε ghostwriter¹; Ποια «δουλειά» είναι ντροπή…Αν με ρωτούσε ο Αλέξης -που δεν με ρώτησε-, θα του έλεγα: Χρειάζεται να αποστείς του ΣΥΡΙΖΑ; Εφάρμοσε, σε παραλλαγή, το colpo grosso -Σεπτέμβρης 2015-, τότε που πέταξες έξω την αριστερή σου πτέρυγα σαν σαβούρα: Ζωή Κωνσταντοπούλου, Παναγιώτη Λαφαζάνη, Θανάση Πετράκο και λοιπούς αντιστασιακούς για την καταψήφιση του μνημονίου σου. Αυτό που εσύ έσκιζες. Τις προάλλες, είδα τον Παναγιώτη, σαν χαμένο, να τριγυρνά στο Σύνταγμα κρατώντας σφικτά τη φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ. Τον λυπήθηκα. Να σκεφτώ τον ατυχή Φάμελλο στον ΣΥΡΙΖΑ που πνέει τα λοίσθια ή την εξαερωθείσα Νέα Αριστερά; Ο Τσίπρας διαγουμίζει την όλη Αριστερά μαζεύοντας κουρέλια που, ακόμη, τραγουδάνε. Διεκδικώντας την επιστροφή του. Μεγαλειώδης η αίσθηση της σπουδαιότητάς του και τερατώδης η έλλειψη ενσυναίσθησης, ευθυκρισίας και υπευθυνότητας. Πάντα οι άλλοι φταίνε! ΔΕΝ υπολόγισε, ο νάρκισσος, ότι ανακαλεί στους πολίτες τα δεινά που επισώρευσε…Ακούοντας οι παριστάμενοι, στο Θησείο, το όνομα ΕΛΑΣ, σκιάχτηκαν. Ηταν και νύχτα. Τι να σου κάνει η λευκοντυμένη, 10χρονη Ηρα -δίκην Αννούλας του Ανδρέα Παπανδρέου-, παραδίδοντας φάκελο, με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ; Αφού κι ο Τσίπρας… εξεπλάγη! (Γέλια.) ΕΛΑΣ; «ΕΛΛΑΣ - Ελλήνων Χριστιανών»; Ο προφορικός λόγος δεν σημειώνει την εκφορά της λέξης με δύο ή ένα λάμδα. Παραβλέπω τις εθνικοσοσιαλιστικές κορώνες στον λόγο του με οσμή ελέγχου αρμών της εξουσίας. Πώς να αποδοθεί το «χριστιανός» σε έναν δεδηλωμένο άθεο; Αμαρτία είναι. Η παράκλησή του, 8 Αυγούστου 2014, προς τους Αγιορείτες πατέρες να μείνει μόνος στο Ιερό του Πρωτάτου, ενώπιον της Παναγίας «Αξιον εστί» -υπαινιχθείς ότι ήθελε να προσευχηθεί-, ήταν ατυχής προεκλογική σκηνοθεσία. Δικοί του, τον είπαν θεομπαίχτη.Δεν αποτολμώ να θεωρήσω την επιλογή της ονομασίας ΕΛΑΣ, έκφραση σεβασμού, αν όχι θαυμασμού, προς την ΕΛληνική ΑΣτυνομία. Πολλώ δε μάλλον όταν το Α (ΕΛΑς) κλείνει το μάτι στους συνοδοιπόρους αναρχικούς. Για παραπομπή στο άστρο του Δαυίδ; Ούτε λόγος. Απαίτησε πάραυτα την απελευθέρωση της Παλαιστίνης! Να εκστρατεύσει ο Μητσοτάκης; Θα σας γελάσω! Ωστόσο, η υποδοχή που επεφύλαξε στον Νετανιάχου, 30 Ιανουαρίου 2019, στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μένει στην ιστορία.Η ονομασία ΕΛΑΣ ανακαλεί τον στρατιωτικό βραχίονα του ΚΚΕ. Ανάμνηση από τη θητεία του στην ΚΝΕ; Ασχετο που το ΚΚΕ τον περνά πριονοκορδέλα για ιεροσυλία. Από το 2015, περιγράφοντας τους μακροχρόνιους ιδεολογικούς αγώνες της Αριστεράς, μας θυμίζει ότι «έρχεται από μακριά». Το επανέλαβε και στο Θησείο: «Ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες». Κάποια ηττοπάθεια διαβλέπω στην επιλογή του ονόματος, αν σκεφτείτε ότι ο ΕΛΑΣ αφοπλίστηκε και διαλύθηκε με τη Συμφωνία της Βάρκιζας, Φεβρουάριο 1945. Λίγους μήνες αργότερα, χιλιάδες μέλη του υπέστησαν διώξεις. Απάντησαν με τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ), πυροδοτώντας τον αδελφοκτόνο Εμφύλιο. Τεράστιο το ανθρώπινο κόστος για την καθημαγμένη χώρα μας, που έβγαινε από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο πτωχευμένη. Ο Τσίπρας, ως τη Γένοβα είχε πάει. Ιούλιος 2001. Μέλος του ελληνικού αντιπολεμικού αντικαπιταλιστικού κινήματος, διαμαρτυρόταν για τη Σύνοδο των G8².Πόσο τυχερός είναι, ως αμνήμων. Το 2026 δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από τον μαθητή Τσίπρα των καταλήψεων Γυμνασίων και Λυκείων, Ιανουάριο 1991. Από τον φοιτητή Τσίπρα, Ιούλιο 2001, στη Γένοβα. Από τον Τσίπρα πρόεδρο, 2009-2023, του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Προόδου. Ούτε από την καταστροφική πρωθυπουργική του τετραετία 2025-2019! Μένει ίδιος, απαράλλακτος. Ελαφρώς βαρύτερος, ολίγον γκριζαρισμένος στους κροτάφους, αντιγράφοντας, ερασιτεχνικά, τον Αντρέα, με το χαμόγελο μόνιμα καρφιτσωμένο, και -εμφανώς- δεινώς ανιών, απαγγέλλει τα εξαϋλωμένα, περιεχομένου, τσιτάτα. Αν δεν το έχετε ήδη αντιληφθεί, κάνει χάρη σ’ αυτούς που τον «κάλεσαν» να τους απαλλάξει από τα δεινά-δεσμά του Μητσοτάκη. Σκεφθείτε την κούρασή του. Πόσες ώρες πέρασε μελετώντας το video της συγκέντρωσης της 15ης Οκτωβρίου 1981. Πόσες ώρες! Βλέποντας τον Αντρέα να υψώνει τη Διακήρυξη της κυβερνητικής πολιτικής -το «συμβόλαιο με τον λαό»- και να αποθεώνεται.Σήκωσε κι αυτός, στο Θησείο, με μισή παλάμη, τον φάκελο με τα βαφτίσια της ΕΛΑΣ. Α! Πόσο χάρηκε ο Λαλιώτης! Μετά από 45 έτη, δεν είναι λίγο να σε αντιγράφουν. Κανείς δεν είπε, ούτε έγραψε ότι αποθεώθηκε ο Τσίπρας. Ελειπε το μέγα πλήθος ή, απλά, το πλήθος. Τόλμησε να πει «το ραντεβού με την Ιστορία», εκείνο του Αντρέα. Ομως, χωρίς να συνοδεύεται από το… «είμαι βαθιά συγκινημένος» με φωνή τρέμουσα. Γίνεται; Δεν γίνεται.ΣημειώσειςGhostwriter: Διασημότητες και πολιτικοί προσλαμβάνουν συγγραφείς-φαντάσματα για να γράψουν την αυτοβιογραφία τους, αφού δεν έχουν τον χρόνο ή την ικανότητα να τη γράψουν οι ίδιοι.Ριζοσπάστης: Η «Ομάδα των Οκτώ πλέον ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών -G8- αποτελείται από τη Γαλλία, τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, την Ιταλία, τον Καναδά και τη Ρωσία, με σημαντικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις, αφού συνασπίζονται οι κυβερνήσεις των πιο ισχυρών καπιταλιστικών χωρών». Καπιταλιστική Ρωσία…