Έλλη Κοκκίνου: Δεν θα αλλάξω για να επιβιώσω, έχω «παντρευτεί» δύο αυτοάνοσα
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Έλλη Κοκκίνου Αυτοάνοσα

Έλλη Κοκκίνου: Δεν θα αλλάξω για να επιβιώσω, έχω «παντρευτεί» δύο αυτοάνοσα

Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη, το έχω πληρώσει και με την υγεία μου, εξομολογήθηκε, αναλογιζόμενη την πορεία της στο τραγούδι

Έλλη Κοκκίνου: Δεν θα αλλάξω για να επιβιώσω, έχω «παντρευτεί» δύο αυτοάνοσα
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Κάνοντας μία ανασκόπηση της πορείας της στο τραγούδι, η Έλλη Κοκκίνου εκμυστηρεύτηκε ότι το τίμημα για να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του χώρου ήταν η επιβάρυνση της υγείας της.

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι ως ευαίσθητος άνθρωπος κατάφερε να επιβιώσει, με την εκδήλωση ψυχοσωματικών. Παρόλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει την προσωπικότητά της για να αντέξει, αφού γνωρίζει πώς να προστατεύσει τον εαυτό της.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού, η Έλλη Κοκκίνου σημείωσε αρχικά: «Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη, το έχω πληρώσει και με την υγεία μου. Ένας τόσο ευαίσθητος άνθρωπος, στη νύχτα, επιβιώνει… με ψυχοσωματικά. Το λέω και γελάω γιατί τα έχω βιώσει και τα έχω περάσει. Τα αυτοάνοσα μια που έρχονται και μια που δεν ξαναφεύγουν. Εννοώ πως τα παντρεύεσαι».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 11:00

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Τώρα πια ξέρει πώς να προφυλάσσεται, αλλά και να διεκδικεί. «Έχω παντρευτεί δύο. Από κει και πέρα δεν θα με αλλάξω για να επιβιώσω. Σίγουρα ξέρω και θωρακίζομαι, τώρα. Ξέρω να θωρακιστώ, ξέρω να απαιτήσω, ενώ όταν είσαι μικρός δεν τα ξέρεις αυτά. Αν δεν φας δέκα φάπες, δεν θα μάθεις ούτε καν να προστατεύεις τον εαυτό σου», πρόσθεσε.

Τέλος, η Έλλη Κοκκίνου επισήμανε ότι οι δύσκολες εμπειρίες λειτουργούν ως μαθήματα ζωής, καθώς μόνο μέσα από αυτές μαθαίνει κανείς να αναγνωρίζει τα όριά του και να αποφεύγει ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον. «Πρέπει να πάθεις για να μάθεις. Για να μην ξαναεπιτρέψεις να μη σου συμβεί κάτι παρόμοιο. Αν δεν το πάθεις, δεν ξέρεις πως είναι και δεν ξέρεις και πως θα αντιδράσει και ο οργανισμός σου. Το σώμα σου, η ψυχή σου, ο εαυτός σου», κατέληξε, μεταφέροντας τη δική της εμπειρία.
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