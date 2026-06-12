Έλλη Κοκκίνου: Δεν θα αλλάξω για να επιβιώσω, έχω «παντρευτεί» δύο αυτοάνοσα

Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη, το έχω πληρώσει και με την υγεία μου, εξομολογήθηκε, αναλογιζόμενη την πορεία της στο τραγούδι