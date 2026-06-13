Οι ΗΠΑ μπλοκάρουν την πρόσβαση αλλοδαπών στα δύο κορυφαία μοντέλα AI της Anthropic, ακόμη και στους υπαλλήλους της!
Οι ΗΠΑ μπλοκάρουν την πρόσβαση αλλοδαπών στα δύο κορυφαία μοντέλα AI της Anthropic, ακόμη και στους υπαλλήλους της!
Η αμερικανική κυβέρνηση διέταξε την Anthropic να αναστείλει την πρόσβαση στα μοντέλα Fable 5 και Mythos 5, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας - Αφορά κυβερνήσεις, εταιρείες ακόμη και τους χρήστες - Η Anthropic έκανε λόγο για «παρεξήγηση» και απενεργοποίησε τα μοντέλα για όλους τους πελάτες της
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Anthropic σε ανάρτησή της, η οδηγία των αμερικανικών αρχών αφορά κάθε ξένο υπήκοο, είτε βρίσκεται εντός είτε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων και εργαζομένων της ίδιας της εταιρείας που δεν είναι Αμερικανοί πολίτες. Η πρόσβαση στα υπόλοιπα μοντέλα Claude δεν επηρεάζεται, όπως διευκρίνισε η εταιρεία.
Όπως μετέδωσαν οι New York Times, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, η εντολή περιορισμού της πρόσβασης στα νέα μοντέλα AI προήλθε από το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Παραμένει ασαφές πόσο θα διαρκέσουν οι περιορισμοί, ενώ η Anthropic δεν σχολίασε πέραν της δημόσιας ανάρτησής της και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.
Η εντολή φέρεται να εκδόθηκε στο πλαίσιο ελέγχων εξαγωγών, μεταφέροντας τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη σε μια νέα φάση: από τους περιορισμούς σε προηγμένα chips και υποδομές, στον περιορισμό πρόσβασης στα ίδια τα μοντέλα AI. Το Axios ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στα δύο ισχυρότερα μοντέλα της Anthropic, αντιμετωπίζοντάς τα ως τεχνολογίες με πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Η απόφαση αφορά κυβερνήσεις, εταιρείες ακόμη και τους χρήστες.
Το Mythos 5 είχε ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία στην Ουάσινγκτον και στη Silicon Valley, καθώς συνδέεται με προηγμένες δυνατότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η Anthropic είχε παρουσιάσει το Fable 5 ως πιο περιορισμένη εκδοχή του Mythos 5, με πρόσθετα φίλτρα ασφαλείας για ευαίσθητα πεδία, όπως η κυβερνοασφάλεια, η βιολογία και άλλα αντικείμενα υψηλού ρίσκου.
Η εταιρεία, πάντως, άφησε σαφείς αιχμές ότι θεωρεί την κυβερνητική απόφαση υπερβολική. «Ζητούμε συγγνώμη για αυτή την αναστάτωση στους πελάτες μας. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για παρεξήγηση και εργαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε την πρόσβαση το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.
Η απόφαση μπορεί να έχει άμεσες συνέπειες τόσο για την εμπορική αξιοποίηση των νέων μοντέλων όσο και για την εσωτερική ανάπτυξη τεχνολογίας στην Anthropic, καθώς ο περιορισμός αφορά ακόμη και ξένους υπηκόους που εργάζονται στην εταιρεία. Πρόκειται για κίνηση πολύ ευρύτερη από τους συνήθεις περιορισμούς εξαγωγών σε προηγμένες τεχνολογίες, καθώς δεν περιορίζει μόνο τη διάθεση προϊόντος σε συγκεκριμένες χώρες, αλλά την πρόσβαση με βάση την υπηκοότητα των χρηστών.
Το μπλόκο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση αναζητεί νέο πλαίσιο εποπτείας για τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, μετά από μήνες έντονων συζητήσεων για το αν συστήματα με υψηλές δυνατότητες στον κυβερνοχώρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για άμυνα, αλλά και για επιθέσεις σε κρίσιμα δίκτυα. Ειδικοί διαφωνούν ως προς το αν τέτοιες τεχνολογίες πρέπει να περιορίζονται αυστηρά, καθώς τα ίδια εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από χάκερ όσο και από οργανισμούς που επιχειρούν να εντοπίσουν και να διορθώσουν ευπάθειες πριν αυτές γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης.
Η υπόθεση ανοίγει πλέον ένα νέο μέτωπο στη σχέση της Ουάσινγκτον με τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι σήμερα, το επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής ήταν κυρίως ο έλεγχος των προηγμένων ημιαγωγών και η πρόσβαση χωρών όπως η Κίνα σε υπολογιστική ισχύ. Με την υπόθεση Anthropic, όμως, το αμερικανικό κράτος δείχνει ότι μπορεί να παρέμβει απευθείας και στη χρήση των ίδιων των μοντέλων, εφόσον κρίνει ότι οι δυνατότητές τους αγγίζουν τον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας.
Όπως μετέδωσαν οι New York Times, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, η εντολή περιορισμού της πρόσβασης στα νέα μοντέλα AI προήλθε από το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Παραμένει ασαφές πόσο θα διαρκέσουν οι περιορισμοί, ενώ η Anthropic δεν σχολίασε πέραν της δημόσιας ανάρτησής της και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.
Η εντολή φέρεται να εκδόθηκε στο πλαίσιο ελέγχων εξαγωγών, μεταφέροντας τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη σε μια νέα φάση: από τους περιορισμούς σε προηγμένα chips και υποδομές, στον περιορισμό πρόσβασης στα ίδια τα μοντέλα AI. Το Axios ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στα δύο ισχυρότερα μοντέλα της Anthropic, αντιμετωπίζοντάς τα ως τεχνολογίες με πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Η απόφαση αφορά κυβερνήσεις, εταιρείες ακόμη και τους χρήστες.
Το Mythos 5 είχε ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία στην Ουάσινγκτον και στη Silicon Valley, καθώς συνδέεται με προηγμένες δυνατότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η Anthropic είχε παρουσιάσει το Fable 5 ως πιο περιορισμένη εκδοχή του Mythos 5, με πρόσθετα φίλτρα ασφαλείας για ευαίσθητα πεδία, όπως η κυβερνοασφάλεια, η βιολογία και άλλα αντικείμενα υψηλού ρίσκου.
Η εταιρεία, πάντως, άφησε σαφείς αιχμές ότι θεωρεί την κυβερνητική απόφαση υπερβολική. «Ζητούμε συγγνώμη για αυτή την αναστάτωση στους πελάτες μας. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για παρεξήγηση και εργαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε την πρόσβαση το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.
Η απόφαση μπορεί να έχει άμεσες συνέπειες τόσο για την εμπορική αξιοποίηση των νέων μοντέλων όσο και για την εσωτερική ανάπτυξη τεχνολογίας στην Anthropic, καθώς ο περιορισμός αφορά ακόμη και ξένους υπηκόους που εργάζονται στην εταιρεία. Πρόκειται για κίνηση πολύ ευρύτερη από τους συνήθεις περιορισμούς εξαγωγών σε προηγμένες τεχνολογίες, καθώς δεν περιορίζει μόνο τη διάθεση προϊόντος σε συγκεκριμένες χώρες, αλλά την πρόσβαση με βάση την υπηκοότητα των χρηστών.
Το μπλόκο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση αναζητεί νέο πλαίσιο εποπτείας για τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, μετά από μήνες έντονων συζητήσεων για το αν συστήματα με υψηλές δυνατότητες στον κυβερνοχώρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για άμυνα, αλλά και για επιθέσεις σε κρίσιμα δίκτυα. Ειδικοί διαφωνούν ως προς το αν τέτοιες τεχνολογίες πρέπει να περιορίζονται αυστηρά, καθώς τα ίδια εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από χάκερ όσο και από οργανισμούς που επιχειρούν να εντοπίσουν και να διορθώσουν ευπάθειες πριν αυτές γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης.
Η υπόθεση ανοίγει πλέον ένα νέο μέτωπο στη σχέση της Ουάσινγκτον με τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι σήμερα, το επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής ήταν κυρίως ο έλεγχος των προηγμένων ημιαγωγών και η πρόσβαση χωρών όπως η Κίνα σε υπολογιστική ισχύ. Με την υπόθεση Anthropic, όμως, το αμερικανικό κράτος δείχνει ότι μπορεί να παρέμβει απευθείας και στη χρήση των ίδιων των μοντέλων, εφόσον κρίνει ότι οι δυνατότητές τους αγγίζουν τον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας.
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