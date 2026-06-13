Οι ΗΠΑ μπλοκάρουν την πρόσβαση αλλοδαπών στα δύο κορυφαία μοντέλα AI της Anthropic, ακόμη και στους υπαλλήλους της!

Η αμερικανική κυβέρνηση διέταξε την Anthropic να αναστείλει την πρόσβαση στα μοντέλα Fable 5 και Mythos 5, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας - Αφορά κυβερνήσεις, εταιρείες ακόμη και τους χρήστες - Η Anthropic έκανε λόγο για «παρεξήγηση» και απενεργοποίησε τα μοντέλα για όλους τους πελάτες της