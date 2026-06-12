Αναστασία: Όλα μου τα χρήματα πηγαίνουν στην οικογένειά μου, δεν με ενδιαφέρει να πάρω τσάντες και αυτοκίνητα
Αναστασία: Όλα μου τα χρήματα πηγαίνουν στην οικογένειά μου, δεν με ενδιαφέρει να πάρω τσάντες και αυτοκίνητα
Όταν είχα κρίσεις πανικού, φοβόμουν πως θα πεθάνω, είπε η τραγουδίστρια
Τον τρόπο που διαχειρίζεται τα οικονομικά της περιέγραψε η Αναστασία, αναφέροντας ότι οι αμοιβές της πηγαίνουν στους γονείς της, καθώς όπως τόνισε δεν την ενδιαφέρει να ξοδεύει χρήματα σε υλικά αγαθά, όπως τσάντες και αυτοκίνητα.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην εκπομπή «Happy Day» όπου μεταξύ άλλων εξήγησε ότι δεν σπαταλάει τα χρήματα που έχει βγάλει από τη μουσική σε ακριβά αντικείμενα. Αντίθετα, προτεραιότητά της είναι να επενδύει σε εμπειρίες και στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα, περνώντας χρόνο με φίλους και την οικογένειά της. Παράλληλα, σχολίασε ότι οι γονείς της είναι χαρούμενοι και περήφανοι για την πορεία της.
Όπως είπε η Αναστασία: «Όλα μου τα χρήματα πηγαίνουν μόνο εκεί. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει το να πάρω υλικά αγαθά, τσάντες, αυτοκίνητα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ να περνάω χρόνο με τους φίλους μου, με την οικογένειά μου, μόνο αυτό. Οι γονείς χαίρονται για εμένα».
Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια δήλωσε ότι η εμπειρία της με τις κρίσεις πανικού ξεκίνησε όταν έκανε περιοδεία, η οποία συνέπεσε με τον θάνατο της γιαγιάς της.
Η ίδια ανέφερε ότι η δυσφορία ήταν τόσο έντονη, σε τέτοιο βαθμό που πίστευε ότι θα πεθάνει: «Οι κρίσεις πανικού ξεκίνησαν στο δεύτερο ή τρίτο τουρ, γιατί έφυγε η γιαγιά μου από τη ζωή και ταυτόχρονα έκανα πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Οπότε, κάθε φορά που γύριζα στο ξενοδοχείο από τα live και ηρεμούσε το σώμα μου, ερχόντουσαν οι κρίσεις πανικού. Εγώ είχα τις κρίσεις πανικού, γιατί φοβόμουν πως θα πεθάνω. Οπότε ήρθα πιο κοντά με την πίστη μου, μιλούσα με τον πνευματικό μου, πήγα και σε ψυχολόγο. Οπότε μου δώσαν δύο-τρία πραγματάκια, μου ξεκλείδωσαν το μυαλό. Οπότε πλέον, όταν έρχεται, γιατί ακόμα έρχεται, ξέρω να το αντιμετωπίσω. Το πιο σημαντικό είναι να παίρνω κάτι κρύο και να το βάζω στο χέρι μου. Δεν είναι ότι πηγαίνω στην εκκλησία. Πιο πολύ με ενδιαφέρει η επαφή που εγώ μπορώ να έχω με την πίστη μου και με τον πνευματικό μου. Νιώθω ηρεμία όταν έρχομαι με τον πνευματικό μου. Πολλή ηρεμία».
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην εκπομπή «Happy Day» όπου μεταξύ άλλων εξήγησε ότι δεν σπαταλάει τα χρήματα που έχει βγάλει από τη μουσική σε ακριβά αντικείμενα. Αντίθετα, προτεραιότητά της είναι να επενδύει σε εμπειρίες και στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα, περνώντας χρόνο με φίλους και την οικογένειά της. Παράλληλα, σχολίασε ότι οι γονείς της είναι χαρούμενοι και περήφανοι για την πορεία της.
Όπως είπε η Αναστασία: «Όλα μου τα χρήματα πηγαίνουν μόνο εκεί. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει το να πάρω υλικά αγαθά, τσάντες, αυτοκίνητα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ να περνάω χρόνο με τους φίλους μου, με την οικογένειά μου, μόνο αυτό. Οι γονείς χαίρονται για εμένα».
Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια δήλωσε ότι η εμπειρία της με τις κρίσεις πανικού ξεκίνησε όταν έκανε περιοδεία, η οποία συνέπεσε με τον θάνατο της γιαγιάς της.
Η ίδια ανέφερε ότι η δυσφορία ήταν τόσο έντονη, σε τέτοιο βαθμό που πίστευε ότι θα πεθάνει: «Οι κρίσεις πανικού ξεκίνησαν στο δεύτερο ή τρίτο τουρ, γιατί έφυγε η γιαγιά μου από τη ζωή και ταυτόχρονα έκανα πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Οπότε, κάθε φορά που γύριζα στο ξενοδοχείο από τα live και ηρεμούσε το σώμα μου, ερχόντουσαν οι κρίσεις πανικού. Εγώ είχα τις κρίσεις πανικού, γιατί φοβόμουν πως θα πεθάνω. Οπότε ήρθα πιο κοντά με την πίστη μου, μιλούσα με τον πνευματικό μου, πήγα και σε ψυχολόγο. Οπότε μου δώσαν δύο-τρία πραγματάκια, μου ξεκλείδωσαν το μυαλό. Οπότε πλέον, όταν έρχεται, γιατί ακόμα έρχεται, ξέρω να το αντιμετωπίσω. Το πιο σημαντικό είναι να παίρνω κάτι κρύο και να το βάζω στο χέρι μου. Δεν είναι ότι πηγαίνω στην εκκλησία. Πιο πολύ με ενδιαφέρει η επαφή που εγώ μπορώ να έχω με την πίστη μου και με τον πνευματικό μου. Νιώθω ηρεμία όταν έρχομαι με τον πνευματικό μου. Πολλή ηρεμία».
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